エバートンのスター選手ジャック・グリーリッシュ、21万ポンドのランボルギーニで赤信号無視し高額な裁判費用を請求される
グレイリッシュ、運転手の身元確認を怠った罪で有罪判決
グレイリッシュは高級スーパーカーによる交通違反を受け、多額の罰金と運転免許証の減点を科せられた。現在マンチェスター・シティからグディソン・パークにレンタル移籍中の30歳選手は、昨年末にランボルギーニが交通違反を犯す様子がカメラに捉えられた後、マージーサイド警察による起訴に直面した。
本件は先週リヴァプール簡易裁判所で非公開の「簡易裁判手続」により審理された。これは軽微な刑事事件を被告人の出廷なしに処理する方式である。グリーリッシュは運転違反そのものではなく、当局から要求された運転者身元情報の提供を怠った罪で有罪判決を受けた。
ポール・ファーカー治安判事は、イングランド代表選手の運転免許証に6点の減点を科した。減点に加え、グリーリッシュには総額1,044ポンドの罰金が科された。この金額には660ポンドの罰金、120ポンドの起訴費用、264ポンドの被害者負担金が含まれる。運転者特定義務違反の有罪判決が確定した後、警察は赤信号無視の当初の起訴を取り下げた。
アストン・ヴィラ戦前夜に事件発生
裁判では、事件発生当夜の詳細が明らかにされた。この事件は、グレイリッシュが注目度の高いプレミアリーグの試合に出場する予定の数時間前に発生していた。マージーサイド警察の安全道路ユニット責任者ケビン・スコットは、21万ポンド相当のスカイブルーのランボルギーニがリヴァプール市内中心部郊外のリーズ・ストリートとヴォクソール・ロードで目撃されたとする証言記録を提出した。
スコットは書面証拠で次のように述べた。「2025年9月12日午後11時36分、ランボルギーニ車両が…リヴァプール市メルシーサイドのリーズ・ストリート／ヴォクソール・ロードを走行中、信号機が赤に変わった1.4秒後にその交差点を通過した」
この違反行為は、エバートンがグレアリッシュの元所属クラブであるアストン・ヴィラとホームで対戦する前夜に発生した。 このミッドフィールダーは翌日行われた同試合に出場し、0-0の引き分けに終わった。事件後、警察はマンチェスターの住所宛に起訴予告通知書を送付し、登録所有者に運転手の特定を求めた。返答がなかったため、11月にはチェシャー州の560万ポンド相当の不動産に2通目の通知書が送付された。グレイリッシュはこれらの要請に応じなかったため、起訴に至った。
レンタル移籍のスター選手のシーズン終了
この法的問題は、攻撃的ミッドフィルダーにとって悲惨な一週間の締めくくりとなった。彼は月曜日に、2025-26シーズンの戦いが早期に終了したことを認めた。グレイリッシュは足の疲労骨折を修復する手術を受け、この負傷によりエバートンへのローン移籍期間の残り試合を欠場することになる。
病院のベッドからインスタグラムに投稿したグレイリッシュは、数百万のフォロワーに沈痛な近況を伝えた。「シーズンをこんな形で終えたくなかったが、これがサッカーだ。本当に悔しい」と記し、術後の回復中の自身の写真を添えた。
この負傷はエバートンにとって痛手だ。1億ポンド（約170億円）で獲得した彼の創造性が、シーズン終盤の危機回避に役立つと期待していた。しかしグレアリッシュは長期のリハビリ期間を余儀なくされ、夏には親クラブであるマンチェスター・シティへの復帰を控えている。
史上最高額の移籍と将来の不透明さ
グレイリッシュは2021年にアストン・ヴィラからエティハド・スタジアムへ1億ポンドで移籍したことで、史上最も高額な英国人サッカー選手としての地位を維持している。しかし、リヴァプールでの彼のキャリアは浮き沈みが激しく、今回のピッチ外での問題が彼の波乱に満ちた時期に新たな一幕を加えた。
1,044ポンドの罰金はスター選手の週給に比べれば微々たるものだが、6点のペナルティポイント累積は重大な制裁である。グレイリッシュは先週、同様の違反で処理された2,101人の被告の一人であり、同地域における交通安全強化の姿勢が浮き彫りとなった。
手術からの回復期に入る彼にとって、クラブレベルでの将来が焦点となる。エバートンへのローン移籍は事実上終了し、マンチェスター・シティでの長期的な役割にも疑問が残る中、30歳の選手は完全復帰後、重要な夏を迎えることになる。しかし当面は、リヴァプールの道路で過ごした代償の大きい夜の後始末に直面せねばならない。
