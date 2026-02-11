エバートンのスター選手ジャック・グリーリッシュ、21万ポンドのランボルギーニで赤信号無視し高額な裁判費用を請求される

グレイリッシュは高級スーパーカーによる交通違反を受け、多額の罰金と運転免許証の減点を科せられた。現在マンチェスター・シティからグディソン・パークにレンタル移籍中の30歳選手は、昨年末にランボルギーニが交通違反を犯す様子がカメラに捉えられた後、マージーサイド警察による起訴に直面した。

本件は先週リヴァプール簡易裁判所で非公開の「簡易裁判手続」により審理された。これは軽微な刑事事件を被告人の出廷なしに処理する方式である。グリーリッシュは運転違反そのものではなく、当局から要求された運転者身元情報の提供を怠った罪で有罪判決を受けた。

ポール・ファーカー治安判事は、イングランド代表選手の運転免許証に6点の減点を科した。減点に加え、グリーリッシュには総額1,044ポンドの罰金が科された。この金額には660ポンドの罰金、120ポンドの起訴費用、264ポンドの被害者負担金が含まれる。運転者特定義務違反の有罪判決が確定した後、警察は赤信号無視の当初の起訴を取り下げた。