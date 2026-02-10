エニ・アルコがローラ・ウッズを「ガスライティング」と非難　トークスポーツ司会者サイモン・ジョーダンが生放送で元ライオンズの元選手を痛烈に批判

ウッズは月曜日、自身の立場を明確に示し、ライトを擁護しつつ「何かを成長させたいなら、門番役を務めるべきではない」と主張した。

さらに彼女はこう付け加えた。「女子サッカーを応援するのは女の子や女性だけじゃなく、男の子や男性にも見てもらいたい。イアン・ライトのように真剣に向き合う姿を見れば、彼らも自然と追随する。スポーツを成長させるにはそういう姿勢が大切だ」

アルコは現在、ウッズの発言に驚きを表明。ウッズを味方だと思っていたこと、また彼女を直接称賛したことも明かした。

「実はローラは私が常に相談していた人物の一人でした。私たちは火がついたように意気投合し、私はいつも彼女に『どうだったと思う？』『感想は？』『どうだった？』と聞いていました。だって私はそういう人間ですから」

「ローラは一貫して——昨日メッセージを見返して『待てよ、これってガスライティングじゃないか？』と思ったんだけど——『あなたは素晴らしい放送者だと思う。素晴らしいコメンテーターだと思う』と言ってくれていたの」

「だから今の彼女の主張には多少都合の良い解釈があると思う。それは尊重するよ。

「聞いて、彼女は同意しないんだ。それは構わない。でもね、そこには『君は基準に達していない』というほのめかしがあると思うんだ。

「繰り返しになるが、私は努力を重ねてきた。画面に映らないからといって、私の実力が足りないという結論を人々に下されるのは耐えられない。それは事実ではない」