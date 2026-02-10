Getty Images
エニ・アルコがローラ・ウッズを「ガスライティング」と非難 トークスポーツ司会者サイモン・ジョーダンが生放送で元ライオンズの元選手を痛烈に批判
アルコとウッズ、解説者としての機会をめぐって対立
現役引退後、アルコは解説者としての機会を求め、ITVやBBCなどのテレビ局に出演し、男子と女子の両方の試合について意見を述べてきた。
元チェルシーとユヴェントスのフォワードは、女子サッカーにおける解説者役の「門番役」を求め、長年女子サッカーの擁護者であるライトとの確執を最近再燃させた。 アルコは、昨年の女子ユーロ2025決勝戦におけるITVとBBCの解説者6名のうち2名が男性（特にネダム・オヌオハとライト）に割り当てられた一方、自身とライオンセス（イングランド女子代表）のレジェンドであるファラ・ウィリアムズが起用されなかったことに失望を表明した。
彼女は続けた。「イアンや彼ら個人への批判ではない。ただ広く言えるのは、限られた機会が男性に奪われ、私たちが男子サッカーの世界で同等の機会を得られない状況では、発展が阻まれるという現実を認識すべきだ」
アルコ、talkSPORTでの激しい論争で「権利がある」と主張
アルコは火曜日にトークスポーツに出演し自身の立場を擁護したが、ジョーダンから標的にされた。ジョーダンは彼女の機会均等への懸念をそらし、代わりに「つまらないコメンテーターだ」と批判した。
彼はこう述べた：「君が特に啓発的で、洞察に富み、魅力的でカリスマ的だとは思わない。
君が使う言葉は、俺には特権意識に満ちているように聞こえる。君が信じている特権の重さは、タイタニック号を再び沈めるほどだ。君はかなり幸運だったと思う。
DEI（多様性・公平性・包摂性）のような施策のおかげで、男性スポーツ界では実力に見合わない人々が地位を得ており、それが『君は男性スポーツ界の重鎮だ』という態度を生んでいる」
この件を鋭く追う視聴者は、次のCM明けに両者の対立がさらに激化したことにすぐに気づいた。番組が再開した際、アルコとジョーダンは明らかに口論の最中だった。
ウッズ、ライト擁護後に「ガスライティング」の疑いで非難される
ウッズは月曜日、自身の立場を明確に示し、ライトを擁護しつつ「何かを成長させたいなら、門番役を務めるべきではない」と主張した。
さらに彼女はこう付け加えた。「女子サッカーを応援するのは女の子や女性だけじゃなく、男の子や男性にも見てもらいたい。イアン・ライトのように真剣に向き合う姿を見れば、彼らも自然と追随する。スポーツを成長させるにはそういう姿勢が大切だ」
アルコは現在、ウッズの発言に驚きを表明。ウッズを味方だと思っていたこと、また彼女を直接称賛したことも明かした。
「実はローラは私が常に相談していた人物の一人でした。私たちは火がついたように意気投合し、私はいつも彼女に『どうだったと思う？』『感想は？』『どうだった？』と聞いていました。だって私はそういう人間ですから」
「ローラは一貫して——昨日メッセージを見返して『待てよ、これってガスライティングじゃないか？』と思ったんだけど——『あなたは素晴らしい放送者だと思う。素晴らしいコメンテーターだと思う』と言ってくれていたの」
「だから今の彼女の主張には多少都合の良い解釈があると思う。それは尊重するよ。
「聞いて、彼女は同意しないんだ。それは構わない。でもね、そこには『君は基準に達していない』というほのめかしがあると思うんだ。
「繰り返しになるが、私は努力を重ねてきた。画面に映らないからといって、私の実力が足りないという結論を人々に下されるのは耐えられない。それは事実ではない」
アルコ氏の解説者としての将来は不透明だ
アルコが今後どう動くかは不透明だ。彼女は昨年ITVとの契約を解除されており、ライトに関する初期の発言が原因で同局幹部を「怒りと困惑」に陥らせたと報じられている。
一方、ウッズは現在もITVとTNTスポーツの両方でプレゼンターとして活動しているが、アルコとの友情がこの公の争いを乗り越えられるかどうかは、まだわからない。
