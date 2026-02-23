Getty
翻訳者：
エドウィン・ファン・デル・サールが「驚異的」なアンドレ・オナナがマンチェスター・ユナイテッドで失敗した理由を説明し、新たな正GKセンヌ・ラメンスについて評価を下す
オナナはファン・デル・サールの期待を裏切った——悪い意味で
残念ながら、そうはならなかった。オナナは2023年、デ・ヘアの後継者としてインテルから4700万ポンド（約6300万ドル）で加入したが、オールド・トラッフォードでの初戦となるランス戦でハーフウェイラインからのループシュートを決められるという不安なスタートを切った。
これは数多くの重大ミスの一端に過ぎず、ユナイテッドのチャンピオンズリーグ戦線に悪影響を及ぼし続けた。その悪夢は、前シーズンのヨーロッパリーグ準々決勝リヨン戦前に、元ユナイテッドMFネマニャ・マティッチがオナナを「マンチェスター・ユナイテッド史上最悪のゴールキーパー」と痛烈に批判するほどに彼を苦しめ続けた。
その指摘を裏付けるかのように、オナナは第1戦の2-2の引き分けで2つのミスを犯した。ユナイテッドでの最後の試合も忘れられない夜となった。グリムズビー・タウンに屈辱的な敗北を喫したカラバオカップ敗退戦では、失点につながるミスを2度も犯したのだ。数日後、彼はトルコのトラブゾンスポルへ期限付き移籍した。その失墜は新たな底を打った。アフリカネイションズカップに向けたカメルーン代表から外されたのである。
- Getty
オナナには「奇妙なミスが潜んでいる」
ファン・デル・サールはスカイベット提供の番組『ザ・オーバーラップ』でこう語った。「私はアヤックスでアンドレ・オナナと3、4年一緒に働いた。彼は3番手のゴールキーパーとして加入したが、1番手になるために非常に意欲的だった。 当時も今も、彼には驚異的な資質があると思う——反射神経と足元の技術だ。しかしなぜか、時折『信じられない、どうしてそんなミスが』と思わせる奇妙なミスを犯すんだ。
チームは安定性を求めるものだ。ゴールキーパーのプレーが予測可能であれば、バック4もそれに合わせられる。アンドレの場合、まさにその点が問題だったと思う。 マンチェスター・ユナイテッドは過去6～7年間、安定性を欠いてきた。バック4が変わり、センターバックやミッドフィルダーが変わり、監督も変わる。こうした環境では、ゴールキーパーだけでなくウインガーやミッドフィルダーにとっても、高い期待がかけられる中で新加入選手が適応するのは難しい。ここ8～9年で加入した選手の多くは、人々が期待したレベルに達していない。
「彼が（アンドレが）初めてここに来た時、絶対に成功すると確信していた。前述の通り、私は彼とアヤックスで共に働き、彼の活躍を目の当たりにした。イタリアでも好成績を収め、チャンピオンズリーグ決勝にも出場していた。だからこれは天が与えた組み合わせだと思ったんだ」
ラメンスはユナイテッドに長く在籍する可能性がある
ユナイテッドは、ワールドカップ優勝のエミ・マルティネスとの契約を見送った後、オナナの後継として、有望な若手選手であるセネ・ラメンスと契約しました。このベルギー人選手は、これまでユナイテッドで大きな成功を収めており、オナナが有名だったような大失態はまったくなく、トップ 4 入りを目指すレッドデビルズチームにさらなる安定感をもたらしています。
ファン・デル・サールは、この 23 歳の選手に感銘を受けています。彼は、「彼はよくやっている。もちろん、まだ 7、8 ヶ月しか経っていないが、彼はプレミアリーグのフィジカル面をよく理解しているようだ。ペナルティスポットでボールに飛び込み、自信を持ってボールを奪い、必要なときにセーブし、必要のないときにセーブしようとはしない。 私は毎日現場にいるわけでも、全試合を見ているわけでもないが、彼が（マンチェスター・ユナイテッドで）長く活躍するための素質を備えているように見える」
- Getty Images Sport
キャリックはユナイテッドを「過去のチーム」のようにプレーさせている
ファン・デル・サールはマイケル・キャリックとユナイテッドで5シーズン共にプレーし、元ミッドフィルダーの指揮下でレッドデビルズがかつての姿を取り戻しつつあると確信している。彼はこう説明した。「マンチェスター・ユナイテッドには文化がある。マンチェスター・シティにも文化がある。彼らは全く異なる文化へと変貌した。時に人々は歴史やクラブの過去の功績、かつてのチームのプレースタイルに囚われがちだ」
「直近3試合のマンチェスター・ユナイテッドは、過去のユナイテッドを彷彿とさせるプレーを見せており、ファンにとっては嬉しい光景だ。選手たちが得た自信、チームへの支援――そして終了間際の決勝点！ 試合でそれを実践し、ボールをゴールへ向けて運び、得点する。それが我々が信じるべきことだ。チームを信じられるなら——彼らは優れた選手たちだ——しかし最高のパフォーマンスを引き出すには、ある種の組織体制が必要なのだ」
広告