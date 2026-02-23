エドウィン・ファン・デル・サールが「驚異的」なアンドレ・オナナがマンチェスター・ユナイテッドで失敗した理由を説明し、新たな正GKセンヌ・ラメンスについて評価を下す

残念ながら、そうはならなかった。オナナは2023年、デ・ヘアの後継者としてインテルから4700万ポンド（約6300万ドル）で加入したが、オールド・トラッフォードでの初戦となるランス戦でハーフウェイラインからのループシュートを決められるという不安なスタートを切った。

これは数多くの重大ミスの一端に過ぎず、ユナイテッドのチャンピオンズリーグ戦線に悪影響を及ぼし続けた。その悪夢は、前シーズンのヨーロッパリーグ準々決勝リヨン戦前に、元ユナイテッドMFネマニャ・マティッチがオナナを「マンチェスター・ユナイテッド史上最悪のゴールキーパー」と痛烈に批判するほどに彼を苦しめ続けた。

その指摘を裏付けるかのように、オナナは第1戦の2-2の引き分けで2つのミスを犯した。ユナイテッドでの最後の試合も忘れられない夜となった。グリムズビー・タウンに屈辱的な敗北を喫したカラバオカップ敗退戦では、失点につながるミスを2度も犯したのだ。数日後、彼はトルコのトラブゾンスポルへ期限付き移籍した。その失墜は新たな底を打った。アフリカネイションズカップに向けたカメルーン代表から外されたのである。