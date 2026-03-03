エステバン・ウィリアン、マンチェスター・ユナイテッド移籍を拒否した理由を明かす。チェルシーの若き天才はネイマールの二の舞を目指している

エステバオがチェルシーを選んだ最大の理由は、ピッチ上で直接プレーに関与できる機会が保証されていたことだ。彼はこれを世界最高の選手になるための必須条件と考えている。エステバオは、幼少期のアイドルであるネイマールの水準に到達することが自身の野望だと公言した。チェルシーこそが、大舞台で自身の可能性を証明するより明確な道筋を提供してくれると感じたのだ。

エステバオは英紙ザ・サンにこう説明している。「家族は他のクラブも検討したが、私の心を捉えたのはチェルシーだった。チェルシーのプロジェクトは他と違った。どう言えばいいか…試合に出場する機会をより多く与えてくれるチームだからだ。出場時間がより多く得られるという点で、チェルシーこそが私の理想的な未来だと考えた」 世界最高の選手の一人になりたい。自分の可能性とチェルシー、そしてもちろん世界最高峰の舞台で発揮できる力を自覚している」

自身のプレースタイルに影響を与えた人物について、彼は簡潔にこう述べた。「ネイマールだ。私がそのレベルに到達できるか、見ていてほしい」