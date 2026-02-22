Getty Images Sport
ウルブズ、クリスタル・パレス戦敗戦後に激怒の声明でトウル・アロコダレへの「忌まわしい」人種差別的虐待を共有
ウルブズが虐待のスクリーンショットを投稿
アロコダレは夏にウルブズに加入し、クリスタル・パレス戦ではフル出場したが、PKを外してチームの0-1敗戦を招いた。試合終了の笛が鳴ると、25歳のストライカーは遠征サポーターの方へ歩み寄り、両手を上げて謝罪の意を示した。
この悔恨の行為は、ストライカーに向けて人種差別的な暴言を送りつけた卑劣なネットユーザーたちに何の影響も与えていないようだ。
ウルブズはソーシャルメディア上でトウル・アロコダレに向けられた複数の人物による数多くの差別的虐待の事例に「強い嫌悪感を抱いている」とする声明と共に、その卑劣なコメントのスクリーンショットを掲載した。
人種差別は、サッカー界でも、オンライン上でも、社会のいかなる場所にも存在すべきではない。我々はこのような忌まわしく違法な行為を最も強い言葉で非難する。
「トルーには我々の揺るぎない全面的な支援がある。選手は職務を遂行しているだけで、このような憎悪に晒されるべきではない。
我々は彼と、匿名アカウントによる明らかな免責状態のもとでこのような虐待を強いられている全てのサッカー選手と、固く連帯する。
「クラブは該当プラットフォームに投稿を報告済みであり、プレミアリーグ及び関係当局と連携し、責任者の特定と適切な措置の実施に協力します。
「あらゆる形態の差別に対して、今後も一切の容赦をしない姿勢を貫きます。」
アロコダレも発言する
アロコダレもソーシャルメディア上で人種差別主義者を非難し、次のように付け加えた。「人々がこれほど自由に人種差別を表明しても何の罰も受けない時代に我々がプレーしているとは、今でも信じがたい。こうした者たちに我々の競技の場はあってはならない。誰であろうと、このようにスポーツを汚す者全員を罰するため、我々は団結して行動を起こさねばならない」
今週末早々、チェルシーとバーンリーは、ウェズリー・フォファナとハンニバル・メジュブリが人種差別的発言の標的となったことを受け声明を発表した。
フォファナは両チームの1-1の引き分け試合で2枚のイエローカードを受け、試合終盤に退場処分となった。その後、このディフェンダーはインスタグラムで受けた虐待を共有し、自身のメッセージを添えた。「2026年になっても、何も変わらない。こうした人々は決して罰せられない。人種差別反対の大規模なキャンペーンは作るが、実際に何か行動を起こす者は誰もいない」
バーンリーMFハンニバル・メジュブリも試合後に人種差別的虐待を受けたことを明かし、クラブは強く反発した。「クラブは当該投稿をInstagramの親会社メタに報告済みであり、プレミアリーグ及び警察と連携した強力な支援を期待している。責任者の特定と調査を確実に行う」 このような行為は社会に存在すべきではなく、我々は断固として非難する。クラブは一貫して明確な立場を堅持している——あらゆる形態の差別に対してゼロトレランス方針を貫く。ハンニバルはクラブとバーンリーサポーターから全面的な支援を受ける。既に多くのサポーターが虐待行為を非難している。人種差別には一切の容赦はない」
サンダーランドも人種差別を非難せざるを得なかった
サンダーランドも、日曜日のフラム戦（ホームで1-3敗戦）後にロメイン・マンドルが卑劣な差別的暴言を受けたことを受け、声明を発表せざるを得なかった。
クラブは声明で次のように述べた：「サンダーランドAFCは、本日のプレミアリーグ・フラム戦後にロメイン・マンドル選手に向けられた卑劣なオンライン上の人種差別的虐待に強い憤りを感じています。
複数の個人によって示された忌まわしい行為は決して許容されず、いかなる状況下でもクラブは容認しません。人種差別は社会に存在すべきではなく、我々はロメインを全面的に支持し、共に立ち向かいます。
クラブは関係当局およびオンラインプラットフォームと連携し、責任者の特定を積極的に進めており、可能な限り最厳格な措置を講じる。
「これらの個人はサンダーランドAFC、我々の価値観、コミュニティを代表するものではなく、ウェアサイド（サンダーランドの愛称）に歓迎される存在ではない」
プレミアリーグが声明を発表
プレミアリーグはまた、アロコダレとマンドルに対する差別的虐待を受けて、2つの別々の反人種差別メッセージを発信した。
X（旧Twitter）で次のように表明した：「ウルブズのトル・アロコダレ選手に対する許しがたいオンライン上の人種差別的虐待に、我々は強い憤りを感じている。有罪が認められた者には重大な結果が伴い、クラブと選手への調査において全面的な支援を提供する。サッカーは全ての人々のためのもの——人種差別に居場所はない」
マンドル選手に関しては、プレミアリーグは次のように付け加えた：「サンダーランドと共に、ロメイン・マンドル選手に向けられた忌まわしいオンライン上の人種差別的虐待を非難します。差別行為で有罪と認められた者には重大な結果が伴い、我々は調査に対し全面的な支援を提供します。サッカーは全ての人々のためのものです。人種差別に居場所はありません。」
