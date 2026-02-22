ウルブズ、クリスタル・パレス戦敗戦後に激怒の声明でトウル・アロコダレへの「忌まわしい」人種差別的虐待を共有

アロコダレは夏にウルブズに加入し、クリスタル・パレス戦ではフル出場したが、PKを外してチームの0-1敗戦を招いた。試合終了の笛が鳴ると、25歳のストライカーは遠征サポーターの方へ歩み寄り、両手を上げて謝罪の意を示した。

この悔恨の行為は、ストライカーに向けて人種差別的な暴言を送りつけた卑劣なネットユーザーたちに何の影響も与えていないようだ。

ウルブズはソーシャルメディア上でトウル・アロコダレに向けられた複数の人物による数多くの差別的虐待の事例に「強い嫌悪感を抱いている」とする声明と共に、その卑劣なコメントのスクリーンショットを掲載した。

人種差別は、サッカー界でも、オンライン上でも、社会のいかなる場所にも存在すべきではない。我々はこのような忌まわしく違法な行為を最も強い言葉で非難する。

「トルーには我々の揺るぎない全面的な支援がある。選手は職務を遂行しているだけで、このような憎悪に晒されるべきではない。

我々は彼と、匿名アカウントによる明らかな免責状態のもとでこのような虐待を強いられている全てのサッカー選手と、固く連帯する。

「クラブは該当プラットフォームに投稿を報告済みであり、プレミアリーグ及び関係当局と連携し、責任者の特定と適切な措置の実施に協力します。

「あらゆる形態の差別に対して、今後も一切の容赦をしない姿勢を貫きます。」