ウルブズ戦崩壊後、アーセナルの優勝争い苦戦の根源を暴く驚異的な統計

アルテタ監督は、北ロンドンで取り組むべき課題があることを認めた。ウェスト・ミッドランズでの悔しい夜を振り返り、記者団にこう語った。「結果と試合の終わり方に、当然ながら非常に失望している。しかし、我々自身を責めなければならない」 後半のパフォーマンスは、このリーグで勝利するために求められる水準には程遠く、特に前半の戦い方からすれば、今日こそは差をつけるべきだった。失望の瞬間だ。

「皆が感情を語りたい気持ちは分かるが、今はその時ではない。我々の行動は常に、そしてただチームを助ける意図のもとで行われねばならないからだ。 今はこの悔しさを飲み込むべきだ。トップレベルで戦う以上、敗北を受け入れる覚悟が必要だ。今日の敗戦は我々にも責任がある。そして日曜日の大一番に向けて、一刻も早く立ち直らねばならない」

プレッシャー下でのチームの脆さについて問われると、アルテタはこう続けた。「過去のシーズンで優勝争いのリードを逃してきた事実を踏まえ、あらゆる疑問や批判、意見は真正面から受け止めるべきだ。それが全てだ。どんな打撃も、どんな非難も受け止めなければならない。我々は求められる水準でプレーできなかったのだから。

「我々がすべきことを果たせなかった以上、誰の言葉も正しいと言える。それを証明する場は日曜日のピッチだ。我々には絶好の機会が与えられている。これまで何度も成し遂げてきたが、次にそれを示せれば真の強さを証明できる。ここで口で言うのは簡単だ。ピッチで結果を出さねばならない」