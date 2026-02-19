Getty
ウルブズ戦崩壊後、アーセナルの優勝争い苦戦の根源を暴く驚異的な統計
アルテタ監督、トロフィー獲得のプレッシャーに直面
エミレーツ・スタジアムではスペイン人指揮官の下で着実な進歩が見られ、国内外での主要タイトル獲得に向けた挑戦が形になりつつある。しかし、目に見える成功は依然として少ない。
アーセナルは今シーズン、前人未到の4冠達成の可能性を依然として秘めている。プレミアリーグ制覇を目指す取り組みに加え、FAカップ、カラバオカップ、そしてチャンピオンズリーグでの栄冠獲得への挑戦が続いている。
アーセナルが勝利目前の局面で勝ち点を落とす
しかしアルテタ監督は、チームが首位をキープするためには、選手たちから粘り強い決意を見せる必要があるだろう。アーセナルはここ数週間でやや調子を落とし、直近7試合のプレミアリーグでわずか2勝しか挙げていない。
この結果により、首位での圧倒的なリードはわずか5ポイントに縮まり、2位のマンチェスター・シティは1試合少ない状態で迫っている。ウルブズ戦では深刻な弱点が痛烈に露呈した。
モリーヌックスで56分に2-0とリードしていたアーセナルは追いつかれ、ロスタイム4分に10代の新人トム・エドジーがゴールライン上でリッカルド・カラフィオーリをかわして劇的な同点弾を叩き込んだ。
アーセナルは2026年シーズン、リードしていた試合で計7ポイントを失った。この部門でより多くの痛手を負っているのは、降格の危機に瀕しているウェストハムとクリスタル・パレス（それぞれ8ポイント）だけである。
アーテタ監督、優勝争い中のアーセナルのメンタル面の脆弱性について問われる
アルテタ監督は、北ロンドンで取り組むべき課題があることを認めた。ウェスト・ミッドランズでの悔しい夜を振り返り、記者団にこう語った。「結果と試合の終わり方に、当然ながら非常に失望している。しかし、我々自身を責めなければならない」 後半のパフォーマンスは、このリーグで勝利するために求められる水準には程遠く、特に前半の戦い方からすれば、今日こそは差をつけるべきだった。失望の瞬間だ。
「皆が感情を語りたい気持ちは分かるが、今はその時ではない。我々の行動は常に、そしてただチームを助ける意図のもとで行われねばならないからだ。 今はこの悔しさを飲み込むべきだ。トップレベルで戦う以上、敗北を受け入れる覚悟が必要だ。今日の敗戦は我々にも責任がある。そして日曜日の大一番に向けて、一刻も早く立ち直らねばならない」
プレッシャー下でのチームの脆さについて問われると、アルテタはこう続けた。「過去のシーズンで優勝争いのリードを逃してきた事実を踏まえ、あらゆる疑問や批判、意見は真正面から受け止めるべきだ。それが全てだ。どんな打撃も、どんな非難も受け止めなければならない。我々は求められる水準でプレーできなかったのだから。
「我々がすべきことを果たせなかった以上、誰の言葉も正しいと言える。それを証明する場は日曜日のピッチだ。我々には絶好の機会が与えられている。これまで何度も成し遂げてきたが、次にそれを示せれば真の強さを証明できる。ここで口で言うのは簡単だ。ピッチで結果を出さねばならない」
アーセナル、次戦はノースロンドン・ダービーでトッテナムと対戦
彼は懸念を抱くサポーターを味方につけることについてこう続けた。「サポーターが選手たちと共にいられる時間が長ければ長いほど良い。そして私が真っ先に彼らに寄り添うつもりだ。なぜならこれは姿勢や意欲の問題ではないからだ。全く逆だ。これはサッカーの一部なのだ。
「起こりうる悪いことは全て起こった。2失点の経緯を見れば分かるように、他の局面ではほとんど失点する状況がなかった。これは極めて稀なことだ。だが実際に起きた。それには理由がある。我々はそれに反応しなければならない」
アーセナルの次節、日曜日に控える北ロンドンライバル・トッテナムとのダービー戦を前に、アルテタがモチベーションを高めるために過度に努力する必要はないだろう。
