AFP
翻訳者：
ウスマン・デンベレにまたもや負傷の逆風！PSGのバロンドール受賞者がモナコとのCLプレーオフで途中交代を余儀なくされる
PSGが劇的な逆転勝利を収める
PSGのチャンピオンズリーグ連覇への挑戦は、試合序盤から深刻な危機に陥った。フォラリン・ボラグンの2得点でモナコが先制したのだ。さらにアウェーのPSGはデンベレを負傷で失い、ヴィティーニャがPKを失敗する劇的な展開となった。ルイス・エンリケ監督はデンベレに代えてドゥエを投入。交代選手は即座に結果を残し、ゴールを横切る正確なシュートでフィリップ・ケーンを破り、1点差に詰め寄った。 後半にはアシュラフ・ハキミのゴールで同点に追いつくと、ドゥエが今夜2点目を決め逆転劇を完成させた。
- AFP
ルイス・エンリケがデンベレの最新情報を提供する
デンベレは負傷のためモナコ戦出場が危ぶまれていたが、PSGのルイス・エンリケ監督は勝利後に主力選手の状況を説明した。記者団にこう語った。「各選手の状態は把握している。リスクはなく、通常通り練習した。負傷の有無は確認が必要だ。前半15分に衝撃を受け、その後は走れなくなった」 できる限りの処置はしたが、最善の管理を心がけている。ハイレベルなサッカーでは負傷はつきもので、他の選手より慣れている者もいるが、我々はこうした状況を最善の方法で対処する術を知っている」
PSG監督はドゥエについても称賛し、こう付け加えた。「我々が認識しているのは、非常に若いチームだということだ。昨年は誰も優勝を予想しなかったチームだった。つまりプレッシャーの質が[今や]異なる：誰もが我々がどのチームにも勝てると知っている。そしてそれは管理すべき異なるプレッシャーだ。ドゥエが先週、選手たちと共に批判されたことを考えると、彼の活躍を非常に喜んでいる。 しかし今夜、彼は驚異的なプレーを見せた。選手としてのキャラクターと個性を示した。非常に若いが、特別なレベルの個性を持っている。彼のために本当に嬉しい。最も重要な局面でチームを支え、それは我々にとって極めて重要だ。だが我々は依然として非常に若いチームだ。チャンピオンズリーグでの新たな勝利への期待を背負うことを愛している。それが最終戦まで追求し続ける目標だ」
デンベレにさらなる苦悩
この負傷は、フランス代表選手にとって不運が続くシーズンにおける新たな逆境となった。デンベレは身体的な問題によりリーグ・アンでわずか7試合の先発出場にとどまり、チームへの批判も示していた。
最近のレンヌ戦での敗戦後、彼は次のように述べています。「何よりも、試合に勝つためには、PSG のためにプレーしなければなりません。ピッチ上で個人がそれぞれ別々にプレーしていても、それはうまくいきません。そうでは、私たちが望むタイトルは獲得できないでしょう。 昨シーズン、私たちは自分自身のことよりも、何よりもまずクラブを最優先しました。特にこのような試合では、そのことを再認識しなければなりません。シーズンも後半に入ったことは承知しています。そして、パリ・サンジェルマンが最優先であり、個々の選手ではないのです」
デンベレのコメントに対して、ルイス・エンリケ監督は即座に反応を示した。彼は次のように述べている。「試合後の選手たちの発言はまったく無意味だ。まったく無意味だ。コーチ陣の発言も同様だが、選手たちの発言はまったく無意味だ。私は選手からの質問や反応には一切答えない。クラブよりも選手を優先することは決して許さない。それは明らかだ。 チームに対する責任を負うのは私だ。いかなる選手にも、自分がクラブより重要だと考えることを許さない。私でも、スポーツディレクターでも、会長でもない。だからこれらの発言は無価値だ。試合後の怒りの結果であり、それは明らかだと思う。我々に失うものは何もない」
- AFP
PSGは予選突破に向けて好調だ
PSGは現在、デンベレの最新の負傷の深刻度と離脱期間を確定するのを待つ必要がある。来週水曜日のパルク・デ・プランスでの第2戦を欠場する可能性が高く、ベンチから出場した印象的な活躍を見せたドゥエが先発出場を望んでいる。
広告