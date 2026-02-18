ウスマン・デンベレにまたもや負傷の逆風！PSGのバロンドール受賞者がモナコとのCLプレーオフで途中交代を余儀なくされる

この負傷は、フランス代表選手にとって不運が続くシーズンにおける新たな逆境となった。デンベレは身体的な問題によりリーグ・アンでわずか7試合の先発出場にとどまり、チームへの批判も示していた。

最近のレンヌ戦での敗戦後、彼は次のように述べています。「何よりも、試合に勝つためには、PSG のためにプレーしなければなりません。ピッチ上で個人がそれぞれ別々にプレーしていても、それはうまくいきません。そうでは、私たちが望むタイトルは獲得できないでしょう。 昨シーズン、私たちは自分自身のことよりも、何よりもまずクラブを最優先しました。特にこのような試合では、そのことを再認識しなければなりません。シーズンも後半に入ったことは承知しています。そして、パリ・サンジェルマンが最優先であり、個々の選手ではないのです」

デンベレのコメントに対して、ルイス・エンリケ監督は即座に反応を示した。彼は次のように述べている。「試合後の選手たちの発言はまったく無意味だ。まったく無意味だ。コーチ陣の発言も同様だが、選手たちの発言はまったく無意味だ。私は選手からの質問や反応には一切答えない。クラブよりも選手を優先することは決して許さない。それは明らかだ。 チームに対する責任を負うのは私だ。いかなる選手にも、自分がクラブより重要だと考えることを許さない。私でも、スポーツディレクターでも、会長でもない。だからこれらの発言は無価値だ。試合後の怒りの結果であり、それは明らかだと思う。我々に失うものは何もない」