ウェストン・マッケニー、ユヴェントス復活で「どのチームも強化できる」と評価　元米国代表選手がプレミアリーグ強豪への移籍を推奨

現状では、マッケニーは2025-26シーズン終了時にクラブを失うことになる。今夏には自国開催のワールドカップが控えており、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の構想において重要な役割を担う予定だ。

27歳の選手は、将来に関する重大な決断を下す前に、もう一つの主要な国際大会が終了するまで待つ可能性もある。ユヴェントスは、このワシントン州出身の万能選手と新たな契約を結ぶ希望を捨てていない。

しかしマッケニーは、自身の能力と経験に見合う報酬パッケージを獲得すべく、選択肢を広く開けている。イングランドのクラブがその要求に応じる用意がある可能性もある。

リーズでの不振以来、マッケニーは着実な進歩を見せ、プレミアリーグの懐疑論者に対して証明すべき重大な課題を抱えている。同リーグの有力クラブには、実績ある選手が移籍金不要で獲得可能となるこの好機を逃さず、賢明な補強を完了するよう助言されている。