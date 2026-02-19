Getty
ウェストン・マッケニー、ユヴェントス復活で「どのチームも強化できる」と評価 元米国代表選手がプレミアリーグ強豪への移籍を推奨
フリーエージェントとワールドカップ決勝：マッケニーにとって大きな夏
現状では、マッケニーは2025-26シーズン終了時にクラブを失うことになる。今夏には自国開催のワールドカップが控えており、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の構想において重要な役割を担う予定だ。
27歳の選手は、将来に関する重大な決断を下す前に、もう一つの主要な国際大会が終了するまで待つ可能性もある。ユヴェントスは、このワシントン州出身の万能選手と新たな契約を結ぶ希望を捨てていない。
しかしマッケニーは、自身の能力と経験に見合う報酬パッケージを獲得すべく、選択肢を広く開けている。イングランドのクラブがその要求に応じる用意がある可能性もある。
リーズでの不振以来、マッケニーは着実な進歩を見せ、プレミアリーグの懐疑論者に対して証明すべき重大な課題を抱えている。同リーグの有力クラブには、実績ある選手が移籍金不要で獲得可能となるこの好機を逃さず、賢明な補強を完了するよう助言されている。
マッケニー、プレミアリーグで主役級の活躍が期待される
米国代表のレジェンド、ラモスはOzoonとの提携でGOALの取材に応じ、マッケニーがイングランドの強豪クラブに加入できるか問われるとこう語った。「率直に言って、ウェストン・マッケニーはどこでもプレーできる選手だ。ピッチ上のあらゆるポジションでね。 ここ数ヶ月、彼がユヴェントスで成し遂げたことを見よ。右サイドバックから中央MF、攻撃的MFまであらゆるポジションで起用されている。常にペナルティエリア内に侵入し、常に脅威となる。常に決定的な役割を果たしている。率直に言って、ユヴェントスの復活はウェストン・マッケニーの肩にかかっていると言っても過言ではない。それほどまでに彼はチームに貢献している。
「彼がプレミアリーグに戻るのを見たいか？ユヴェントスもまた、世界的に名高いクラブの一つだ。ウェストン・マッケニーはどんなチームでも強化できると確信している。個人的には、タイトルを争うクラブでプレーする彼の姿がプレミアリーグで見たい」
イングランドのクラブは米国代表スター選手の獲得交渉を急ぐよう促されている
ラモスだけがマッケニーにプレミアリーグ再挑戦を勧めているわけではない。元米国代表のスター選手で元ゴールキーパーのブラッド・フリーデルも、この謎めいた選手が自身の個性にふさわしいビッグクラブに加入する運命にあると確信している。
フリーデルはGOALにこう語った。「私にとって——かなり昔、U-19代表監督を務めていた頃の話だが——ウェストンは才能の面で、私の指導したグループの中で最高の選手だった。
「最初のトレーニングセッション後、コーチングスタッフに『すごい』と言った。トッテナムから移籍したばかりで、彼らのアカデミーで多くの仕事をしていた。私は『彼は今トッテナムで最高の選手になるだろう』と思った。そこには優秀な選手たちがいた。だから彼は素晴らしいクラブに加入すべきだ」
「確かに彼はピッチ内外で激しくプレーするのが好きだ。だが彼は才能の持ち主だ、本当にそうだ。リーズでの時期が最良ではなかったため、プレミアリーグはその才能を十分に目にする機会がなかったと思う。しかし、彼には多くの才能があるのだから、その時期だけで彼を評価すべきではない」
マッケニーはセリエAの強豪ユヴェントスで5年間プレーした
マッケニーは、同郷のブレンドン・アーロンソン、タイラー・アダムス、ジェシー・マーシュと共にエランド・ロードに加入したが、リーズでの不本意な期間が「プロキャリアで最も低い地点」だったと認めている。
その後見事に復活を遂げ、毎年のように見限られそうになりながらもユヴェントスで再び信頼を取り戻した。トリノのセリエA強豪で5年間を過ごし、200試合以上に出場。2026年が新たな挑戦を求める年となる可能性もある。
