ウェストン・マッケニーの契約交渉が膠着状態に、米国代表スターがユヴェントスに年俸倍増を要求
マッケニーとユヴェントスの給与交渉の行き詰まり
問題の核心は、選手側とユヴェントス首脳陣の間にある大幅な評価額の隔たりにある。マッケニーの現在の基本年俸は250万～300万ユーロと推定され、達成容易なボーナスが上乗せされる。 しかし『ガゼッタ・デロ・スポルト』によれば、一連の圧倒的なパフォーマンスを受けて、彼の代理人陣は金額の倍増を要求している。ユベントス首脳陣は彼の貢献を評価し昇給を提示する用意はあるものの、これまで代理人の要求を全面的に満たすことに難色を示しており、18ヶ月近くも続く緊迫した膠着状態を招いている。
こうした金銭的な摩擦があるにもかかわらず、コンティナッサ練習場には根強い楽観論が残っている。アメリカ人選手はクラブへの愛情を隠したことはなく、ルチアーノ・スパレッティ監督の就任が状況を一変させた。マッケニーの父ジョン・マッケニーは最近、現在の体制を絶賛し、息子がサッカー人生でこれほど幸せだったことはなく、その気分の変化は監督のおかげだと明かした。 この都市と監督への感情的な絆こそが、ケナン・イルディズの契約延長に次ぐ新たな優先事項となった交渉において、クラブが持つ最強の切り札となっている。
スパレッティの万能スイスアーミーナイフ
ピッチ上でマッケニーの重要性がこれほど明白になったことはない。スパレッティ監督就任以降、このアメリカ人選手は様々な役割をこなすことで、チーム内で類を見ない戦術的柔軟性を示している。ボックス・トゥ・ボックスのエンジンとして機能する時も、攻撃的プレイメーカーとして活躍する時も、その数字が全てを物語っている。 最近のインテル戦でのダービー・ディタリア敗戦においても、逆境の中で彼は明るい光となった。テキサス出身の彼は、アンドレア・カンビアッソとマヌエル・ロカテッリのゴールをアシストしたのだ。現在、セリエAでは4アシストと4ゴールを記録し、チャンピオンズリーグでは3得点を挙げている。
サメがうろつき始める
マッケニーの契約は今年6月に満了を迎えるため、時計の針が刻々と進む状況は当然ながら欧州と北米のライバルクラブの警戒を招いている。米国サッカーの象徴的存在として、彼は国内で巨大な市場価値を維持しているが、より身近な場所からの関心がユヴェントスの計画にとって脅威となりつつある。ACミランが状況を注視し、サン・シーロでマッケニーと同胞のクリスチャン・プリシッチの再会を望んでいるとの報道も浮上している。
MLS移籍や国内ライバルクラブへの移籍の可能性を巡る噂が渦巻く中、選手代理人のコーリー・ギブスは、自身が「嘘とプロパガンダ」と呼ぶ情報に対して、このミッドフィルダーの立場を擁護せざるを得なかった。 代理人手数料を巡る交渉決裂説を否定するためSNSに投稿したギブスは断固として述べた。「普段はSNS投稿に反応しないが、特に認証済みアカウントから虚偽情報が拡散される場合は介入せざるを得ない。私はウェストンの代理人であり、以下に記される内容は全て虚偽であることを確認する。嘘やプロパガンダを拡散する前に事実を確認せよ」
進むべき道
ユヴェントスにとっての使命は明確だ：夏の移籍市場が開く前に妥協点を見出し、フリーエージェントでの退団という脅威が現実となるのを防ぐことである。
マッケニーはトリノで究極のサバイバーであることを証明してきた。移籍の噂が絶えず退団が確実視された複数の移籍期間を生き延びたのだ。今やコーチングスタッフから「不動の存在」と認められた彼にとって、残された唯一の疑問は、クラブの財務部門が選手の代理人陣の要求に応え、この米国代表スターを今後何年も白黒のユニフォームに留め続けられるかどうかである。
