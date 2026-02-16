ウェストン・マッケニーの契約交渉が膠着状態に、米国代表スターがユヴェントスに年俸倍増を要求

マッケニーの契約は今年6月に満了を迎えるため、時計の針が刻々と進む状況は当然ながら欧州と北米のライバルクラブの警戒を招いている。米国サッカーの象徴的存在として、彼は国内で巨大な市場価値を維持しているが、より身近な場所からの関心がユヴェントスの計画にとって脅威となりつつある。ACミランが状況を注視し、サン・シーロでマッケニーと同胞のクリスチャン・プリシッチの再会を望んでいるとの報道も浮上している。

MLS移籍や国内ライバルクラブへの移籍の可能性を巡る噂が渦巻く中、選手代理人のコーリー・ギブスは、自身が「嘘とプロパガンダ」と呼ぶ情報に対して、このミッドフィルダーの立場を擁護せざるを得なかった。 代理人手数料を巡る交渉決裂説を否定するためSNSに投稿したギブスは断固として述べた。「普段はSNS投稿に反応しないが、特に認証済みアカウントから虚偽情報が拡散される場合は介入せざるを得ない。私はウェストンの代理人であり、以下に記される内容は全て虚偽であることを確認する。嘘やプロパガンダを拡散する前に事実を確認せよ」