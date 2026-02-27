Getty Images Sport
ウェストハムの売却ラッシュ？！財政難のハマーズ、マンUとトッテナムが注目するウィングのジャロッド・ボウエン売却を余儀なくされる可能性
ウェストハムの財政難
ウェストハムは金曜日に決算を発表し、1億420万ポンド（約140億円）という驚異的な損失を公表した。これは2012年のプレミアリーグ復帰以降、クラブが被った損失としては断トツの規模である。 これは、アーロン・ワン＝ビサカやニクラス・フルクルグといった選手を獲得した夏の補強により、給与総額が1億7600万ポンド（23億7000万ドル）に膨れ上がった時期と重なる。声明の中でクラブは、降格が「深刻なシナリオ」となり、損失を補填するために選手のトレードが必要になる可能性があると警告している。
声明文は次のように述べている：「グループの主要な事業リスクは、男子サッカークラブがプレミアリーグから降格し、それに伴う深刻な財務的影響が生じる可能性である。
クラブは引き続き財務的フェアプレー（FFP）規則を遵守しており、今後数年間で導入される新たな選手総コスト比率（SCR）規則においても、将来にわたりこれを順守する見込みである。」
ボーウェンへの関心
チームトークによると、ユナイテッドは今夏ボウエンの獲得に興味を示しており、ヌノ・エスピリト・サント監督率いるチームには降格の危機が現実のものとなっている。現在プレミアリーグ18位で、17位のノッティンガム・フォレストに2ポイント差をつけられている。ボウエンは2030年までの長期契約を結んでいるが、契約に降格解除条項が含まれているかは不明だ。 トッテナムは以前から同選手の獲得に関心を示しており、過去に問い合わせたこともある。しかし自らが16位と降格圏に迫る状況にあり、ウェストハム（17位）とはわずか4ポイント差だ。もし残留を果たせば、このウインガー獲得に向けた動きに出る可能性がある。
ボーウェンの狙い
ボウエンは当然ながら、チャンピオンシップ降格を何としても避けたいと考えている。
彼はチームメイトにこう語った。「我々は皆、さらにレベルアップし続けなければならない。それが現状だ。外部の雑音は避けられないが、個々人がどう対処するかは各自の問題だ。しかしチームとして、互いに批判し合うことは可能であり、今こそそれが重要な時期だと思う」
我々の置かれた状況では、全員が責任を認め、指を差す必要がある。そして我々はそれを実行している。確かにここ数週間で変化が見られる。
「誤解しないでほしいが、簡単ではない。言い訳ではないが、シーズン序盤の自分たちの行動が招いた現状だ。だからこそ、この状況から這い上がるために戦う必要がある。我々には十分な力がある——単に技術的な質だけでなく、困難な時に互いの襟首を掴み合うような、強い精神性と人間性を備えた選手たちが揃っている。
「そういう姿勢が不可欠だ。ロッカールームで隣のチームメイトを見て『こいつは俺をカバーしてくれるし、俺もこいつをカバーする』と思えるのは、間違いなく心強いことだ」
次に何が来るのか？
ウェストハムは今週末、リヴァプールと対戦する。両チームにとって順位表の両端を争う大一番だ。ハマーズは早急に勝ち点を稼ぐ必要がある。
