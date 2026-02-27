ウェストハムの売却ラッシュ？！財政難のハマーズ、マンUとトッテナムが注目するウィングのジャロッド・ボウエン売却を余儀なくされる可能性

ボウエンは当然ながら、チャンピオンシップ降格を何としても避けたいと考えている。

彼はチームメイトにこう語った。「我々は皆、さらにレベルアップし続けなければならない。それが現状だ。外部の雑音は避けられないが、個々人がどう対処するかは各自の問題だ。しかしチームとして、互いに批判し合うことは可能であり、今こそそれが重要な時期だと思う」

我々の置かれた状況では、全員が責任を認め、指を差す必要がある。そして我々はそれを実行している。確かにここ数週間で変化が見られる。

「誤解しないでほしいが、簡単ではない。言い訳ではないが、シーズン序盤の自分たちの行動が招いた現状だ。だからこそ、この状況から這い上がるために戦う必要がある。我々には十分な力がある——単に技術的な質だけでなく、困難な時に互いの襟首を掴み合うような、強い精神性と人間性を備えた選手たちが揃っている。

「そういう姿勢が不可欠だ。ロッカールームで隣のチームメイトを見て『こいつは俺をカバーしてくれるし、俺もこいつをカバーする』と思えるのは、間違いなく心強いことだ」