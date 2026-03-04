ウェズ・ブラウン、元マンチェスター・ユナイテッド理学療法士による「いじめ」疑惑を受けロイ・キーンを擁護

ブラウンはキーンと共に8つの主要タイトルを獲得したが、即座に異なる見解を示した。MGM経由でサンスポーツに語ったブラウンは、キーンの性格が荒っぽいことを認めつつも、元主将の率直さは実は美徳だと主張した。元チームメイトでさえキーンの辛辣な言葉から免れないと指摘しつつも、アイルランド人選手の本意はいじめではなく、ある基準を守るためだと強調した。

「彼はいじめっ子じゃない。それがロイ・キーンだ。それだけのことさ。彼はありのままを言う」とブラウンは説明した。「それを好きでも嫌いでも構わない。俺に対してもひどいことを言うけど、個人的な話にはしたくない。キーノはキーノだ。今でも俺のキャプテンだよ」