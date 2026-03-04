Getty Images Sport
ウェズ・ブラウン、元マンチェスター・ユナイテッド理学療法士による「いじめ」疑惑を受けロイ・キーンを擁護
ロッカールーム文化をめぐる激しい論争
この対立は、オールド・トラッフォードで20年近く勤務したベテラン理学療法士ロッド・ソーンリーが『ザ・バスビー・ウェイ』ポッドキャスト出演時にキーンを非難したことで勃発した。「私は彼（キーン）が何度も人々をいじめるのを目撃した」と述べたのである。この発言は、キーンがクラブ在籍中に非選手スタッフの影響力について行った痛烈な批判への直接的な反論だった。 アイルランド人監督は特定のスタッフを「寄生虫」かつ「傲慢」とレッテル貼りし、選手のように振る舞い、チームメンバーから利益を得ようとするなど、立場を逸脱していると非難していた（英紙ザ・サン報道）。
「彼は今でも私のキャプテンだ」
ブラウンはキーンと共に8つの主要タイトルを獲得したが、即座に異なる見解を示した。MGM経由でサンスポーツに語ったブラウンは、キーンの性格が荒っぽいことを認めつつも、元主将の率直さは実は美徳だと主張した。元チームメイトでさえキーンの辛辣な言葉から免れないと指摘しつつも、アイルランド人選手の本意はいじめではなく、ある基準を守るためだと強調した。
「彼はいじめっ子じゃない。それがロイ・キーンだ。それだけのことさ。彼はありのままを言う」とブラウンは説明した。「それを好きでも嫌いでも構わない。俺に対してもひどいことを言うけど、個人的な話にはしたくない。キーノはキーノだ。今でも俺のキャプテンだよ」
キーンの告発
「いじめ」の非難は、キーンがバックルームスタッフがオールド・トラッフォードで「主導権を握ろう」としていると信じていたことに根ざしている。彼は有名な批判で、理学療法士やマッサージ師の傲慢さ（特に彼らがトップチームのスター選手のようにヘッドホンを着用したり、選手の高級車を安く買おうとしたりする事例を具体的に挙げた）を非難した。キーンにとって、こうした行動は成功に不可欠だと彼が信じるプロフェッショナルな階層構造の希薄化を象徴していた。
レガシー論争と現代の更衣室
このメディア上での舌戦が続く中、伝説的な人物がどのように記憶されるかについてさらなる検証が促されている。キーンにとって、強硬なリーダーとしての評判は、解説者としての最大の強みであると同時に、元選手としての最も物議を醸す特徴でもある。元選手やスタッフらがポッドキャストで舞台裏の話を共有するケースが増えるにつれ、「キーン時代」に関する逸話がさらに明るみに出る可能性が高い。
