ウェイン・ルーニー、リバプールでの「狂った」解任論議の中でアルネ・スロット監督の「オーラ」に疑問を呈す
スロット監督がタイトル獲得と記録的な移籍市場を指揮
スロットは、カリスマ的なユルゲン・クロップから指揮を継承し、リバプール監督としてのデビューシーズンで目覚ましい成果を上げました。ほとんど資金を与えられなかったにもかかわらず、彼は最も圧倒的な形で国内リーグの王座を獲得しました。
その後、資金が潤沢になったことで、2025年には記録的な大金を使った買い物が繰り広げられ、フロリアン・ヴィルツやアレクサンダー・イサクといった選手たちが、1億ポンド以上の移籍金でアンフィールドに迎えられた。
リヴァプールは2025-26年シーズン、苦戦を強いられており、現在、首位アーセナルに16ポイント差の6位に位置している。スロットの継続的な存在は、活発な議論の対象となっている。特に、元リヴァプールのスター選手、シャビ・アロンソがレアル・マドリードを解雇され、現在フリーの状態にあること、そしてクロップ監督が、適切なオファーがあれば監督職への復帰を検討していると報じられていることから、その議論は活発化している。
リバプールは2026年の夏にスロットを解任するのか？
プレミアリーグのレジェンド、ルーニーはスロット監督を巡る噂が厳しいものであることを認めつつも、スカイベット主催の『The Overlap Fan Debate』で、47歳の温厚な人物が鼓舞するリーダーとしての資質を欠いていると語った。「スロット監督が職を保つためのオーディションを受けているという話をすると奇妙ですよね。明らかに最近プレミアリーグを制覇したばかりなのに」
「何度か会ったことはあるが、リバプールにとって必要なオーラを彼は持っていないと思う。おそらくユルゲン・クロップ監督の後任という立場が影響しているのだろう。誰にとっても難しいことだが、彼にはそのオーラが感じられない」
ルーニーはスロット監督の解任可能性についてこう付け加えた。「監督たちと話したことがあるが、彼らが時に扱いにくい存在であることは承知している。しかしプレミアリーグでトップ5に入らなければ、間違いなく解任されるだろう。彼がプレミアリーグを制したばかりだというのに、そんなことを言うのは狂っている」
ルーニーがリバプールの問題点を説明する
今シーズンのリバプールで何がうまくいっていないのかを指摘しようとしたマンチェスター・ユナイテッドのアイコン、ルーニーは次のように述べている。「昨シーズンのリバプールと今シーズンを見比べると、モハメド・サラーとヴァージル・ファン・ダイクはベストの状態ではない。 さらに、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが欠場し、アンディ・ロバートソンもあまり出場機会がなく、ルイス・ディアス（左）とディオゴ・ジョタの状況もある。ダーウィン・ヌネスも何かをもたらした。彼は素晴らしい選手ではなかったが、何かをもたらした。リバプールは多くの選手を失ったため、ある意味で再建期にある」と語った。
ルーニーは、アンフィールドのクラブキャプテンとして、今シーズン、ファン・ダイクを批判してきたが、オランダ代表選手であり、エジプトの象徴的なフォワードであるサラーは、現代の偉大な選手としての地位を維持すると信じている。
ユナイテッドの歴代最多得点者は続けた。「リヴァプールと昨季以降の状況を踏まえると、ファン・ダイクとサラー――今季私が繰り返し指摘してきたように――は数ヤードのスピードを失ったかもしれない。彼らはチームの二大リーダーだ。周囲で失った選手たちの存在は、どのチームにとっても優勝を極めて困難なものにするだろう。
「それはファン・ダイクとサラーの責任ではない。私にとってサラーはプレミアリーグ史上最高の選手の一人であり、ファン・ダイクも最高の選手の一人として議論される存在だ。史上最高とは言わないが、この世代では間違いなく最高のセンターバックだ。だからこの二人の選手をその点で非難することはできない」
リバプール 2025-26シーズンの試合日程：降格争いのチームが次なる相手
チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出とFAカップ5回戦突破を決めたリバプールは、日曜日にノッティンガム・フォレストとのアウェー戦に臨む。この一戦は、ウェストハム、ウルブズ、トッテナムなど降格争いを繰り広げるクラブとの連戦の一部であり、シーズン終盤に向けてスロット監督率いるチームが重要な勢いをつける助けとなる可能性がある。
