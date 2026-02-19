ウェイン・ルーニー、リバプールでの「狂った」解任論議の中でアルネ・スロット監督の「オーラ」に疑問を呈す

今シーズンのリバプールで何がうまくいっていないのかを指摘しようとしたマンチェスター・ユナイテッドのアイコン、ルーニーは次のように述べている。「昨シーズンのリバプールと今シーズンを見比べると、モハメド・サラーとヴァージル・ファン・ダイクはベストの状態ではない。 さらに、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが欠場し、アンディ・ロバートソンもあまり出場機会がなく、ルイス・ディアス（左）とディオゴ・ジョタの状況もある。ダーウィン・ヌネスも何かをもたらした。彼は素晴らしい選手ではなかったが、何かをもたらした。リバプールは多くの選手を失ったため、ある意味で再建期にある」と語った。

ルーニーは、アンフィールドのクラブキャプテンとして、今シーズン、ファン・ダイクを批判してきたが、オランダ代表選手であり、エジプトの象徴的なフォワードであるサラーは、現代の偉大な選手としての地位を維持すると信じている。

ユナイテッドの歴代最多得点者は続けた。「リヴァプールと昨季以降の状況を踏まえると、ファン・ダイクとサラー――今季私が繰り返し指摘してきたように――は数ヤードのスピードを失ったかもしれない。彼らはチームの二大リーダーだ。周囲で失った選手たちの存在は、どのチームにとっても優勝を極めて困難なものにするだろう。

「それはファン・ダイクとサラーの責任ではない。私にとってサラーはプレミアリーグ史上最高の選手の一人であり、ファン・ダイクも最高の選手の一人として議論される存在だ。史上最高とは言わないが、この世代では間違いなく最高のセンターバックだ。だからこの二人の選手をその点で非難することはできない」