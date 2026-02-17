Getty
翻訳者：
ウェイン・ルーニーはアーセナルに「世界クラスの選手」が一人もいないと主張し、「神経質な」クラブのレジェンドたちがタイトル争いを「台無しにした」と非難した
アーセナルの成功はチームワークによって築かれた
ルーニーは、ミケル・アルテタ監督が現在擁する選手たちの中には、世界レベルの能力を持つ傑出したスター選手はいないが、リーグ首位のチームは集団としてより大きな貢献をしていると主張している。今シーズン、プレミアリーグで2桁の得点を記録しているアーセナルの選手はいない。ビクトル・ヨケレスが8得点でトップだ。 その背後には、マーティン・ズビメンディ、レアンドロ・トロサード、デクラン・ライス、ブカヨ・サカといった選手たちが、シーズンを通して散発的に得点を挙げてはいるものの、安定感には欠けている。これは、得点の大部分をアーリング・ハーランドに依存している追撃者のマンチェスター・シティとは対照的である。 2025-26年、ノルウェー人ストライカーはプレミアリーグ26試合で22得点を挙げ、アーセナルのトップスコアラーであるギョケレスの3倍近い得点を記録している。
- Getty Images Sport
ルーニー：アーセナルには世界クラスの選手はいない
スカイベット提供『ザ・オーバーラップ ファン討論』最新回でルーニーは、ライスやサカらを擁するもアーセナルにスーパースター不在と主張。「アーセナルに絶対的なスーパースター、全てを託せる世界クラスの選手がいない点は同意する」と述べた。 しかし、ここ数年にわたって見てきたように、彼らは試合に勝つ方法を知っている。彼らは、スーパースター選手を必要としないことを示してきた。私が思うに、アーセナルのファンや元選手たちが、彼らを追い詰めているのだ。
彼らは黙って、他の皆に話させるべきだ。マーティン・キーオウンが、6 ポイントのリードは 9 ポイントのリードよりも良いと発言しているのを聞いたが、私は「一体何のことを言っているんだ？ それは、経験豊富な選手が緊張している証拠だ。ミケル・アルテタは、その状況に見事に対処している。彼の話し方、メディアへの対応、選手たちを落ち着かせようとする姿勢などだ。より大きな影響を与えているのは、クラブに関係のある他の人々だ。
「質的な面では、アーセナルは多くの優れた選手を擁している。彼らには、ロナウド、ディディエ・ドログバ、セルヒオ・アグエロのような、試合の流れを変えるようなスーパースターがいるか？私はそうは思わないが、彼らは試合に勝つ方法を知っており、過去 3 年間でそれを実証してきた」
アルテタは素晴らしい活躍を見せている
ルーニーはアーセナルの戦力をあまり高く評価していないかもしれないが、今シーズンの仕事ぶりについてはアルテタ監督を称賛した。今シーズン、ガンナーズにはリーグ優勝という長年の待望を遂に叶え、2020年以来となる初タイトル獲得への重圧がのしかかっている。 ユナイテッドのレジェンドは続けた。「もちろんアーセナルが優勝する可能性はあるが、シーズンはまだ3分の1残っている。何が起きるか分からない。アストン・ヴィラについては誰も言及していないが、優勝争いに加わる可能性は低いと思う。それでも射程圏内にはいる」
「アーセナルが優勝すると思う。彼らは強大すぎる。そして[ミケル]アルテタ監督の存在が決め手だ——今季の彼の采配は見事だった。過去のシーズンではプレッシャーがかかると彼自身も動揺し、それが選手たちに伝染していたが、今年は完璧にコントロールしている」
「優勝はアーセナルだろうが、マンチェスター・シティが猛追する。シティが全勝し、アーセナルが勝ち点を落とすとは到底考えられない」
- AFP
アーセナルの次の一手は？
今シーズン4つの戦線で戦う結果、アーセナルは依然として週2試合をこなさねばならない。日曜のFAカップでウィガンを下した後、水曜夜のプレミアリーグではウルブズと対戦する。その後には、トッテナムとのノースロンドン・ダービーという大一番が待ち受けている。
広告