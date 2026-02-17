ウェイン・ルーニーはアーセナルに「世界クラスの選手」が一人もいないと主張し、「神経質な」クラブのレジェンドたちがタイトル争いを「台無しにした」と非難した

スカイベット提供『ザ・オーバーラップ ファン討論』最新回でルーニーは、ライスやサカらを擁するもアーセナルにスーパースター不在と主張。「アーセナルに絶対的なスーパースター、全てを託せる世界クラスの選手がいない点は同意する」と述べた。 しかし、ここ数年にわたって見てきたように、彼らは試合に勝つ方法を知っている。彼らは、スーパースター選手を必要としないことを示してきた。私が思うに、アーセナルのファンや元選手たちが、彼らを追い詰めているのだ。

彼らは黙って、他の皆に話させるべきだ。マーティン・キーオウンが、6 ポイントのリードは 9 ポイントのリードよりも良いと発言しているのを聞いたが、私は「一体何のことを言っているんだ？ それは、経験豊富な選手が緊張している証拠だ。ミケル・アルテタは、その状況に見事に対処している。彼の話し方、メディアへの対応、選手たちを落ち着かせようとする姿勢などだ。より大きな影響を与えているのは、クラブに関係のある他の人々だ。

「質的な面では、アーセナルは多くの優れた選手を擁している。彼らには、ロナウド、ディディエ・ドログバ、セルヒオ・アグエロのような、試合の流れを変えるようなスーパースターがいるか？私はそうは思わないが、彼らは試合に勝つ方法を知っており、過去 3 年間でそれを実証してきた」