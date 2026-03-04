ウェイン・ルーニーの息子が途中出場でマンチェスター・ユナイテッドU-18の逆転勝利を導き、ダレン・フレッチャー監督率いるチームがプレミアリーグカップ決勝進出を決めた

ユナイテッドの名門アカデミーがまたも劇的な夜を演出した。ダレン・フレッチャー監督率いるU-18チームがプレミアリーグカップ決勝進出を決めたのだ。トップチームの黄金期を彷彿とさせる粘り強い戦いぶりを見せ、若きレッドデビルズは先制点を許すも逆転。延長戦の末ウェストハムを3-1で下した。

この激闘の末の勝利に、キャリントン練習施設では歓喜の祝賀が沸き起こった。この印象的な結果は、クラブがトップクラスの才能を育成するという長年の伝統を積極的に継承していることを改めて証明するものであり、これらの若き有望株が、最も重要な局面で激しいプレッシャーの下でも高いパフォーマンスを発揮できる能力を有していることを確かなものとした。