ウェイン・ルーニーの息子が途中出場でマンチェスター・ユナイテッドU-18の逆転勝利を導き、ダレン・フレッチャー監督率いるチームがプレミアリーグカップ決勝進出を決めた
ユナイテッド、延長戦の末に決勝進出を決める
ユナイテッドの名門アカデミーがまたも劇的な夜を演出した。ダレン・フレッチャー監督率いるU-18チームがプレミアリーグカップ決勝進出を決めたのだ。トップチームの黄金期を彷彿とさせる粘り強い戦いぶりを見せ、若きレッドデビルズは先制点を許すも逆転。延長戦の末ウェストハムを3-1で下した。
この激闘の末の勝利に、キャリントン練習施設では歓喜の祝賀が沸き起こった。この印象的な結果は、クラブがトップクラスの才能を育成するという長年の伝統を積極的に継承していることを改めて証明するものであり、これらの若き有望株が、最も重要な局面で激しいプレッシャーの下でも高いパフォーマンスを発揮できる能力を有していることを確かなものとした。
カイ・ルーニーは家族の伝統を受け継いでいる
この夜のハイライトは間違いなく、マンチェスターではおなじみの名前に帰属した。ユナイテッドのレジェンド、ウェインの息子カイ・ルーニーがベンチから登場し、決定的な役割を果たしたのだ。激しい試合は延長戦終了時点で1-1の接戦となり、有望な16歳の若者は戦略的な交代要員としてルイ・ブラッドベリーに代わって投入された。
ルーニーの試合への影響は即座かつ決定的であり、父がクラブ歴代最多得点者となる原動力となった大舞台での度胸を、彼もまた備えていることを証明した。実際の年齢をはるかに超えた驚くべき落ち着きを見せ、このティーンエイジャーFWは見事なフィニッシュでゴールキーパーを完全に翻弄し、ホームチームにとって極めて重要な勝利を事実上決定づけた。
JJガブリエルが重要な逆転のきっかけを作る
この栄誉ある決勝戦への道のりは当初、決して平坦ではなかった。粘り強いウェストハムが早い段階で先制点を奪い、若きレッドデビルズを完全に後手に回らせたのだ。しかし、マンチェスター・ユナイテッドの執念の反撃は見事に、今シーズンエリートユースサッカー界で大きな話題を呼んでいる若き天才JJガブリエルによって導かれた。
ガブリエルが同点弾を叩き込み、ユナイテッドの望みを繋いだ。この得点が、延長戦30分間に繰り広げられる劇的な逆転劇の礎となった。延長戦に入ると、右ウイングのナサニエル・ジュニア＝ブラウンがついに主役級の活躍を見せ、強烈なシュートでホームチームを勝ち越しに導いた。この一撃が試合の流れを完全にホームチームに傾ける決定的な瞬間となった。
パレスが待つ中、ジム・ラトクリフ卿が見守る
この勝利の重大さは、キャリントンで試合を間近で観戦した、ユナイテッドの共同オーナーであるジム・ラトクリフ卿の注目すべき存在によって強く強調されました。ニューカッスルへ直行するためにプライベートジェットを待機させていたと報じられている、イネオス社の大物実業家は、クラブのスポーツ部門を買収して以来、ユースチームに熱心かつ積極的な関心を持ち続けています。
今後、ユナイテッドは、水曜日の早い時間にクリスタル・パレスがトッテナムを準決勝で下したため、待望のプレミアリーグカップ決勝でクリスタル・パレスと対戦することになった。正式な抽選により、どちらのチームが自チームのメインスタジアムでこの名誉ある試合を開催するかが決定され、フレッチャーのチームは、切望されるユースのトロフィーを獲得する大きなチャンスを手にした。
