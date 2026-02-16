Getty/GOAL
ウェイン・ルーニーがトーマス・トゥヘル監督の新たなイングランド代表監督契約が選手選考に与える影響を説明。ジュード・ベリンガムとフィル・フォーデンが標的となる可能性を示唆
ワールドカップ代表メンバー：イングランド代表、選考前に2試合の親善試合を実施
イングランドは 3 月、ウルグアイと日本との 2 試合の親善試合を控えており、トゥヘル監督は米国に向かう 26 人の代表メンバーを決定しなければなりません。これらの試合に先立ち、トゥヘル監督の契約が 2 年間延長され、次の欧州選手権の終了までとなることが明らかになりました。
元チェルシー、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンの監督は、6月中旬から北米で開催される世界選手権で、イングランド男子代表チームに60年にわたるトロフィー獲得の苦難に終止符を打つというプレッシャーにさらされている。
トゥヘルはベリンガムとフォーデンをワールドカップの計画に組み込む余地を見いだせるだろうか？
トゥヘル監督は豊富な戦力を擁しているが、ベリンガム、フォーデン、コール・パーマーといった大物選手たちに対しても警告を発している。誰にも出場が保証されるわけではなく、名声だけで与えられるものではなく、切望されるポジションは自らの力で勝ち取らねばならないと。
レアル・マドリードのMFベリンガムは現在、タイミングの悪い負傷で離脱中であり、トゥヘルとの仕事上の関係性にも疑問が呈されていた。しかしルーニーは、イングランド代表で長期的に指揮を執る同監督が主力選手の満足度を維持しようとする中、衝撃的な決断が下されることはほとんどないと見ている。
ルーニーがトゥヘルの契約がベリンガムとフォーデンに与える影響を解説
元イングランド代表FWは『ウェイン・ルーニー・ショー』でこう語った。「FAとトーマス・トゥヘル監督の判断は非常に賢明だと思う。彼がワールドカップ後も残留を希望しているなら——明らかにそうだろう——これで憶測は全て消えた。夏に監督を探しているクラブがいくつかあるが、トゥヘル監督は間違いなく最有力候補になるだろう」 つまりイングランドがワールドカップに出場している間、トゥヘル監督に関する憶測は完全に消えるわけだ。
「（ルイ）ファン・ハールがマンチェスター・ユナイテッド監督就任に合意した時を覚えている。彼はオランダ代表としてワールドカップに参加したが、それでも彼に関する憶測や多くの噂が絶えなかった。しかし今回は、FAとトゥヘルが合意した通り、2028年まで残留する。これで憶測は完全に消え、唯一の焦点はワールドカップだ。 FAとトゥヘルが2028年までの契約延長で合意したことで、今や憶測は一切なく、ワールドカップにのみ焦点が当てられている。これは間違いなく正しい決断だと思う」
120試合出場53得点を記録したルーニーは続けた： 「トゥヘル監督にとっても、ワールドカップだけ担当して去るなら、選手の将来への影響を恐れずに決断できたはずだ。しかし今は、例えばジュード・ベリンガムやフィル・フォーデン、あるいは誰であれ選手を外しても、ワールドカップ終了後の影響は一切ない。
「しかし現状では、彼は明らかに『これは単なるワールドカップの一時的な選出ではない。次の大会に向けてこの選手を温存しなければならない』という判断を下すことになる。だから彼を今後2年間指揮下に置くのは確かにプラスだが、同時に（大きな影響ではないにせよ）若干はチーム編成に影響を与えるだろう。
「良い点としては、特定の選手を『ワールドカップに選んではいけない』という思考に囚われずに済むことです。 例えば、イングランドが明日ワールドカップをスタートするとしたら、ベルリンガムとフォーデンが全員招集されていても、モーガン・ロジャースが先発すると思う。
「だから彼への影響はさほど大きくないと思う。ただ心の奥底ではこう考えているはずだ。『もし俺が外れたら…』と。ジュード・ベリンガムはそもそも代表から外されるべき選手じゃないが、仮に疑念が生じても、彼はそれを乗り越えなければならないと理解している。ワールドカップを超えてもね」
イングランド代表の試合日程：2026年ワールドカップへ向けて三獅子が対戦する相手
イングランド代表は6月17日のクロアチア戦を皮切りにワールドカップに臨む前に、フロリダでニュージーランドとコスタリカとの2試合の親善試合を消化する。ベリンガムとフォーデンは、公式戦が始まればトゥヘル監督の戦術構想に組み込まれることを望んでいる。
