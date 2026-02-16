元イングランド代表FWは『ウェイン・ルーニー・ショー』でこう語った。「FAとトーマス・トゥヘル監督の判断は非常に賢明だと思う。彼がワールドカップ後も残留を希望しているなら——明らかにそうだろう——これで憶測は全て消えた。夏に監督を探しているクラブがいくつかあるが、トゥヘル監督は間違いなく最有力候補になるだろう」 つまりイングランドがワールドカップに出場している間、トゥヘル監督に関する憶測は完全に消えるわけだ。

「（ルイ）ファン・ハールがマンチェスター・ユナイテッド監督就任に合意した時を覚えている。彼はオランダ代表としてワールドカップに参加したが、それでも彼に関する憶測や多くの噂が絶えなかった。しかし今回は、FAとトゥヘルが合意した通り、2028年まで残留する。これで憶測は完全に消え、唯一の焦点はワールドカップだ。 FAとトゥヘルが2028年までの契約延長で合意したことで、今や憶測は一切なく、ワールドカップにのみ焦点が当てられている。これは間違いなく正しい決断だと思う」

120試合出場53得点を記録したルーニーは続けた： 「トゥヘル監督にとっても、ワールドカップだけ担当して去るなら、選手の将来への影響を恐れずに決断できたはずだ。しかし今は、例えばジュード・ベリンガムやフィル・フォーデン、あるいは誰であれ選手を外しても、ワールドカップ終了後の影響は一切ない。

「しかし現状では、彼は明らかに『これは単なるワールドカップの一時的な選出ではない。次の大会に向けてこの選手を温存しなければならない』という判断を下すことになる。だから彼を今後2年間指揮下に置くのは確かにプラスだが、同時に（大きな影響ではないにせよ）若干はチーム編成に影響を与えるだろう。

「良い点としては、特定の選手を『ワールドカップに選んではいけない』という思考に囚われずに済むことです。 例えば、イングランドが明日ワールドカップをスタートするとしたら、ベルリンガムとフォーデンが全員招集されていても、モーガン・ロジャースが先発すると思う。

「だから彼への影響はさほど大きくないと思う。ただ心の奥底ではこう考えているはずだ。『もし俺が外れたら…』と。ジュード・ベリンガムはそもそも代表から外されるべき選手じゃないが、仮に疑念が生じても、彼はそれを乗り越えなければならないと理解している。ワールドカップを超えてもね」