Getty/GOAL
翻訳者：
ウェイン・ルーニーがアルゼンチンの伝説ディエゴ・マラドーナから受け取った奇妙な贈り物を明かす――マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは今も自宅に保管中！
ルーニーはチャンピオンズリーグの試合後に激怒していた
この予期せぬ出会いは 2013 年に起こりました。ルーニーは、マンチェスター・ユナイテッドでのヨーロッパの試合で苛立たしい夜を過ごした後、食事に出かけました。レッドデビルズの歴代最多得点者は、レアル・マドリードとの試合で彼をベンチスタートにしたサー・アレックス・ファーガソン監督に「激怒」していました。
ユナイテッドは、決勝トーナメント1回戦の1stレグで、サンティアゴ・ベルナベウで1-1の印象的な引き分けを果たしており、ルーニーは、レアル・マドリードの象徴的なホームスタジアムが、彼のお気に入りの会場のひとつであることを認めている。
- Getty
ファーガソンはレアル・マドリード戦でルーニーをベンチ入りさせた
『ウェイン・ルーニー・ショー』に出演した元ストライカーはこう語った。「我々は良い結果を得た。ダニー・ウェルベックがヘディングで得点したんだ。俺がクロスを上げてコーナーキックを誘い、ウェルベックが決めて1-1の引き分けに持ち込んだ」
スペインでの試合で重要な貢献を果たしたにもかかわらず、オールド・トラッフォードでの大一番では、ルーニーは控え選手に指名された。彼はその冷遇について、「彼は、第 2 戦では私をベンチに留めた。 アレックス・ファーガソン監督が私を呼び、ベンチ入りすると告げた。私はその決定に激怒した。なぜなら、私は本来のポジションではない場所でプレーし、チームのために仕事をこなし、アウェイで良い引き分けを勝ち取る手助けをしたにもかかわらず、その夜、私たちは（2-1で）敗戦したからだ」と語った。
マラドーナからルーニーに奇妙な贈り物が贈られる
感情が高ぶる中、ルーニーは頭を冷やすためウィングス・レストランを訪れた。この店は長年、プレミアリーグの選手たちに人気の飲食店だ。スポーツ界の偉大な選手（GOAT）が彼の顔に笑顔をもたらそうとしているとは、彼には想像もつかなかった。
ルーニーはマラドーナとの偶然の出会いについてこう語った。「実はあの夜のことだ。私はトレーニングウェア姿でウィングスレストランに行ったんだ。そしたらマラドーナがそこにいた。彼と一緒に写真を撮ったりしたよ。彼はスーツにネクタイ姿で、そのネクタイを僕にくれたんだ。ちょっと変な感じだったよ。彼はネクタイを外して、僕のクラブのトレーニングウェア姿のままの僕にそれを巻いてくれたんだ」
マラドーナはユナイテッド対レアル・マドリード戦を観戦するために来場していた。当時、娘のジャンニーナがシティのアルゼンチン代表ストライカー、セルヒオ・アグエロと結婚していたため、彼はマンチェスターに頻繁に訪れていた。
マラドーナと似たような才能を持つルーニーに対し、1986年ワールドカップ優勝者は常に称賛を惜しまなかった。フィールドに立つ時は常に100％以上の力を出し切る、がっしりした体格のユナイテッドのスター選手に対してだ。
17歳でイングランド代表デビューを果たしたルーニー（2004年欧州選手権予選・マケドニア戦）を見たマラドーナは、この変幻自在の才能についてこう語った。「真の世界的スターへと成長できる選手は、そう頻繁には現れない」
ルーニーは幼少期にマラドーナの試合映像を見て彼を崇拝し、2020年にマラドーナの訃報を受けてオンラインで追悼の意を表明した際には、この謎めいた南米の天才を「史上最高の選手」と呼んだ。
- Hulton Archive
ルーニーはマンチェスター・ユナイテッドが最後にプレミアリーグ優勝を果たすのに貢献した
ルーニーはマラドーナを思い出させるものを今も持っている。10年以上前に奇妙な形で贈られたネクタイを保管しているのだ。彼はこう語った。「ああ、今でも家に置いてあるよ。あの時は奇妙な瞬間だったけど、試合後は腹が立っていた。怒り狂って外に出て、悲しみを紛らわすためにワインを何杯か飲んだんだ」 少なくともその夜、良いものを手に入れた。マラドーナのネクタイだ！」
その年、レアル・マドリードはチャンピオンズリーグの準決勝でユルゲン・クロップ監督率いるボルシア・ドルトムントに敗れ、一方、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグの優勝を勝ち取り、ファーガソン監督が引退する中で、最後のタイトルを獲得した。
広告