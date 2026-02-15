Getty
ウェイン・ルーニーがアシスタントマネージャーとして加入したい2クラブを明かす マンUのレジェンドが指導者復帰の可能性に扉を開く
ルーニーの監督キャリア：ダービーからMLSを経てプリマスへ
ルーニーは引退後、ダービーで監督に就任しました。そこで彼は困難な任務を課せられ、その努力は高く評価されたものの、リーグ 1 への降格を経験しました。その後、MLS の D.C. ユナイテッドで短期間指揮を執りました。
NFL のレジェンド、トム・ブレイディとバーミンガムのアメリカ人オーナーチームのために働いたのはわずか 83 日間であり、セント・アンドルーズでは悲惨な時期を経験しました。その後、プリマスの指揮を 25 試合だけ務めた後、その職務を解任されました。
ルーニーは 2024 年の大晦日にプリマスとの契約を解除し、それ以来、テクニカルエリアから遠ざかっています。評論家として復帰し、高額の契約を結び、「Match of the Day」にレギュラー出演しています。
ルーニーは別のチームの指揮を執るだろうか？
家族と過ごす時間が増え、妻コリーンはストリーミング大手のDisney+と高額ドキュメンタリー契約を結んだ。ルーニーは長男カイがマンチェスター・ユナイテッドのユースチームでプレーする姿も観戦できている。16歳のカイは最近、オールド・トラッフォードで行われたFAユースカップの試合に出場した。
ルーニーは現在の活動に満足しているが、指導者としてのオファーには依然としてオープンだ。「どこかで指揮を執る自分を想像するか」と『No Tippy Tappy Football』ポッドキャストで問われると、「適切な機会があれば戻るだろう。急いでいるわけではない」と語った。
40歳のルーニーは、最終責任を負う立場ではなくアシスタントとして働く用意があるかとも問われ、こう付け加えた。「100％そうだ。数週間前にも、別の役割でユナイテッドに戻るか尋ねられたんだ。
「もちろん行くよ。監督以外で戻る可能性があるクラブは、おそらくエバートンとユナイテッドの2つだけだ。この2つのクラブは、僕にとって特別な存在だからね」
ルーニー、オールド・トラッフォードでの役割に前向き
ルーニーは、ルーベン・アモリムが2026年初頭に解任された後、オールド・トラッフォードでの役割が浮上した。指揮権は当初ダレン・フレッチャーが暫定的に引き継ぎ、その後マイケル・キャリックが暫定監督として引き継いだ。
彼はこの元ユナイテッドMF二人をよく知っており、自身の番組『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』でレッドデビルズのスタッフ加入要請を受け入れるか問われるとこう答えた。「もちろん受け入れるよ。迷う余地もない。ちなみにここで職を懇願しているわけじゃない。皆に知っておいてほしいのは、もし要請があれば当然引き受けるってことだ。監督任命こそが最も重要なことだ」
ルーニーは監督として苦戦しているが、困難な仕事を引き受けてきた。成功を収め、豊富な経験を最大限に活かすには、まだ時間は残されている。
元同僚で元ユナイテッドDFのウェス・ブラウンは、マンチェスター・ユナイテッドへの感情的な復帰も否定できないと考える。ルーニーはいつかレッドデビルズの監督になる可能性がある。
ブラウンはルーニーにその資質があるかと問われGOALにこう語った。「監督になる時、誰もがビッグクラブを指揮することを夢見る。その機会が訪れれば、誰もが飛びつくだろう。彼はまだ監督としてのキャリアは浅く、学びの途中だが、常に監督を志してきた人物だ。プリマスでの結果を見守るしかない」
「夢の劇場」への道程でさらなる足場を築くことについて、彼はこう付け加えた。「通常は様々な段階を経て、ゆっくりとステップアップしていくものだ。ユナイテッドでプレーした元選手が監督を務めるのは、まさに夢の仕事と言えるだろう」
次期マンチェスター・ユナイテッド監督候補：キャリックが候補に挙がる
ユナイテッドは夏に次期常任監督を任命する予定で、キャリックはシーズン終了まで指揮を執り続ける。就任直後に4勝1分けを記録し、常任監督候補としての地位を確立したものの、野心的なプレミアリーグの強豪を率いるには、より重厚な指導者が求められるかもしれない。
