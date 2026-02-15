ルーニーは、ルーベン・アモリムが2026年初頭に解任された後、オールド・トラッフォードでの役割が浮上した。指揮権は当初ダレン・フレッチャーが暫定的に引き継ぎ、その後マイケル・キャリックが暫定監督として引き継いだ。

彼はこの元ユナイテッドMF二人をよく知っており、自身の番組『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』でレッドデビルズのスタッフ加入要請を受け入れるか問われるとこう答えた。「もちろん受け入れるよ。迷う余地もない。ちなみにここで職を懇願しているわけじゃない。皆に知っておいてほしいのは、もし要請があれば当然引き受けるってことだ。監督任命こそが最も重要なことだ」

ルーニーは監督として苦戦しているが、困難な仕事を引き受けてきた。成功を収め、豊富な経験を最大限に活かすには、まだ時間は残されている。

元同僚で元ユナイテッドDFのウェス・ブラウンは、マンチェスター・ユナイテッドへの感情的な復帰も否定できないと考える。ルーニーはいつかレッドデビルズの監督になる可能性がある。

ブラウンはルーニーにその資質があるかと問われGOALにこう語った。「監督になる時、誰もがビッグクラブを指揮することを夢見る。その機会が訪れれば、誰もが飛びつくだろう。彼はまだ監督としてのキャリアは浅く、学びの途中だが、常に監督を志してきた人物だ。プリマスでの結果を見守るしかない」

「夢の劇場」への道程でさらなる足場を築くことについて、彼はこう付け加えた。「通常は様々な段階を経て、ゆっくりとステップアップしていくものだ。ユナイテッドでプレーした元選手が監督を務めるのは、まさに夢の仕事と言えるだろう」