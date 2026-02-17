ウィリアムソン、ジェームズ、ハンプトンが復帰し、ライオンズは勢いづいたが、負傷により、イングランドの2027年ワールドカップ予選初戦では、キープレーヤー2人が欠場することになった。

しかしイングランドにとって全てが良い知らせというわけではない。 トゥーンは股関節の故障により、3 月下旬まで欠場する見通しで、ミードも最近、脛骨に微細な骨折を負っています。彼女たちの欠場により、フォワード陣に多くの負担がかかると思われる 2 試合を前に、攻撃陣は手薄になっています。ライオンズは 3 月の第 1 週にウクライナとアイスランドと対戦しますが、両チームとも守備的な戦術を取り、欧州王者に攻勢をかける可能性が高いでしょう。

一方、ディフェンスでは、左サイドバックのニアム・チャールズが現在負傷で出場できないため、テイラー・ハインズの最近の負傷と相まって、さらなる懸念材料となっている。アーセナルのディフェンダーは、このイングランド代表メンバーには含まれているが、1月下旬以来プレーしていない。今週末のFAカップ、ブリストル・シティ戦で、この国際試合の休みに先立ち、クラブでピッチに立つチャンスがもう1回ある。 したがって、ウィーグマンがフルバックの選択肢をさらに遠くに探し、その結果、ポピー・パティンソンを初めてライオンズに招集したことは驚くことではない。ロンドン・シティ・ライオンズのディフェンダーは、U-23までユースレベルでイングランド代表としてプレーしており、今、シニアの舞台でチャンスを得るかもしれない。彼女は、ユーロ2025後にイングランドの2つのキャンプに参加したアヌーク・デントンよりも先に選ばれた。

ミッシー・ボー・カーンズは負傷で欠場し、その不在により中盤の選択肢は減少したが、アストン・ヴィラのチームメイトであるルシア・ケンドールが週末に復帰したため、彼女をメンバーに加えることができる。