ウィリアムソン、ジェームズ、ハンプトンが復帰し、ライオンズは勢いづいたが、負傷により、イングランドの2027年ワールドカップ予選初戦では、キープレーヤー2人が欠場することになった。
主力選手の復帰で勢いづくライオンズ：ハンプトン、ウィリアムソン、ジェームズらが復帰
ウィグマンは火曜日の朝、大きく変更されたイングランド代表メンバーを発表すると予想されていた。その理由は、2025年のライオンズ（イングランド女子代表）の最終合宿に多くの主力選手が参加できなかったこと、そしてそれ以降、重要な選手たちが相次いで負傷したためである。 つまり、ハンプトン、ウィリアムソン、グリーンウッド、ジェームズが全員復帰し、クラブと代表で非常に厳しい2025年を過ごした後、昨年末に代表からの休養を許可されたジェス・カーターも復帰する。カーターは、3月から11月までNWSLシーズンが開催されるアメリカのゴッサムでプレーしている。
ウィリアムソンもジェームズも、ユーロ以来イングランドのユニフォームを着ていませんでしたが、ウィグマン監督は、競争の激しい試合が再び始まるにあたり、この2人の実力がチームに戻ってくることを喜んでいるでしょう。もちろん、ウィリアムソンのチームキャプテンとしてのリーダーシップも大きな力となるでしょう。
良い知らせばかりではない：女子代表、ワールドカップ予選開幕も主力選手不在が続く
しかしイングランドにとって全てが良い知らせというわけではない。 トゥーンは股関節の故障により、3 月下旬まで欠場する見通しで、ミードも最近、脛骨に微細な骨折を負っています。彼女たちの欠場により、フォワード陣に多くの負担がかかると思われる 2 試合を前に、攻撃陣は手薄になっています。ライオンズは 3 月の第 1 週にウクライナとアイスランドと対戦しますが、両チームとも守備的な戦術を取り、欧州王者に攻勢をかける可能性が高いでしょう。
一方、ディフェンスでは、左サイドバックのニアム・チャールズが現在負傷で出場できないため、テイラー・ハインズの最近の負傷と相まって、さらなる懸念材料となっている。アーセナルのディフェンダーは、このイングランド代表メンバーには含まれているが、1月下旬以来プレーしていない。今週末のFAカップ、ブリストル・シティ戦で、この国際試合の休みに先立ち、クラブでピッチに立つチャンスがもう1回ある。 したがって、ウィーグマンがフルバックの選択肢をさらに遠くに探し、その結果、ポピー・パティンソンを初めてライオンズに招集したことは驚くことではない。ロンドン・シティ・ライオンズのディフェンダーは、U-23までユースレベルでイングランド代表としてプレーしており、今、シニアの舞台でチャンスを得るかもしれない。彼女は、ユーロ2025後にイングランドの2つのキャンプに参加したアヌーク・デントンよりも先に選ばれた。
ミッシー・ボー・カーンズは負傷で欠場し、その不在により中盤の選択肢は減少したが、アストン・ヴィラのチームメイトであるルシア・ケンドールが週末に復帰したため、彼女をメンバーに加えることができる。
イングランド女子代表、2026年初の代表メンバー全容
ゴールキーパー：ハンナ ・ハンプトン（チェルシー）、アンナ・ムーアハウス（オルランド・プライド）、エリー・ルーバック（アストン・ヴィラ）
ディフェンダー：ルーシー・ブロンズ （チェルシー）、ジェス・カーター（ゴッサム）、グレース・フィスク（リバプール）、アレックス・グリーンウッド（マンチェスター・シティ）、テイラー・ハインズ（アーセナル）、マヤ・ル・ティシエ（マンチェスター・ユナイテッド）、エスメ・モーガン（ワシントン・スピリット）、ポピー・パティンソン（ロンドン・シティ・ライオンズ）、リア・ウィリアムソン（アーセナル）、ロッテ・ウッベン・モイ（アーセナル） （アーセナル）
ミッドフィールダー：ローラ・ブリンキルデ・ブラウン （マンチェスター・シティ）、グレース・クリントン（マンチェスター・シティ）、ルシア・ケンドール（アストン・ヴィラ）、ジョージア・スタンウェイ（バイエルン・ミュンヘン）、キーラ・ウォルシュ（チェルシー）
フォワード：アギー・ビーバー・ ジョーンズ（チェルシー）、フレイヤ・ゴッドフリー（ロンドン・シティ・ライオンズ）、ローレン・ヘンプ（マンチェスター・シティ）、ローレン・ジェームズ（チェルシー）、クロエ・ケリー（アーセナル）、ジェス・パーク（マンチェスター・ユナイテッド）、アレッシア・ルッソ（アーセナル）
さらなる変更：ウィグマン監督、ライオンズ女子代表のゴールキーパー陣にも注目すべき変更を選択
ゴールキーパー部門にも注目すべき変化がある。ハンプトンの復帰に加え、エリー・ルーバックが代表に復帰した。彼女はキアラ・キーティングの負傷代替選手として、イングランド代表の2025年最終キャンプに招集された。 ルーバックは代表11試合出場の実績を持ち、出場回数ではハンプトンを除けばウィーグマン監督が起用可能な最も経験豊富なゴールキーパーである。しかし近年は出場機会を得られずに苦戦しており、特に2023-24シーズン中に脳卒中の一種を発症し、慎重な回復を要したことが大きな要因だ。
しかし、今夏移籍したアストン・ヴィラで最近連続出場を果たしたルーバックは、今や代表初戦からライオンセス（イングランド女子代表）の正GKとして起用されることになった。これにより、昨年10月のブラジル戦でイングランド代表デビューを果たして以来、マンチェスター・シティでわずか1試合しか出場していないキーティングは外れることとなった。 21歳のロバックは今後数週間で出場機会が増えると見込まれている。シティの正GKである山下彩佳が間もなく日本代表としてアジアカップに臨むためだ。ただし現時点では、キーティングはウィグマン監督率いる代表チームには帯同しない。
イングランド代表は3月3日にトルコでウクライナと対戦し、3月7日にはノッティンガム・フォレストのシティ・グラウンドでアイスランドを迎え撃つ。ライオンセスはスペインと同組のワールドカップ予選グループに所属しており、首位チームのみがブラジル大会への自動出場権を獲得できる。欧州王者にとって、好スタートを切り、失点を避けることが極めて重要となる。
