ウィガン監督、FAカップ・アーセナル戦前にプレミアリーグ監督と電話で話し合ったことを明かす

ウィガンは、今週末の FA カップ 4 回戦でアーセナルと対戦し、プレミアリーグ首位のチームを打ち負かすことを目指していますが、常任の監督なしでそれを成し遂げなければなりません。ウィガンは、ピーターバラ・ユナイテッドに 1 対 6 で大敗した後、ライアン・ロウ監督が解任され、ウィーラン氏が暫定監督に任命されました。ウィガンは現在、リーグ 1 で 3 位から下位 3 チームに位置しており、これまでの 30 試合で 7 勝しか挙げていません。

ウィーランは、ブレントフォードのキース・アンドルー監督と話をしたことを明らかにした。ウィーランは、代表選手としてアイルランド共和国で、このブレントフォードの監督とチームメイトだった。ブレントフォードは現在、プレミアリーグで7位、4位のマンチェスター・ユナイテッドにわずか5ポイント差で追いついている。ウィーランは、まず最初に、この旧チームメイトに話をしたと認めている。

もちろん、ブレントフォードは週半ばにアーセナルと 1 対 1 で引き分け、ガンナーズのプレミアリーグ優勝の可能性に打撃を与えました。