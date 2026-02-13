Getty Images
ウィガン監督、FAカップ・アーセナル戦前にプレミアリーグ監督と電話で話し合ったことを明かす
ウィガンが番狂わせを狙う
ウィガンは、今週末の FA カップ 4 回戦でアーセナルと対戦し、プレミアリーグ首位のチームを打ち負かすことを目指していますが、常任の監督なしでそれを成し遂げなければなりません。ウィガンは、ピーターバラ・ユナイテッドに 1 対 6 で大敗した後、ライアン・ロウ監督が解任され、ウィーラン氏が暫定監督に任命されました。ウィガンは現在、リーグ 1 で 3 位から下位 3 チームに位置しており、これまでの 30 試合で 7 勝しか挙げていません。
ウィーランは、ブレントフォードのキース・アンドルー監督と話をしたことを明らかにした。ウィーランは、代表選手としてアイルランド共和国で、このブレントフォードの監督とチームメイトだった。ブレントフォードは現在、プレミアリーグで7位、4位のマンチェスター・ユナイテッドにわずか5ポイント差で追いついている。ウィーランは、まず最初に、この旧チームメイトに話をしたと認めている。
もちろん、ブレントフォードは週半ばにアーセナルと 1 対 1 で引き分け、ガンナーズのプレミアリーグ優勝の可能性に打撃を与えました。
ウィーランは助言を求めている
ウィーランは「オフ・ザ・ボール」ポッドキャストで、「今朝、私が最初にしたことです。特に彼と（同じく元アイルランド代表サッカー選手で、現在はブレントフォードのセットプレーコーチを務める）スティーブン・ライスがセットプレーを担当しており、私たちは皆、同じ方向に向かって努力しています」と語った。
ブレントフォードでのアンドルーの仕事について、彼はこう語った。「（それは）信じられないほど素晴らしい。
「彼はおそらく（シーズン前に）解任される可能性が最も高い人物の一人だったと思う。ブレントフォードでは、選手もスタッフも、明らかに多くの変化があった。そして、彼がそうしてきたように、その変化を受け入れて、その成果を拾い上げることは、新鮮な風を吹き込むことだった。
「私だけでなく、今、キースは、経験を得ようとし、彼からできる限り学ぼうとする、前進する若いコーチたちにとって、注目すべき人物です。なぜなら、彼が成し遂げたこと、そしてテレビカメラの前で彼が示した姿は、信じられないほど素晴らしいからです。
「彼は我々全員の誇りだ」
アルテタ、試練に備える
アーセナルは直近の試合でブレントフォードと引き分けたが、ミケル・アルテタ監督はチームが次のカップ戦に備えていると強調した。
彼は記者団にこう語った。「3日ごとに異なる大会を戦っているため、我々はそれに慣れている。だから（ブレントフォード戦の）試合を振り返り、ポジティブな要素と、確実に改善すべき教訓を吸収し、日曜日に再びエネルギーとバッテリーを満タンにして勝利を目指す」
「チームにとってまた新たな大会での機会だ。この大会にまつわる我々の歴史は素晴らしい。再びホームで戦える。回復して再び挑めることに本当にワクワクしている」
アーセナルは2020年以来FAカップを制していない。アルテタ監督はガンナーズがこの課題を解決すべきだと認識している。
彼は続けた。「あの日、我々は十分な力を発揮できなかった。大会に臨む以上、その日こそ最高のパフォーマンスが求められる。それ以外の要素――着るユニフォームやエンブレムなど――は関係ない。日曜のウィガン戦で、改めてそれを証明しなければならない」
次に何が来る？
アーセナルは土曜日にウィガンと対戦する。その後、ガナーズはプレミアリーグ再開でウルブズと対戦し、ラティックスはルートンとの試合に臨む。
アーセナルとウィガンはいずれもこの大会の過去の優勝チームだが、それぞれのウェンブリーでの勝利以来、両チームの歩みは大きく分かれてきた。
