Getty
翻訳者：
ヴィンセント・コンパニ、ニコラス・ジャクソンがバイエルン・ミュンヘンからチェルシーに復帰するとの噂に反応
ジャクソン、チェルシー復帰か？
ジャクソンのチェルシーでの時間は、バイエルンへの期限付き移籍後、夏に終わりを迎えたように見えた。バイエルンは今季40試合で45分以上出場すれば完全移籍を成立させられるが、その可能性は低い。ジャクソンは今季バイエルンで合計22試合しか出場しておらず、タイムズ紙によれば、バイエルンが完全移籍を追求する可能性は「低い」という。 コンパニーはジャクソンのクラブ内での状況について質問を受けたが、詳細を明かすことを拒んだ。
- AFP
コンパニー、ジャクソン発言に反応
土曜日のブンデスリーガ、アイントラハト・フランクフルト戦での3-2勝利後、彼は記者団にこう語った。「ニコラス・ジャクソンが我々と共にプレーしていることを喜んでいる。夏の移籍に関する決定は、ニコラス本人とクラブ間で話し合われる。現時点で答えは持っていない。ただ一つ言えるのは、彼が我々と共にプレーしていることを非常に喜んでいるということだ」
ジャクソンはフランクフルト戦に出場せず、ハリー・ケインが2得点を挙げて再び全ての注目を集めた。
ジャクソンはチェルシーで将来性があるだろうか？
ジャクソンが復帰した場合、チェルシーでの将来性が現時点では不透明だ。リアム・ローゼニオール監督は既にジョアン・ペドロ、マルク・ギウ、リアム・デラップを戦力に擁しており、エマニュエル・エメガも姉妹クラブであるストラスブールから夏に加入予定である。
ペドロは今季ブルーズで14得点を記録しているが、デラップは苦戦しわずか2得点に留まっている。しかしローゼニオールは、夏加入以降得点不足にもかかわらず、このストライカーを支持している。
彼は記者団にこう語った。「もちろん全てのストライカーは得点を望んでいる。それが彼らがプレーする理由であり、愛する行為だからだ。だが勝利にはそれ以上の要素が必要だ。常に11人の攻撃者と11人の守備者が必要であり、リアムは前線から驚くほど優れた守備を見せる。ジョアンも同様だ。彼らは我々の最近の好成績に貢献しており、この流れは継続しなければならない。 多くの選手のキャリアを見ると、移籍後の2年目に真価を発揮するケースが多い。リアムは本当に素晴らしいプレーを見せたが、怪我でリズムが乱れた。ジョアンにもリアムにも非常に満足している。マルク・グーも起用時には素晴らしい働きを見せており、我々が成功を収めるためにはこの状態を維持する必要がある」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
ジャクソンがバイエルンで最後に先発出場したのは1月末であり、今シーズン終了までに彼がバイエルンでどれほどの出場機会を得るかは不透明だ。ブンデスリーガ王者バイエルンは次節、ドルトムントとの対戦に臨む。一方チェルシーはプレミアリーグ次節、エミレーツ・スタジアムでアーセナルと対戦する。
広告