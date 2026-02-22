ヴィンセント・コンパニ、ニコラス・ジャクソンがバイエルン・ミュンヘンからチェルシーに復帰するとの噂に反応

ジャクソンが復帰した場合、チェルシーでの将来性が現時点では不透明だ。リアム・ローゼニオール監督は既にジョアン・ペドロ、マルク・ギウ、リアム・デラップを戦力に擁しており、エマニュエル・エメガも姉妹クラブであるストラスブールから夏に加入予定である。

ペドロは今季ブルーズで14得点を記録しているが、デラップは苦戦しわずか2得点に留まっている。しかしローゼニオールは、夏加入以降得点不足にもかかわらず、このストライカーを支持している。

彼は記者団にこう語った。「もちろん全てのストライカーは得点を望んでいる。それが彼らがプレーする理由であり、愛する行為だからだ。だが勝利にはそれ以上の要素が必要だ。常に11人の攻撃者と11人の守備者が必要であり、リアムは前線から驚くほど優れた守備を見せる。ジョアンも同様だ。彼らは我々の最近の好成績に貢献しており、この流れは継続しなければならない。 多くの選手のキャリアを見ると、移籍後の2年目に真価を発揮するケースが多い。リアムは本当に素晴らしいプレーを見せたが、怪我でリズムが乱れた。ジョアンにもリアムにも非常に満足している。マルク・グーも起用時には素晴らしい働きを見せており、我々が成功を収めるためにはこの状態を維持する必要がある」