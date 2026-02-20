getty
ヴィニシウス・ジュニオール、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニに対する人種差別的発言疑惑へのジョゼ・モウリーニョの対応に「嫌悪感を抱いた」
リスボンでのチャンピオンズリーグの試合が10分間中断
リスボンで行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフの試合は、後半早々に中断を余儀なくされた。レアル・マドリードのスター選手ビニシウスがゴール上隅に突き刺す先制点を決めた。
コーナーフラッグ付近で祝った彼の行為がホームサポーターの怒りを買い、イエローカードが提示されるとベンフィカの選手たちの感情が高ぶった。激しい口論が交わされた後、ビニシウスは自陣に戻った。
試合再開前に、プレスティアーニ（シャツを口元まで引き上げていた）がビニシウスに何かを叫んだ。南米出身の選手は主審のもとへ駆け寄り、人種差別的な発言を受けたと訴えた。その後10分間の中断を経て、UEFAの規定に基づく手続きが実施された。
ヴィニシウスとプレスティアーニが試合後の声明で述べたこと
ベンフィカはその後プレスティアーニへの支持を表明し、アルゼンチン人ウインガーは試合後の声明で次のように述べた。「私はヴィニ・ジュニアに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことは一度もないことを明確にしたい。彼が聞き間違えたと考える発言を、残念ながら誤解してしまったのだ。私は誰に対しても人種差別的な行為をしたことはなく、レアル・マドリードの選手たちから受けた脅迫を遺憾に思う」
ビニシウスは、チームメイトのキリアン・ムバッペがピッチ上で彼を擁護したことを受け、自身の声明で次のように述べた。「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。彼らは弱さを示すためにシャツを口に押し込む必要がある。しかし彼らは、理論上は彼らを罰する義務があるはずの者たちから保護されている。 今日起きたことは、私の人生にもチームにも何ら新しいことではない。ゴールを祝ったことでイエローカードを受けた。その理由は今も理解できない。一方で、それは単に目的を果たさない拙劣なプロトコルに過ぎなかった」
モウリーニョは自身の見解について批判された
モウリーニョは事件発生時にビニシウスと話し、自身もレッドカードを受ける前に、その後記者団にこう語った。「何を後悔する？ 両者と話をした。ビニシウスはこう言い、プレスティアーニは別のことを言う。 『赤』になりたくない…プレスティアーニを100％支持するとも言いたくない。だが『白』になってビニシウスが言ったことが真実だとも言えない。言えない、わからない。ただゴールまでが素晴らしい試合だったということだけだ。
「フラッシュインタビューでも言ったが、私は[アルバロ]アルベロアやムバッペより公平であろうとした。ヴィニシウスが嘘つきで、我が子が素晴らしい子供だと言いたいわけではない。彼らは異なる道を進んだ。これは多くのスタジアムで起きることで、いつも同じことだ…何かが機能していない。ヴィニシウスは素晴らしいゴールを決めた。 なぜ彼はエウゼビオやペレ、アルフレド・ディ・ステファノのように祝わなかったのか？なぜだ？あのプレーで試合は決まっていたのに。」
ヴィニシウスはモウリーニョの反応に怒りを覚えたと伝えられている
スペインのニュースメディア「エル・チリンギート」によれば、ヴィニシウスはモウリーニョのコメントに激怒しているという。自身のゴールセレブレーションが「挑発的」と見なされる理由が理解できず、豊富な経験を持つ監督が示す偏狭な考え方に「嫌悪感を抱いている」と報じられている。
UEFAはポルトガル政府と共同で事態の調査を開始しており、間もなく結論が下される見込みだ。これにより制裁措置が科される可能性もある。
ベンフィカが来週水曜にサンティアゴ・ベルナベウでレアルと再戦する頃には、モウリーニョ監督は既にベンチ入り禁止処分を受けている。同試合の前後には、プレスティアーニ事件について再度問われる可能性が高い。
エスタディオ・ダ・ルスでのビニシウスの見事なゴールが、激戦となった第1戦の唯一の得点となった。これによりレアルは、欧州最高峰の大会における決勝トーナメント進出を確実にするため、わずかなリードを保持したまま第2戦に臨む。
