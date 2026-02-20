ヴィニシウス・ジュニオール、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニに対する人種差別的発言疑惑へのジョゼ・モウリーニョの対応に「嫌悪感を抱いた」

ベンフィカはその後プレスティアーニへの支持を表明し、アルゼンチン人ウインガーは試合後の声明で次のように述べた。「私はヴィニ・ジュニアに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことは一度もないことを明確にしたい。彼が聞き間違えたと考える発言を、残念ながら誤解してしまったのだ。私は誰に対しても人種差別的な行為をしたことはなく、レアル・マドリードの選手たちから受けた脅迫を遺憾に思う」

ビニシウスは、チームメイトのキリアン・ムバッペがピッチ上で彼を擁護したことを受け、自身の声明で次のように述べた。「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。彼らは弱さを示すためにシャツを口に押し込む必要がある。しかし彼らは、理論上は彼らを罰する義務があるはずの者たちから保護されている。 今日起きたことは、私の人生にもチームにも何ら新しいことではない。ゴールを祝ったことでイエローカードを受けた。その理由は今も理解できない。一方で、それは単に目的を果たさない拙劣なプロトコルに過ぎなかった」