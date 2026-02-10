ヴィニシウスはレアル・マドリードで大成功を収め、2018年にフラメンゴから加入して以来、世界クラスのフォワードへと成長してきた。しかしここ1年ほど、このブラジル人選手がスペインの首都で不満を抱いているとする報道が浮上している。 彼は最近解任されアルバロ・アルベロアに交代した元監督アロンソと対立していたと報じられたが、スペイン人監督が去った今、ビニシウスは契約更新により前向きな姿勢を見せていると見られている。

アルベロア自身も契約交渉への関与は限定的だと認め、「それは私の管轄外で、クラブと選手の問題だ。もちろん彼がここで歴史を作り続けることを願っている」と語った。

フラメンゴのスポーツディレクター、ホセ・ボトは最近、ビニシウスのブラジル復帰の可能性に言及し、冗談めかしてこう語った。「次はビニ・ジュニアのスタッフと話し合うつもりだ。契約はいつまでですか、会長？レアル・マドリードに支払う必要なんてないんだから！」