Getty Images Sport
ヴィニシウス・ジュニア移籍爆弾！元所属クラブが明かす、契約不透明とサウジの巨額オファーを巡るレアル・マドリード超大物選手の意向
レアル・マドリードにおけるビニシウスの将来を巡る不透明感
ヴィニシウスはレアル・マドリードで大成功を収め、2018年にフラメンゴから加入して以来、世界クラスのフォワードへと成長してきた。しかしここ1年ほど、このブラジル人選手がスペインの首都で不満を抱いているとする報道が浮上している。 彼は最近解任されアルバロ・アルベロアに交代した元監督アロンソと対立していたと報じられたが、スペイン人監督が去った今、ビニシウスは契約更新により前向きな姿勢を見せていると見られている。
アルベロア自身も契約交渉への関与は限定的だと認め、「それは私の管轄外で、クラブと選手の問題だ。もちろん彼がここで歴史を作り続けることを願っている」と語った。
フラメンゴのスポーツディレクター、ホセ・ボトは最近、ビニシウスのブラジル復帰の可能性に言及し、冗談めかしてこう語った。「次はビニ・ジュニアのスタッフと話し合うつもりだ。契約はいつまでですか、会長？レアル・マドリードに支払う必要なんてないんだから！」
- Getty Images Sport
フラメンゴ会長、再会説を否定
フラメンゴのバプティスタ会長は、ビニシウスが近い将来に古巣と再契約する可能性について、その見方を否定した。
同氏はAS紙にこう語った。「それはジャーナリストの質問ですね（笑）。事実はこうです。ヴィニシウス・ジュニオールはフラメンゴ時代にルカス・パケタとプレーした時期がありました。 2016年か2017年だったと思う。彼らはユースチームでもトップチームでも共にプレーした。トップチームでは半年一緒にプレーした。個人的な関係も非常に良好だ。友人同士であり、二人ともフラメンゴ出身で、ここで出会い、同じ代理店（ロク・ネイション・スポーツ・ブラジル）に所属している。
「現時点でのルーカス・パケタとビニシウス・ジュニオールの置かれた環境には大きな隔たりがある。パケタには毎日家で待つ家族がいる。ビニには待っている人はいない。状況が異なるのだ。ビニがフラメンゴに戻る選択肢はない。 もしビニシウス・ジュニオールの移籍が実現するなら、それは現在のパケタの移籍金よりもはるかに高額な移籍金での移籍になるだろう。その可能性は現時点では存在しない。まだだ。フラメンゴにはまだその余裕がない」
ヴィニシウスはヨーロッパに残りたいと考えている
ボトがビニシウスをフリー移籍で獲得する可能性について述べたコメントをバプティスタに伝えたところ、彼は再びその案を否定した。
彼は続けた。「確かに、しかしヴィニシウス・ジュニアはヨーロッパに残りたいと考えている。先ほど議論したように、各選手の現状は異なる。ヴィニの意思か、あるいは財政的な事情か、それはファンが想像する話だ。それが現実だ。ヴィニシウス・ジュニアはいつでも歓迎される。 彼がブラジルに来る時はマラカナンを訪れ、フラメンゴのスタンドに足を運び、故郷に友人を持つ。我々はヴィニを望んでいるが、彼はまだフラメンゴの手に届く存在ではない。まだだ」
- Getty Images Sport
レアル・マドリードの優勝の鍵を握るのはヴィニシウス
レアル・マドリードはアロンソとの契約を期待より早く終了させたが、2025-26シーズンを成功させる機会はまだ残されている。
ロス・ブランコス（レアル・マドリード）は、クラシコ（エル・クラシコ）のライバルであるバルセロナにリーグ優勝争いでわずか1ポイント差まで迫っており、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ進出を決めた。プレーオフではポルトガルの強豪ベンフィカと対戦し、決勝トーナメント16強進出をかけて戦うことになる。
ベンフィカ戦敗退後、マドリードはラヨ・バジェカーノとバレンシアに勝利し、首位バルセロナとの差を縮めた。次節は最近10試合無敗の好調を維持するレアル・ソシエダとの対戦となる。
GOAL-eによる自動翻訳
広告