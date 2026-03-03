ヴィクトル・ヨケレスはなぜブライトンで成功しなかったのか？アーセナルの9番がプレミアリーグ初挑戦で及ばなかった理由

しかし、その第二の評価を下すには時期尚早だった。ギョケレスは年明け以降、その実力を証明している。 元スポルティングCPのストライカーは直近15試合で8得点を記録。トッテナム・ホットスパー・スタジアムでのダービー戦（4-1勝利）では驚異的な2得点を挙げ、アルテタ監督は彼のプレーを「信じられない」と称賛した。激しい批判に直面した後、ヨケレスは現在、ガナーズの4冠達成への挑戦において重要な役割を担っている。これは彼の精神力の強さを証明している。

とはいえ、ヨケレスが完全に転機を迎えたかどうかは議論の余地がある。 日曜日のチェルシー戦では、シュート1本、ボールタッチ27回に留まり、14回のボールロストを喫するなど、有意義な影響を与えるのに苦労した。アルテタ監督の下でわずかな進歩は見せたものの、トップチームが彼を封じ込めるのは依然として容易だ。したがって、最高峰の舞台にふさわしい選手であることを証明するには、まだ多くの課題が残されている。この事実を、彼自身が率直に認めている点は新鮮だ。

「常に改善の余地はある」と彼は最近ザ・アスレティックに語った。「私は完璧な選手ではなく、あらゆる面で最高の選手でもない。サッカー選手として、常に上を目指し成長できるという感覚は良いものだ。この気持ちをずっと持ち続けたい」

アーセナルのサポーターたちの苛立ちの多くは、ギョケレスが完成された選手としてエミレーツにやってきたという誤った前提に起因している。つまり、プレミアリーグで成功するために必要な身体能力を備えた得点マシンとして期待されていたのだ。もし彼らが彼の経歴を少し調べていれば、より現実的な期待値を設定できただろう。

イングランド1部リーグでのクラブ生活を経験した唯一の機会で、ギョケレスは期待に応えられなかった。水曜日にアーセナルの一員としてブライトンに復帰する彼に際し、GOALはアメックス・スタジアムでの不運な3年間の軌跡を振り返る...