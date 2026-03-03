Goal.com
James Westwood

ヴィクトル・ヨケレスはなぜブライトンで成功しなかったのか？アーセナルの9番がプレミアリーグ初挑戦で及ばなかった理由

ヴィクトル・ヨケレスのアーセナルでの初シーズンは、控えめに言っても評価が分かれるものだった。実際、彼はガナーズでの全公式戦22試合でわずか7得点に留まり、クラブが6350万ポンド（約8500万ドル）を投じた投資に見合う成果とは言い難い。 スウェーデン人選手はミケル・アルテタ監督のチームに馴染めないとの見方もあれば、ギョケレスをプレミアリーグ史上最悪の補強の一人と断じる声さえあった。

しかし、その第二の評価を下すには時期尚早だった。ギョケレスは年明け以降、その実力を証明している。 元スポルティングCPのストライカーは直近15試合で8得点を記録。トッテナム・ホットスパー・スタジアムでのダービー戦（4-1勝利）では驚異的な2得点を挙げ、アルテタ監督は彼のプレーを「信じられない」と称賛した。激しい批判に直面した後、ヨケレスは現在、ガナーズの4冠達成への挑戦において重要な役割を担っている。これは彼の精神力の強さを証明している。

とはいえ、ヨケレスが完全に転機を迎えたかどうかは議論の余地がある。 日曜日のチェルシー戦では、シュート1本、ボールタッチ27回に留まり、14回のボールロストを喫するなど、有意義な影響を与えるのに苦労した。アルテタ監督の下でわずかな進歩は見せたものの、トップチームが彼を封じ込めるのは依然として容易だ。したがって、最高峰の舞台にふさわしい選手であることを証明するには、まだ多くの課題が残されている。この事実を、彼自身が率直に認めている点は新鮮だ。

「常に改善の余地はある」と彼は最近ザ・アスレティックに語った。「私は完璧な選手ではなく、あらゆる面で最高の選手でもない。サッカー選手として、常に上を目指し成長できるという感覚は良いものだ。この気持ちをずっと持ち続けたい」

アーセナルのサポーターたちの苛立ちの多くは、ギョケレスが完成された選手としてエミレーツにやってきたという誤った前提に起因している。つまり、プレミアリーグで成功するために必要な身体能力を備えた得点マシンとして期待されていたのだ。もし彼らが彼の経歴を少し調べていれば、より現実的な期待値を設定できただろう。

イングランド1部リーグでのクラブ生活を経験した唯一の機会で、ギョケレスは期待に応えられなかった。水曜日にアーセナルの一員としてブライトンに復帰する彼に際し、GOALはアメックス・スタジアムでの不運な3年間の軌跡を振り返る...

    生まれつきの得点者ではない

    ブライトンは才能ある選手の発掘と育成において輝かしい実績を持ち、マルク・ククレラ、モイセス・カイセド、アレクシス・マカリスターらがクラブに大きな利益をもたらした選手たちだ。 この3選手と同様に、19歳のヨケレスにも非常に大きな期待が寄せられていた。彼が発掘されたのはブロムマポイカルナ（スウェーデンのクラブ）で、同クラブはトッテナムのデュオ、デヤン・クルセフスキとルーカス・ベルグヴァルも育て上げた。 

    2018年1月の移籍成立後、ヨケレスは即座にブライトンのU-23チームに合流。シーズン後半に7得点を挙げ、シーガルズのプレミアリーグ2昇格に貢献した。しかし、スーパースターとなる素質を示す明確な兆候はなく、トップチームデビューは待たされることとなった。

    その機会は同年8月、リーグカップ2回戦のサウサンプトン戦（0-1敗戦）でようやく訪れた。しかし2018-19シーズンにスウェーデン人選手がトップチームで出場したのはわずか5試合。いずれも得点は記録できなかった。努力不足を指摘されることはなかったが、最終ラインで決定的な違いを生み出す選手として即座に目立つ存在ではなかった。

    「彼の印象は、驚異的な運動能力とパワー、そして背後からのスピードによる脅威だった」と、ブライトンでプレーした元MFデール・スティーブンスはザ・アスレティックのインタビューで語った。「だが当時は、生まれつきの得点能力があるとは思わなかった。それは天性の才能ではなく、彼が非常に努力して身につけたものだ」

    無理やり外に押し出される

    ギョケレスを擁護するならば、ブライトンが彼を中央ストライカーではなく左ウイングで起用したことが不利に働いた。グレン・マレーの後ろでシニアチームの正9番として出場機会を得られず、U23チームではアーロン・コノリーがその役割を担っていた。

    「彼は中央でもプレーできたが、左サイドを起点にプレーする形だった。時折ストライカーとして起用されることもあったが、当時コノリーがいて彼は本当に優秀だった」と、当時ギョケレスのチームメイトだったジョシュ・カーはスカイスポーツに語った。

    カーはギョケレスのその役割での活躍についてこう付け加えた。「ウインガーには戻ってフルバックをカバーしてほしい。特に厳しいアウェイの試合では、感謝されない二重の仕事をこなす必要がある。彼は頼まれなくてもそれをやってくれた。特定のチームや監督にとっては非常に大きな価値だ。 当時から我々は彼を高く評価していたが、ここまで飛躍するとは思わなかった。イングランドでの生活に適応しつつも、月を追うごとに彼の変化が感じられた。常に中央へ流れ込み、絶えずゴールを目指そうとする姿勢が際立っていた」

    揺るぎない精神力と驚異的な働きぶりにもかかわらず、ブライトン首脳陣は適応曲線が急すぎると判断した。ギョケレスのローン移籍が決定し、ザンクトパウリがドイツ2部リーグでレギュラー出場の機会を提供することになった。

    「不滅」から「不要」へ

    ギョケレスはザンクトパウリで主に左サイドを拠点にプレーを続け、ブンデスリーガ2部26試合で合計10得点10アシストという立派な成績を収め、シーズン終了時にはクラブの得点ランキング3位となった。また、ヨス・ルフカイ監督にも強い印象を残した。

    「彼は競走馬のように走った」とルフカイ監督は2019年12月、ヴィーヘン・ヴィースバーデン戦（3-1勝利）で2得点を挙げたギョケレスについて記者団に語った。「あと30分はプレーしたかっただろう。彼は壊れなかった」

    ザ・アスレティックによれば、ドイツ側は翌夏にギョケレスの完全移籍オファーを提示したが、ブライトンは彼がアメックス・スタジアムでまだ貢献できると判断し、この提案を拒否したという。 そのためイングランドに戻ったギョケレスは、当時の監督グラハム・ポッターの戦術に食い込む決意を固めていた。2020年9月、センターフォワードにコンバートされた彼はブレイクスルーの瞬間を迎え、ブライトンでの初ゴールを決めると、ポーツマスを4-0で下したリーグカップ戦ではアシストも記録した。 

    「彼には他とは違う資質がある」とポッター監督は試合後に語った。「単独で前線に立つのは容易ではない。それが彼に求められた役割だった。 それでも彼は諦めず、最終的に報われた。成長過程にあるが、我々が活用できる資質を持っている。彼の現状を継続的に評価し、成長にとって最適な判断を下していく選手の一人だ。チーム内での貢献度は高く、我々は彼を高く評価している」

    ポッター監督は同月下旬のマンチェスター・ユナイテッド戦（第4ラウンド敗退）でもギョケレスを先発起用したが、ダニー・ウェルベックとニール・モーペがブライトンの主力ストライカーとして起用される中、プレミアリーグでの出場機会は依然として得られなかった。そのため、3日後にギョケレスがチャンピオンシップのスウォンジー・シティへシーズンローン移籍したことは、驚くべきことではなかった。

    キャリアを左右する決断

    ポッターは、その決断を後悔することはありませんでした。スウォンジーでの彼の活躍は、12試合で1得点という、まさに大きな失望に他ならないものでした。ESPN、スウォンジーに近い情報筋が、南ウェールズでの短い期間、ギョケレスは「途方に暮れているように見えた」と述べていることを報じ、スティーブ・クーパーヘッドコーチは、ローン移籍が彼にとって迅速に落ち着くには遅すぎたと示唆しました。

    ブライトンはすぐにギョケレスを再び貸し出し、今度はコヴェントリー・シティへ。しかし、彼は安定感に欠けるプレーが続いた。スカイブルーズでのチャンピオンシップ19試合で、彼はわずか3得点しか挙げられず、そのうちの7試合しか先発出場できなかった。しかし、驚くべきことに、コヴェントリーは、このスウェーデン代表選手に100万ポンドの完全移籍オファーを出すほど、彼に十分な可能性を見出していた。ブライトンはそれを受け入れた。

    ギョケレスは、プレミアリーグでの出場は1試合もなかったものの、シニアレベルでは1ゴール、8試合の出場という成績を残してアメックスを後にした。そのため、コベントリーにとって彼の獲得はリスクのあるものとなったが、マーク・ロビンズは、ポッターが見出せなかった彼の才能を確信し、彼が必ず成功すると信じていた。

    「ヴィクトルはパワー、スピード、動きに優れた才能あるストライカーで、大きな可能性を秘めている」と、元スカイブルーズ監督はヨケレス獲得確定後に語った。「レンタル期間中、彼は素晴らしい姿勢を示した。自信を深めていった。今後も同じ成長と意欲を見せてくれることを期待している」

    カモメの後悔？

    ロビンスの直感は正しかった。ギョケレスはその後2シーズンでコヴェントリーに43得点17アシストを記録し、2022-23シーズンにはチャンピオンシップのプレーオフ決勝進出に貢献した（PK戦でルートン・タウンに敗れた）。 その後スカイブルーズは、ギョケレスをスポルティングに売却し1900万ポンド（約2500万ポンド）の利益を上げた。同選手はスポルティングで欧州屈指のストライカーとしての地位を確立し、前シーズンは全大会通算63得点を記録。バロンドール授賞式で最高の名誉であるゲルト・ミュラー賞を受賞した

    ヨケレスの急成長はブライトンにとって好ましい結果とは言えず、彼に時間と機会を与えて成長を見守るべきだったとの指摘もある。しかしクラブCEOのポール・バーバーは、現在のアーセナルの9番が自ら全ての関係を断つ決断をしたことを明かした。

    「ヴィクトルは驚異的な成長を遂げていたが、さらに急速な飛躍を望んでいた」とバーバーはスカイスポーツの最近のインタビューで語った。「当時、我々は彼にここでのトップチーム出場を保証できなかった。 我々はヴィクトルの成長を継続させるため、レンタル延長を喜んで受け入れた。しかし彼がより早く恒久的な居場所を求めたことは、彼自身の姿勢を物語っている。彼は最終的にそれを手に入れ、その後の活躍は周知の通りだ。若き才能を見出し、育て上げ、彼らがさらなる高みへ羽ばたく姿を見られるのは常に喜ばしいことだ」

    バーバーは後悔の有無についてアスレティック誌にこう付け加えた。「売却決断は当時の状況として受け入れるべきだ——選手にとってもクラブにとっても正しい選択だった。選手獲得は精密科学ではない。移籍の判断やタイミングも同様だ。 後知恵で判断を振り返ることは常に可能だが、そこには必ず理由がある。リアルタイムで一連の判断を下すことが重要だ。ほとんどのクラブに似たような事例がある。これがサッカーだ。そういうものだ」

    愛されていれば、レベルを突破できる

    ブライトンは今週、ギョケレスに再び苦しめられることのないよう祈っているだろう。ファビアン・フルツェラー監督率いるチームはプレミアリーグ順位で11位に後退したものの、欧州カップ戦出場権獲得に向けて依然として戦っており、昨年12月のエミレーツ・スタジアムでの試合内容から多少の励みを得ている。あの試合では2-1で敗れたがやや不運な面もあった。

    ディエゴ・コッポラ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ルイス・ダンクはあの日、ギョケレスを厳しくマークし、アーセナルのエースをピッチに立った71分間でわずか23回のボールタッチに抑えた。しかしその後、彼には何かがはまったようで、アルテタ監督は大いに喜んでいる。

    「彼の資質は承知している。疑いようのない驚異的なストライカーだ。我々は彼の能力を引き出す必要がある。彼をより深く理解し、彼にもチームやリーグを理解してもらう必要がある。正しい方向に向かっていると思う」とアーセナル監督は先週語った。「自信は人生において、何をするにしても根本的な支柱だ。自分がどこかに属していると感じ、好かれていると感じる時、ましてや愛されていると感じる時はなおさらだ。

    周囲の信頼を感じられれば、誰もが期待するレベルに到達できる。ヴィクトルは今、そうした感覚を掴み始めた段階だ。パフォーマンス向上にとって極めて好ましい兆候だ」

    振り返れば、ブライトンがギョケレスに自信を築き真の実力を発揮する舞台を与えなかったのは不可解だ。シーガルズのサポーターは「もしも」を悔やむに違いない。アーセナルが2004年以来のプレミアリーグ優勝へ大きく前進する中、ギョケレスがアメックス・スタジアムでトレードマークのベイン風ゴールセレブレーションを披露すれば、その悔しさをさらに煽ることになるだろう。

