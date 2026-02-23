ヴィクトル・ギョケレス、熱のこもったチームミーティングを経てトッテナムを粉砕したことでアーセナルの結束が「より強固になった」と主張

アルテタ監督はまた、ウルブズ戦での失望の後、チームがトッテナム戦で示した反応と結束について語った。

「チーム全体に対して、これ以上ない誇りと喜びを感じている。特にこの72時間をどう過ごしたかが重要だ。この試合には特別な文脈が必要だった。ウルブズ戦での敗戦、そして試合終了間際のキックで勝ち点を失ったあの状況は本当に辛かった」と彼は語った。

「だがそれがサッカーの美しさだ。あの試合がなぜ引き分けに終わったのか、どんな角度から見ても説明がつかない。リプレイを見れば『ありえない』と言い、もう一度見れば『そんなことありえない』と思う。だが現実は起きた。そして怒りや落胆、恥じらいを感じた後、自らを奮い立たせねばならない」

我々は国籍も感情もそれぞれ違う。だからこそ全員を一つにまとめなければならない。彼らと共に時間を過ごし、全員の意識を揃え『さあ、次の章で何が起こる？』と問いかけるのは喜びだった。この試合は終わった。これを転機としてどう自分たちを成長させるか――それが焦点であり意図だった。 しかしその後はピッチで実践しなければならず、我々は試合開始から終了までそれを貫いた。それは卓越した成果だった」