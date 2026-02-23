Getty Images Sport
ヴィクトル・ギョケレス、熱のこもったチームミーティングを経てトッテナムを粉砕したことでアーセナルの結束が「より強固になった」と主張
アーセナルが軌道に戻る
アーセナルの優勝争いはここ数週間、不安定な状態にあった。プレミアリーグ7試合でわずか2勝という不振が続いていたのだ。しかしアルテタ監督率いるチームはトッテナム・ホットスパー・スタジアムでスパーズを4-1で下し、勝ち点3を獲得。優勝への望みに新たな息吹を吹き込んだ。 アウェーのアーセナルではヨケレスとエベレチ・エゼがそれぞれ2得点。スウェーデン人FWヨケレスは、今夏スポルティングから6400万ポンド（7400万ユーロ／8600万ドル）で加入して以来、クラブでの最高のパフォーマンスの一つを披露した。
ギョケレス、熱気あふれるチームミーティングの内幕を明かす
ギョケレス監督は試合後、選手たちが試合前に話し合ったことを明かした。彼は記者団にこう語った。「ウルブズ戦のような結果を収めた後では、常に困難が伴うものだ。しかし重要なのは、その状況にどう対処し、どう反応するかだ。今日は我々が良い形でそれを示せた」 この結果とパフォーマンスは、完璧な反応だった。だから良い兆候だ。問題は、次の試合、その次の試合でもこれを続けなければならないことだ。まだ多くの試合が残っている。だが、このようにプレーし続ければ、間違いなく良い結果につながるだろう。
時には率直に気持ちを伝え、チーム内で全てを吐き出すことが重要です。多くの選手が発言しました。各々がその瞬間に抱く感情の違いを認識し、相互理解が深まるのです。こうしてチーム内でオープンに語り合うことで結束が強まり、時としてこれは極めて重要な行為です。 正直でなければ、成長は難しいと思う。今日は良い話し合いができたし、確かに楽しめた。そして今週末のチェルシー戦という大きな試合に向けて準備を進める」
「皆を一つにまとめなければならない」
アルテタ監督はまた、ウルブズ戦での失望の後、チームがトッテナム戦で示した反応と結束について語った。
「チーム全体に対して、これ以上ない誇りと喜びを感じている。特にこの72時間をどう過ごしたかが重要だ。この試合には特別な文脈が必要だった。ウルブズ戦での敗戦、そして試合終了間際のキックで勝ち点を失ったあの状況は本当に辛かった」と彼は語った。
「だがそれがサッカーの美しさだ。あの試合がなぜ引き分けに終わったのか、どんな角度から見ても説明がつかない。リプレイを見れば『ありえない』と言い、もう一度見れば『そんなことありえない』と思う。だが現実は起きた。そして怒りや落胆、恥じらいを感じた後、自らを奮い立たせねばならない」
我々は国籍も感情もそれぞれ違う。だからこそ全員を一つにまとめなければならない。彼らと共に時間を過ごし、全員の意識を揃え『さあ、次の章で何が起こる？』と問いかけるのは喜びだった。この試合は終わった。これを転機としてどう自分たちを成長させるか――それが焦点であり意図だった。 しかしその後はピッチで実践しなければならず、我々は試合開始から終了までそれを貫いた。それは卓越した成果だった」
チェルシーがアーセナルの次の相手
アーセナルはタイトル争いを続ける前に、珍しい1週間の休みを得た。マンチェスター・シティは土曜日に先陣を切って試合を行い、リーズ遠征で首位との差を縮めるチャンスがある。一方、アーセナルは日曜日にホームでチェルシーと対戦する。
