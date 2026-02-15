ヴァージル・ファン・ダイク、サウジ・MLSからの関心高まる中「親友」モハメド・サラーのリバプール残留について沈黙を破る

中東や北米のMLSから高額オファーが既に提示されていると報じられ、サラーが心を揺さぶられる可能性もあるが、ファン・ダイクはプレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルを共に獲得したチームメイトが遠方の誘いを無視することを望んでいる。

サラーの去就について問われたリヴァプールの主将ファン・ダイクはこう語った。「現状は現状だ。まずは今シーズンを成功させることに全力を注いでいる。シーズン終了後にどうなるかは、その時になってみないとわからない」

「モ（サラー）には残留してほしい。何年も共に栄光も苦難も――『低調』とは言いたくないが――経験してきた親友だからだ。彼も私と同じくあと1年契約が残っている。様子を見よう」

オランダ人DFは続けた。「モは今も我々にとって非常に重要だ。先週もアシストを記録し、新たな記録を樹立した。彼は今もリーダーであり、キャプテンとして個人的にも、ピッチに彼がいること、その存在がチームに利益をもたらすことは重要だ」

「彼は常にゴール以上のものをチームに与えている。今は彼の得点に焦点が当てられているが、それは彼自身が極めて高い基準を掲げているからこそだ。得点が減れば批判されるのも当然だ。

「彼は冷静さを保ち、今もできるあらゆる面で重要な存在であり続けなければならない。彼にはまだ多くの可能性が残されている。ピッチ内外で彼は我々にとって不可欠な存在だ」