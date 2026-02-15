Getty/GOAL
ヴァージル・ファン・ダイク、サウジ・MLSからの関心高まる中「親友」モハメド・サラーのリバプール残留について沈黙を破る
ファン・ダイクとサラーは2027年まで契約延長
ファン・ダイクとサラーは、それぞれ契約延長に合意したことで移籍騒動に終止符を打ったかに見えた。両選手の契約は2027年夏まで継続される予定だ。
しかしサラーは、ベンチ要員に甘んじている現状に激怒し、リヴァプールを激しく非難する発言を爆発させた。2025年12月に発せられたこの言葉で、33歳のフォワードは、プレミアリーグ王座防衛の苦戦を続けるチームが自分を犠牲にしたと主張したのである。
必然的に退団説が浮上したが、サラーがアフリカネイションズカップで離脱している間は沈静化した。アーネ・スロット監督率いるチームに復帰してからは再び信頼を取り戻し、ブライトン戦でのFAカップ4回戦勝利では得点を記録している。
- Getty Images
ファン・ダイクがサラーの移籍説について語る
中東や北米のMLSから高額オファーが既に提示されていると報じられ、サラーが心を揺さぶられる可能性もあるが、ファン・ダイクはプレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルを共に獲得したチームメイトが遠方の誘いを無視することを望んでいる。
サラーの去就について問われたリヴァプールの主将ファン・ダイクはこう語った。「現状は現状だ。まずは今シーズンを成功させることに全力を注いでいる。シーズン終了後にどうなるかは、その時になってみないとわからない」
「モ（サラー）には残留してほしい。何年も共に栄光も苦難も――『低調』とは言いたくないが――経験してきた親友だからだ。彼も私と同じくあと1年契約が残っている。様子を見よう」
オランダ人DFは続けた。「モは今も我々にとって非常に重要だ。先週もアシストを記録し、新たな記録を樹立した。彼は今もリーダーであり、キャプテンとして個人的にも、ピッチに彼がいること、その存在がチームに利益をもたらすことは重要だ」
「彼は常にゴール以上のものをチームに与えている。今は彼の得点に焦点が当てられているが、それは彼自身が極めて高い基準を掲げているからこそだ。得点が減れば批判されるのも当然だ。
「彼は冷静さを保ち、今もできるあらゆる面で重要な存在であり続けなければならない。彼にはまだ多くの可能性が残されている。ピッチ内外で彼は我々にとって不可欠な存在だ」
ヴァン・ダイクとサラーは2026年にアンフィールドを去る可能性があるか？
リバプールはサラーとファン・ダイクを少なくともあと18ヶ月は残留させたいと考えているが、元リバプールFWのスタン・コリモアは両選手が近々移籍する可能性を示唆した。彼はGOALに対しこう語った。「今季残り試合はサラーがプレーするだろう。だがリバプールがアーネ・スロット監督体制を継続するなら、彼とファン・ダイクのどちらか、あるいは両方が夏に移籍する可能性は十分にある」
「「彼らは長期契約で条件改善したことは承知しているが、それはおそらく（ユーゴ）エキティケやイサク、ヴィルツといった選手たちがチームに馴染む様子を見るための措置だったと思う。現状は芳しくないが、シーズン終了までは彼らが必要だ。しかし、もしイサクとヴィルツをリヴァプールの新エースとして起用するなら、旧エースたちは去らねばならないだろう」
「モハメド（・サラー）の不満の一因は、イサクとヴィルツが加入すると『ようこそヴィルツ、ようこそイサク、お前たちはスライスされたパン以来の最高の存在だ』というツイートが6000件も届くことにあると思う。彼はそれに少し傷つき、軽んじられていると感じているのだろう。
「唯一の答えは、彼らが皆うまく共存できるか、それともより可能性が高い選択肢——私が思うに——ヴァン・ダイクがもう1シーズン残留するかもしれないが、モハメドは確実に夏に去るだろうということだ」
- Getty/GOAL
リバプール、主力選手の後継者探し
ファン・ダイクは35歳の誕生日を目前に控えても移籍の意向を示しておらず、リヴァプールはオランダ代表DFの後継者獲得を進めている。ジェレミー・ジャケとの6000万ポンド（約8億2000万円）の契約がまとまりつつある。
サラーは自身の将来について公の声明を出しておらず、リバプールサポーターは宙ぶらりんの状態だ。記録を塗り替えた「エジプトの王」は、2025-26シーズンを可能な限り好成績で終えることに集中している。スロット監督率いるチームは、FAカップとチャンピオンズリーグの栄冠を追い求める一方、トップ4入りも目指している。
