Getty/GOAL
ヴァージル・ファン・ダイクが「世界クラスの」イブラヒマ・コナテに、レアル・マドリードを断ってリヴァプールに残留するよう助言
ファン・ダイクは契約交渉が「決して容易ではない」と認める
ファン・ダイクはコナテの先行き不透明な将来について、自身の考えを明確に示した。フランス人DFの契約が今シーズン限りで満了となる中、レアル・マドリードを含む欧州のビッグクラブがフリー移籍で獲得を狙っていると噂されている。昨年自ら契約問題に直面したファン・ダイクは、クラブに対し契約を成立させるよう公に促した。
「僕らは友人同士で、あらゆることを話し合っている」とファン・ダイクは記者団に語った。「これはプロセスだ。結果がどうなるか見守ろう。決して簡単なことじゃない。昨年の僕の状況を見ればわかるように、『さあ、決めよう』と簡単に言えるような話じゃないんだ」
- Getty Images Sport
私の目には、彼は世界クラスのセンターバックだ
不確実性にもかかわらず、ファン・ダイクは自身の立場を明確にした。クラブに対し、この状況を解決するよう強く求め、コナテが単なる選手としてだけでなく、ロッカールームにおける象徴的存在としての価値を強調した。
「もちろん彼には残ってほしい」とファン・ダイクは語った。「ピッチ上では重要な存在だ。それは誰もが認める事実だが、ピッチ外でも彼はリーダーの一人だ。卓越した選手であり、私の目には世界クラスのセンターバックとして映っている。 私にできることは限られている。最終的にはクラブと彼の代理人、そして彼自身の判断次第だ。結果を待つしかないが、それ以外の影響力はない」
コナテがサンダーランド戦で歴史的勝利を導く
キャプテンの称賛は、スタジアム・オブ・ライトでのサンダーランド戦（1-0勝利）におけるコナテの圧倒的な活躍を受けてのものだった。サンダーランドの強力なストライカー、ブライアン・ブロビーとの激しい身体接触の応酬の中で、コナテは優位に立ち、リヴァプールが今季ウェアサイドで無失点に抑えた2チーム目となることを支えた。
「「彼は傑出していた」と決勝点を自ら決めたファン・ダイクは続けた。「今日の彼は驚異的だった。ブロッベイは90%の時間を彼と対峙していた。ブライアン・ブロッベイは今季多くのディフェンダーを苦しめてきたが、イブーは見事な働きを見せた」この勝利はスロット監督率いるチームにとって重要な意味を持ち、今季プレミアリーグで初めてサンダーランドのホームを破ることに成功。来季の欧州カップ戦出場権獲得への希望を大きく膨らませた。
- AFP
チャンピオンズリーグ出場権争いにおける「完璧」への挑戦
この勝利でリバプールはトップ4入りを争う立場を維持したが、ミスが許されない状況は変わらない。スロット監督は以前、チャンピオンズリーグ出場権獲得には「完璧に近いプレー」が必要だと述べており、その見解は主将も完全に共有している。
「周囲のチームを見ると、勝ち点を落としたところもある」とファン・ダイクは説明した。「我々はそれらのチームとほぼ対戦するだろうから、間違いなく完璧に近いプレーが必要だ。今回の試合は守備の質、強度、そして創出したチャンスの点で完璧に近い内容だった。もっと得点すべきだったかもしれないが、それでも一戦一戦を戦う姿勢は変わらない」
しかし勝利には代償が伴った。ミッドフィルダーの遠藤航が担架で運び出されたのだ。「残念ながらワタ（遠藤）が離脱した」とオランダ人選手は付け加えた。「復帰まで長くかからなければ良いが、可能性はある。 現時点で選手層は極めて薄い。全員の出場が求められるが、それは身体的・精神的な準備が整っていることが前提だ。例えば前回ホームで（マンチェスター・シティに）あのような形で敗れた後、立ち直るには強さが必要だった。だからこそ選手たちの奮闘と姿勢を誇りに思う。重要な3ポイントだ」
GOAL-eによる自動翻訳
広告