ヴァージル・ファン・ダイクが「世界クラスの」イブラヒマ・コナテに、レアル・マドリードを断ってリヴァプールに残留するよう助言

この勝利でリバプールはトップ4入りを争う立場を維持したが、ミスが許されない状況は変わらない。スロット監督は以前、チャンピオンズリーグ出場権獲得には「完璧に近いプレー」が必要だと述べており、その見解は主将も完全に共有している。

「周囲のチームを見ると、勝ち点を落としたところもある」とファン・ダイクは説明した。「我々はそれらのチームとほぼ対戦するだろうから、間違いなく完璧に近いプレーが必要だ。今回の試合は守備の質、強度、そして創出したチャンスの点で完璧に近い内容だった。もっと得点すべきだったかもしれないが、それでも一戦一戦を戦う姿勢は変わらない」

しかし勝利には代償が伴った。ミッドフィルダーの遠藤航が担架で運び出されたのだ。「残念ながらワタ（遠藤）が離脱した」とオランダ人選手は付け加えた。「復帰まで長くかからなければ良いが、可能性はある。 現時点で選手層は極めて薄い。全員の出場が求められるが、それは身体的・精神的な準備が整っていることが前提だ。例えば前回ホームで（マンチェスター・シティに）あのような形で敗れた後、立ち直るには強さが必要だった。だからこそ選手たちの奮闘と姿勢を誇りに思う。重要な3ポイントだ」