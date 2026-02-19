イーサン・ヌワネリ、ミケル・アルテタ監督が出場機会に関する懸念に言及したことで、新監督就任によりマルセイユで大きな飛躍の機会を得る見込み

マルセイユではフランス強豪クラブが新監督を任命し、チームを立て直すことで、ヌワネリにタイムリーな追い風が吹いた。 今月初めのデ・ゼルビ監督の突然の退任は、当初アーセナルと彼らの若き天才選手にとって重大な後退と見られていた。イタリア人監督がガンナーズに期限付き移籍を承認させる上で極めて重要な役割を果たしていたためだ。デ・ゼルビはこの移籍の主要な推進者であり、南フランスの指揮官人事が一転したことでヌワネリは不確かな状況に置かれた。

舞台裏では混乱が続いた（驚くべきことに、スポーツディレクターのメヒ・ベナティアが48時間以内に解任され、その後復帰するという事態も発生した）が、マルセイユは指揮官不在の空白を埋めるため断固たる行動に出た。水曜日、マルセイユはベイエが指揮を執ると発表した。元ニューカッスル・ユナイテッドのDFは、輝かしい選手時代にマルセイユでプレーした経歴を持つ地元サポーターにとって馴染み深い存在であり、戦術的アイデンティティを必要とするクラブに今、復帰する。

この任命はマルセイユ首脳陣による大胆な決断と見られている。特に48歳のベイがレンヌを解任されたのは先週、4連敗という不振が続いた直後だったからだ。しかし彼の総合的な実績は、単なる最終数試合の結果以上に評価すべき点があることを示している。昨年11月から今年初めにかけて、彼はレンヌを9試合中8勝に導いていたのだ。