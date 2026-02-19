AFP
イーサン・ヌワネリ、ミケル・アルテタ監督が出場機会に関する懸念に言及したことで、新監督就任によりマルセイユで大きな飛躍の機会を得る見込み
ベイエがスタッド・ヴェロドロームの指揮を執る
マルセイユではフランス強豪クラブが新監督を任命し、チームを立て直すことで、ヌワネリにタイムリーな追い風が吹いた。 今月初めのデ・ゼルビ監督の突然の退任は、当初アーセナルと彼らの若き天才選手にとって重大な後退と見られていた。イタリア人監督がガンナーズに期限付き移籍を承認させる上で極めて重要な役割を果たしていたためだ。デ・ゼルビはこの移籍の主要な推進者であり、南フランスの指揮官人事が一転したことでヌワネリは不確かな状況に置かれた。
舞台裏では混乱が続いた（驚くべきことに、スポーツディレクターのメヒ・ベナティアが48時間以内に解任され、その後復帰するという事態も発生した）が、マルセイユは指揮官不在の空白を埋めるため断固たる行動に出た。水曜日、マルセイユはベイエが指揮を執ると発表した。元ニューカッスル・ユナイテッドのDFは、輝かしい選手時代にマルセイユでプレーした経歴を持つ地元サポーターにとって馴染み深い存在であり、戦術的アイデンティティを必要とするクラブに今、復帰する。
この任命はマルセイユ首脳陣による大胆な決断と見られている。特に48歳のベイがレンヌを解任されたのは先週、4連敗という不振が続いた直後だったからだ。しかし彼の総合的な実績は、単なる最終数試合の結果以上に評価すべき点があることを示している。昨年11月から今年初めにかけて、彼はレンヌを9試合中8勝に導いていたのだ。
戦術変更がアーセナルからレンタル移籍中の選手に有利に働く
ロンドンから観戦する者にとって決定的なのは、ベイの戦術的嗜好がヌワネリにとって最高の状態を取り戻す絶好の舞台を提供し得る点だ。レンヌでの成功期を通じて、そして指揮官としての苦難の最終週でさえ、ベイは一貫して5バックまたは3バックの守備システムを好んだ。 この構造的選択はマルセイユでの新指揮官としての基軸となる見込みで、創造性豊かなミッドフィルダーに特化した役割を生み出す。これはンワネリのスキルセットと完璧に合致する。2人のサポート役となる10番の一人としてプレーしたアーセナルの若手は、レンズ戦デビューからわずか13分で得点を決めた際、なぜこれほど高く評価されているのかを如実に示した。
戦術的リセットの必要性は、直近のストラスブール戦（2-2の引き分け）で明らかとなった。イングランドU-21代表の彼はこの試合で出場機会を得られなかった。今季の欧州カップ戦が終了した今、ヌワネリにとって、自身の能力を最大限に発揮できるシステムを採用する指揮官の就任は歓迎すべき展開だろう。 アルテタ監督は選手の成長についてこう述べた。「最終的にはその場の状況と文脈を理解した上で決断を下さねばならない。クラブにとって、イーサンにとって最善の決断は、彼が新たな環境で経験を積むことだった」
アルテタが1月の決断を説明する
エミレーツ・スタジアムの現在の戦力不足を踏まえ、18歳の選手をレンタル移籍させたことについて後悔はないかと問われると、アルテタ監督は今シーズンの予測不可能性について率直に語った。「それは簡単に言えることだ。決断を下した後、ミケル［メリノ］が5ヶ月離脱することやカイ［ハヴェルツ］の状況を誰が予測できただろうか？」とアーセナル指揮官は述べた。
スペイン人監督は、プレミアリーグ優勝争いを繰り広げるチームが直面する短期的な選手起用の難題にもかかわらず、選手の長期的な成長が最優先事項であると主張した。今シーズンはロンドンに残留していた場合、ユースサッカーとトップレベルの間にある隔たりを埋めることができなかったかもしれないが、今回のローン移籍はその橋渡しを目的としたものだと強調した。
ベイの指導のもとでの新たな出発
ベイエ監督が若手選手を先発メンバーに組み込む構想を実現できるか、今やすべての注目がスタッド・ヴェロドロームに集まっている。マルセイユのサポーターはリーグ1のトップ3復帰を求め、即座の結果を要求しているため、移行期間は短くなるだろう。ヌワネリにとって監督交代は「新たなスタート」であり、自身の特性を評価する指揮官のもとでチームの創造的中心選手となり得ることを証明する機会となる。
ベイが好む3-4-2-1フォーメーションとンワネリの好調さが戦術的に調和していることから、今週末にも若手が先発復帰する可能性が示唆されている。欧州カップ戦のプレッシャーから解放された今、焦点は国内リーグでの安定性に完全に移っている。マルセイユは金曜日にブレストを訪問し、リーグ1戦線に復帰する。
