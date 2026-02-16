インテルのスター選手が「不正行為」と非難される中、セリエAの責任者がユヴェントスの退場処分について「明らかに誤り」と謝罪を余儀なくされる

セリエAの審判責任者ジャンルーカ・ロッキがこの件について言及した。重大な判定ミスがあったことを認めつつ、VARが介入できなかったことを遺憾に思うと表明。同時に審判団を「騙そう」とする者たちを厳しく非難した。

ロッキはアンサ通信に対し次のように述べた。「我々は非常に失望している。ラ・ペンナの判定が明らかに誤りだったこと、そしてVARで修正できなかった事実の両方に対してだ。

「ラ・ペンナ主審は深く恥じており我々も同情するが、率直に言おう：誤審は彼だけではない。明らかなシミュレーションがあったからだ。リーグではあらゆる手段で我々を騙そうとする行為が後を絶たない」

ロッキは、セリエAの審判団が「自らの過ちに対して責任を取る能力がある」と主張する。審判団も時折誤審を認めているが、彼は有力な監督たちが十分な支援をしていないと批判した。彼は付け加えた：「彼らは決して我々を助けてくれず、むしろ状況を困難にしてきた」

さらにルールを曲げる選手たちを非難し続けながらこう続けた。「誰かが良心に問うべきだと思う。はっきり言おう、ピッチに出て特定の振る舞いをする者たちのことだ」