インテルのスター選手が「不正行為」と非難される中、セリエAの責任者がユヴェントスの退場処分について「明らかに誤り」と謝罪を余儀なくされる
カルルはインテル戦で2枚のイエローカードを受けた
ユベントスにとって、この謝罪は全体像から見れば取るに足らないものだ。貴重な勝ち点をすべり落ちさせてしまった以上、ミラノでの試合終了の笛が鳴った時、彼らは激怒していた。
プレミアリーグからの移籍関心が報じられるフランス代表DFカルルーは、42分に退場処分を受けた。インテルのスター選手バストーニのユニフォームを引っ張ったとされる行為で2枚目のイエローカードを示されたのだ。バストーニは自ら芝生に倒れ込み警告を求めていた。
リプレイではカルルーの接触は確認されなかったが、VARはイエローカードの判定には介入できないため、この決定は覆らなかった。さらに追い打ちをかけるように、ユベントスは90分にインテルに決勝点を奪われる結果となった。
ユヴェントスの関係者は試合の主審に激怒した
ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督とサッカー部門責任者ジョルジョ・キエッリーニは、ハーフタイムにフェデリコ・ラ・ペンナ主審に詰め寄り不満を表明した。元イタリア代表のキエッリーニはその後、記者団の前に立ち「起きたことは許されない。我々がここにいるのは、まさにこの理由でルチアーノ・スパレッティ監督ではないからだ」と語った。
ダミアン・コモリ最高経営責任者は、クラブが沈黙を強いられることを拒みながらこう続けた。「完全な不正だ。ユベントスは3ポイントを失った。だがイタリアサッカーはさらに大きなものを失った。最初のメッセージはサポーターへ――見せた光景を謝罪する。このような状況下で戦い、勝ち、プレーすることは不可能だ。二つ目はユベントスへ――我々は不正に対して団結し、決して諦めない」
セリエAのスター選手たちが審判を「騙そう」としたとして非難される
セリエAの審判責任者ジャンルーカ・ロッキがこの件について言及した。重大な判定ミスがあったことを認めつつ、VARが介入できなかったことを遺憾に思うと表明。同時に審判団を「騙そう」とする者たちを厳しく非難した。
ロッキはアンサ通信に対し次のように述べた。「我々は非常に失望している。ラ・ペンナの判定が明らかに誤りだったこと、そしてVARで修正できなかった事実の両方に対してだ。
「ラ・ペンナ主審は深く恥じており我々も同情するが、率直に言おう：誤審は彼だけではない。明らかなシミュレーションがあったからだ。リーグではあらゆる手段で我々を騙そうとする行為が後を絶たない」
ロッキは、セリエAの審判団が「自らの過ちに対して責任を取る能力がある」と主張する。審判団も時折誤審を認めているが、彼は有力な監督たちが十分な支援をしていないと批判した。彼は付け加えた：「彼らは決して我々を助けてくれず、むしろ状況を困難にしてきた」
さらにルールを曲げる選手たちを非難し続けながらこう続けた。「誰かが良心に問うべきだと思う。はっきり言おう、ピッチに出て特定の振る舞いをする者たちのことだ」
インテルがセリエA首位で独走態勢を確立
インテルがユヴェントスに勝利し、セリエA首位で宿敵ACミランに8ポイント差をつけた。ビアンコネリとの対戦はカルルが退場処分となった時点で1-1の膠着状態だったが、試合の行方は依然として不透明だった。
ユヴェントスは83分にマヌエル・ロカテッリのゴールで同点に追いつく奮闘を見せたが、ピオトル・ジエリンスキの決勝点で痛恨の敗戦を喫した。 この結果、スパレッティ率いるチームは順位表で5位のまま、首位インテルとは15ポイント差となった。火曜日にトルコの強豪ガラタサライとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ第1戦ではカルルを起用できるが、土曜日にホームでセスク・ファブレガス率いるコモを迎える試合では、出場停止処分中のため彼を欠くことになる。
