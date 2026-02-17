Getty/GOAL
インテルのクリスチャン・チブ監督、ピエール・カルルへの「愚かで許しがたい」攻撃を非難される ユベントス戦での物議を醸す勝利後の退場処分を受けて
スパレッティ、侮辱に激怒
イタリアダービーの毒々しい余波が週中の準備段階にまで波及し、ユヴェントスとインテルの舌戦は収まる気配を見せていない。スパレッティ監督はガラタサライとのチャンピオンズリーグプレーオフという重要な一戦に専念すべき立場だったが、ユヴェントス指揮官は代わりに相手ベンチからの品格を欠いた行為への対応を迫られた。 この緊張の根源は、インテルのキヴが試合終了後のトンネルで退場処分を受けたカルルを侮辱したとされる発言にある。ユヴェントスが3-2で敗れた苦渋の末の敗戦直後の出来事だ。
審判の判定論争に彩られた敗戦に明らかに苛立っていたスパレッティは、倒れた選手を蹴った元ルーマニア代表選手の行為に反発した。チブはカルルが退場した件について「愚か者」と罵ったとされ、スパレッティはこの発言が自チームのディフェンダーが受けた不当な扱いという現実を無視していると感じている。
「カルルがチウから愚か者呼ばわりされるとは予想外だった。彼は二度の重大な誤審の後に愚か者扱いされている。これは許容できない。あるいはインテルの選手たちについても言及すべきか…」とスパレッティ監督はスカイ・スポーツに語った。 トスカーナ方言の「ビスケロ（愚か者）」という表現は、スパレッティ監督の個人的な苛立ちを浮き彫りにしている。彼は、勝利の過程に問題があったことを踏まえ、他者を批判する前にネラッズーリのスタッフはまず自陣を見直すべきだと示唆したのである。
バストーニシミュレーション不正事件
この一連の騒動に火をつけた発端は、サン・シーロでの42分間に起きた。専門家たちはすでにこの瞬間を今シーズン最大の審判ミスの一つと呼んでいる。 ユヴェントスが互角に戦っていた中、カルルはバストーニとの接触プレーで2枚目のイエローカードを受けた。しかしリプレイ映像は即座にフランス人選手の潔白を証明し、インテルDFとの実質的な接触はなかったことを示した。バストーニの過剰な倒れ込みが主審フェデリコ・ラ・ペンナを誤った判断に導き、VARプロトコルがイエローカード違反への介入を厳禁しているため、この不当な判定は覆らなかった。
ユヴェントスは試合の半分以上を10人で戦うことを余儀なくされ、最終的にピオトル・ジエリンスキの90分決勝点で敗北した。この結果、そしてその達成方法がアリアンツ・スタジアムの最高幹部たちを動員した。結束を示すため、ジョルジョ・キエッリーニ取締役とダミアン・コモリCEOが試合後のメディア対応に介入し、監督を守り審判を非難した。
「起きたことは許されない。我々がここにいるのは、ルチアーノ・スパレッティ監督ではなく、まさにこのためだ」とキエッリーニは述べ、クラブが判定に対して公然と反旗を翻していることを明らかにした。コモリはこの感情をさらに強め、この事件をリーグそのものへの汚点と位置付けた。「完全な不正だ。ユベントスは3ポイントを失ったが、イタリアサッカーはさらに大きなものを失った。 まずサポーターへ伝えたい——あの光景を目にさせて申し訳ない。このような状況下で戦うことも、勝つことも、プレーすることさえできない」
審判指定担当者が「明らかな誤り」を認める
セリエAの審判担当責任者ジャンルーカ・ロッキが沈黙を破り、審判団の失敗を認めた。ロッキはカルルがファウルを犯していないことを認めつつも、VARのシステム的限界、そしてより厳しく言えばそれを悪用する選手たちへの不満を表明した。
「ラ・ペンナの判定は明らかに誤りであり、VARで是正できなかった事実にも我々は深く失望している」とロッキはアンサ通信に語り、ユヴェントスの抗議を正当化した。
しかしロッキは謝罪だけに留まらなかった。イタリアサッカーを蝕むシミュレーション（演技）の文化を痛烈に批判し、選手が不当な利益を得るために意図的に審判を欺いていると非難した。「ラ・ペンナは深く恥じており我々も同情するが、真実を言わせてもらう：彼だけが誤ったわけではない。明らかなシミュレーションがあったからだ」と付け加えた。 「リーグではあらゆる手段で我々を騙そうとする行為が後を絶たない。誰かが良心に問うべき時だ」
モラッティ、熱意あふれるバストーニを擁護
審判団とユヴェントスが試合の倫理について激怒する中、インテル陣営はバストーニをめぐる批判をそらそうとしている。インテルの元会長である伝説的なマッシモ・モラッティ氏が、この選手を擁護した。バストーニが「詐欺師」と非難されるソーシャルメディア上の激しい反発に直面し、モラッティ氏はこのダイビングを、冷笑的な操作ではなく、競争心にあふれた瞬間として再定義しようとした。
「シミュレーションは迷惑だ…しかし、バストーニのこのシミュレーションは『熱狂的な』シミュレーションだった。彼は相手の腕の延長から信じられないほどのジャンプを見せた」とモラッティはラジオ・アンキオ・スポーツで語った。さらに、イタリア代表のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に寛大な対応を求め、世間の非難で十分な罰だと示唆した。
