インテルのクリスチャン・チブ監督、ピエール・カルルへの「愚かで許しがたい」攻撃を非難される　ユベントス戦での物議を醸す勝利後の退場処分を受けて

イタリアダービーの毒々しい余波が週中の準備段階にまで波及し、ユヴェントスとインテルの舌戦は収まる気配を見せていない。スパレッティ監督はガラタサライとのチャンピオンズリーグプレーオフという重要な一戦に専念すべき立場だったが、ユヴェントス指揮官は代わりに相手ベンチからの品格を欠いた行為への対応を迫られた。 この緊張の根源は、インテルのキヴが試合終了後のトンネルで退場処分を受けたカルルを侮辱したとされる発言にある。ユヴェントスが3-2で敗れた苦渋の末の敗戦直後の出来事だ。

審判の判定論争に彩られた敗戦に明らかに苛立っていたスパレッティは、倒れた選手を蹴った元ルーマニア代表選手の行為に反発した。チブはカルルが退場した件について「愚か者」と罵ったとされ、スパレッティはこの発言が自チームのディフェンダーが受けた不当な扱いという現実を無視していると感じている。

「カルルがチウから愚か者呼ばわりされるとは予想外だった。彼は二度の重大な誤審の後に愚か者扱いされている。これは許容できない。あるいはインテルの選手たちについても言及すべきか…」とスパレッティ監督はスカイ・スポーツに語った。 トスカーナ方言の「ビスケロ（愚か者）」という表現は、スパレッティ監督の個人的な苛立ちを浮き彫りにしている。彼は、勝利の過程に問題があったことを踏まえ、他者を批判する前にネラッズーリのスタッフはまず自陣を見直すべきだと示唆したのである。