インテルのアレッサンドロ・バストーニ、ユヴェントス戦でのレッドカード購入を巡る死の脅迫を受け謝罪　セリエAで大きな論争を巻き起こす

土曜日の試合以来、バストーニは沈黙を守っていたが、火曜日の午後、水曜日のチャンピオンズリーグプレーオフ・ボーデ/グリムト戦を前に、監督クリスティアン・チウと共に試合前記者会見に臨んだ。メディアに対し、彼は自身の祝賀の仕方を謝罪したが、その行為自体については謝罪しなかった。

彼は次のように述べた。「土曜日の試合後、私が予想していた以上に多くのことが起きたため、ここに来ることを望んだ。数日間待って、何が起きたのかを振り返った。

「腕が接触したと感じたが、映像で確認するとそれが強調されていた。責任を取るためにここにいる。後悔しているのはその後の行動だ。人間には過ちを犯す権利があるが、同時にそれを認める義務もある。それがここにいる理由だ。あの反応は間違っていたと認め、謝罪する。

「しかし、私のキャリアや人格がこのような一件で定義されるべきではない。これほどの騒動を招くとは思わなかった。多くの偽善に気づき、天にも地にも言うべきでないことを内部関係者が口にしているのを耳にした。『バカだ』と言って済ませてくれた人々に感謝する」