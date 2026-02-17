Getty Images
インテルのアレッサンドロ・バストーニ、ユヴェントス戦でのレッドカード購入を巡る死の脅迫を受け謝罪 セリエAで大きな論争を巻き起こす
バストーニ、イタリアダービー論争の渦中に
3-2で勝利したにもかかわらず、ソーシャルメディアで話題となった物議を醸す退場処分により、ネラッズーリ周辺には複雑な空気が漂っていた。カルルは警告対象となる行為を2度犯し退場処分となったが、2枚目のイエローカードはバストーニがユヴェントス選手のタックルを予期して飛び込んだ結果だった。実際にはタックルは発生していない。
フランス人選手は呆然としたまま、しぶしぶピッチを後にした。バストーニ自身も既に警告を受けており、審判があの欺瞞的な倒れ方を認めていれば、代わりにインテル選手が退場処分となっていたはずだ。 事態をさらに悪化させたのは、この退場に対するイタリア人選手の反応だった。バストーニは判定を公然と祝福し、オンラインやメディアから厳しい批判を浴びた。世界中の注目がこのリーグ、特に今シーズンファン間でますます議論の的となっている審判の基準に向けられたのである。
インテル関係者が物議を醸した事件について語る
土曜日の試合以来、バストーニは沈黙を守っていたが、火曜日の午後、水曜日のチャンピオンズリーグプレーオフ・ボーデ/グリムト戦を前に、監督クリスティアン・チウと共に試合前記者会見に臨んだ。メディアに対し、彼は自身の祝賀の仕方を謝罪したが、その行為自体については謝罪しなかった。
彼は次のように述べた。「土曜日の試合後、私が予想していた以上に多くのことが起きたため、ここに来ることを望んだ。数日間待って、何が起きたのかを振り返った。
「腕が接触したと感じたが、映像で確認するとそれが強調されていた。責任を取るためにここにいる。後悔しているのはその後の行動だ。人間には過ちを犯す権利があるが、同時にそれを認める義務もある。それがここにいる理由だ。あの反応は間違っていたと認め、謝罪する。
「しかし、私のキャリアや人格がこのような一件で定義されるべきではない。これほどの騒動を招くとは思わなかった。多くの偽善に気づき、天にも地にも言うべきでないことを内部関係者が口にしているのを耳にした。『バカだ』と言って済ませてくれた人々に感謝する」
イタリア代表選手が死亡脅迫を明かす
バストーニはさらに、ミラノでの事件後、妻や娘を含む家族が殺害予告を受けていることを明かした。26歳の選手は、ネット上の誹謗中傷は自身に大きな影響を与えていないと主張し、それが状況説明を早めに行わなかった理由だと述べた。
彼は続けた。「いや、それほど影響はなかった。我々人間は晒されるものだ。こうしたメディアの集中攻撃には慣れている。クラブ会長も正しく説明してくれた通りだ」
「私はこの状況を処理できる。むしろ、死の脅迫の標的となってしまった妻と娘の方が気の毒だ。また、レフェリーであるラ・ペンナ氏や、こうした注目に慣れていない全ての人々にも同情している」
次に何が来る？
インテルとバストーニは過去を振り切り、欧州戦線における重要な数週間に全力を注ぐことを望んでいる。セリエA首位でライバルACミランに8ポイント差をつけているにもかかわらず、このイタリアの強豪クラブはチャンピオンズリーグで8位以内に入ることができず、ボド/グリムトとのプレーオフに回ることとなった。
第1戦は水曜日にノルウェーで行われ、その後イタリアに戻って第2戦に臨む。ネラッズーリは、今シーズン序盤にマンチェスター・シティから勝ち点を奪った相手を侮らないだろう。
