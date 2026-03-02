イタリアの2大クラブは、世界クラスのゴールキーパーの獲得を最優先課題としており、今度の移籍市場で衝突コースに乗ることになるだろう。インテルにとって、この探求の背後にある動機は明らかである。ベテランのゴールキーパー、ヤン・ゾマーは現在の契約がまもなく終了し、クラブは彼の残留のために契約更新を申し出る予定はない。

ジョセップ・マルティネスに多額の投資を行ったにもかかわらず、このスペイン人ゴールキーパーは、正ゴールキーパーの座を永続的に継承するために必要な保証をまだ提供できていません。その結果、CEO のベッペ・マロッタとスポーツディレクターのピエロ・アウシリオは、多額の投資を承認する準備ができています。 一方、ユヴェントスも守備陣に不安を抱えている。ミケーレ・ディ・グレゴリオとマッティア・ペリンの両選手とも最近批判にさらされており、ダミアン・コモリ監督は、ビアンコネリを悩ませている守備の脆弱さを解消するため、新たなオファーに耳を傾ける姿勢を見せている。