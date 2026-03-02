Getty Images Sport
インテルとユヴェントスがアリソンの獲得争いに備える。セリエAの巨人がリヴァプールのスター選手をゴールキーパー問題の解決策と見なしている。
インテルとユヴェントスのゴールキーパー問題
イタリアの2大クラブは、世界クラスのゴールキーパーの獲得を最優先課題としており、今度の移籍市場で衝突コースに乗ることになるだろう。インテルにとって、この探求の背後にある動機は明らかである。ベテランのゴールキーパー、ヤン・ゾマーは現在の契約がまもなく終了し、クラブは彼の残留のために契約更新を申し出る予定はない。
ジョセップ・マルティネスに多額の投資を行ったにもかかわらず、このスペイン人ゴールキーパーは、正ゴールキーパーの座を永続的に継承するために必要な保証をまだ提供できていません。その結果、CEO のベッペ・マロッタとスポーツディレクターのピエロ・アウシリオは、多額の投資を承認する準備ができています。 一方、ユヴェントスも守備陣に不安を抱えている。ミケーレ・ディ・グレゴリオとマッティア・ペリンの両選手とも最近批判にさらされており、ダミアン・コモリ監督は、ビアンコネリを悩ませている守備の脆弱さを解消するため、新たなオファーに耳を傾ける姿勢を見せている。
ジャンルイジ・ドンナルンマの獲得失敗
新たな守護神の必死の探求は、イタリアの2大クラブが長期的な主要ターゲットを逃した、苛立たしい夏を経てのことである。昨年、両クラブがジャンルイジ・ドンナルンマの周囲と絶えず接触していたことは周知の事実である。両クラブは、将来を確実なものにするため、パリ・サンジェルマンからこのイタリア代表選手を、待望のフリー移籍で引き抜こうと試みた。
しかし、このゴールキーパーとパリの経営陣との関係が突然崩壊したことで、当初の予想よりもはるかに早く彼の移籍が加速した。即座の売却を余儀なくされたPSGは、マンチェスター・シティへの移籍を正式に承認した。この予想外の展開により、ユヴェントスとインテルは、国内およびヨーロッパでの野望を確実にするために、移籍の青写真を完全に破棄し、他の場所でエリートゴールキーパーを積極的に探し求めることを余儀なくされた。
アリソンがセリエAの主要ターゲットとして浮上
ドンナルンマがプレミアリーグで確固たる地位を築いた今、セリエAのライバルクラブは再びアンフィールドに視線を向けている。イタリア紙『ラ・レプッブリカ』によれば、リバプールのスターGKアリソンが最有力候補として浮上している。リバプールがバレンシアからジョルジ・ママルダシュビリを獲得するために巨額を投じ、彼が将来的に不動の正GKとなる見込みであることから、アリソンは不安定な立場に置かれている。
アリソンのリバプールとの現行契約は2027年6月30日に満了予定であり、これがイタリアクラブにとって戦略的な機会となっている。同報道は、10月に34歳を迎える彼の状況を踏まえ、リバプールが放出に前向きである可能性を示唆。さらにイタリアリーグでの経験が、彼を極めて魅力的な選択肢にしているとしている。
給与面の障壁と高額な代替案の克服
ブラジル人選手は絶好の獲得機会ではあるが、いかなる取引も複雑な資金調達に大きく左右される。最大の障壁は彼の要求する巨額の年俸だ。当初の報道が指摘した通り、500万ユーロという年俸はインテルとユヴェントスにとって明らかに高すぎる。
この巨額の給与要求が解決不能と判断された場合、両クラブには国内の代替案が存在するものの、いずれも安価ではない。アタランタのマルコ・カルネセッキには少なくとも4500万ユーロの高額な移籍金が要求され、トッテナムのグイリエルモ・ヴィカリオも3000万ユーロを下らない。したがって、アリソンの給与を下方修正する交渉が、インテルとユヴェントスがそれぞれのゴールキーパー不足を最終的に解決する最も有望な選択肢であり続ける。
