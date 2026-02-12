インター・マイアミ、リオネル・メッシの負傷を確認、プエルトリコでのインデペンディエンテ・デル・バジェ戦を延期

メッシはその後、自身のインスタグラムストーリーで動画を共有し、プエルトリコのサポーターに向けて直接謝罪した。

「皆さん、こんにちは。トレーニングセッションと試合に参加予定だったプエルトリコの人々に、私の挨拶を届けたいと思います」とメッシは語った。「前回のエクアドル戦では、私は不快感を感じて途中交代せざるを得ませんでした。そのため、主催者およびクラブと協議し、今回の試合を中止することに決めました。再スケジュールが可能であれば、近いうちに皆さんと再会し、訪問できることを願っています」

さらにファンへの理解に感謝の意を表明した。

「皆さんの支援と愛情に心から感謝しています」と彼は語った。「チケットは既に販売され、全てが整っていたことは承知しています。どうか近いうちに実現できることを願っています。皆さんへ大きな抱擁を送ります」