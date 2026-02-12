Goal.com
TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMIAFP

インター・マイアミ、リオネル・メッシの負傷を確認、プエルトリコでのインデペンディエンテ・デル・バジェ戦を延期

リオネル・メッシはエクアドルでのバルセロナSC戦中に左ハムストリングを負傷したため、インテル・マイアミの練習に参加しなかった。クラブは診断結果を確認し、プエルトリコでのインデペンディエンテ・デル・バジェとのプレシーズン親善試合延期を発表した。その後、キャプテンはファンに向けて計画変更について謝罪した。

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    プエルトリコ親善試合が延期

    インター・マイアミは、プエルトリコでのプレシーズン親善試合が当初2月13日（金）に設定されていたが、2月26日（木）に再スケジュールされたことを発表した。この変更はメッシの健康状態に関する最新情報を受けて行われた。

  • TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-BARCELONA-INTER MIAMIAFP

    メッシ、左ハムストリングの肉離れと診断される

    クラブとバプティスト・ヘルスが発表した公式声明によると、メッシは左ハムストリングの筋肉の張りにより、2月11日（水）のトレーニングに参加しなかった。この負傷はエクアドルで行われたバルセロナSCとの試合中に発生し、その後も症状が続いている。追加の医学的検査で診断が確定し、完全なトレーニング復帰は今後数日間の臨床的・機能的な回復状況次第となる。

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    メッシがファンにメッセージを送る

    メッシはその後、自身のインスタグラムストーリーで動画を共有し、プエルトリコのサポーターに向けて直接謝罪した。

    「皆さん、こんにちは。トレーニングセッションと試合に参加予定だったプエルトリコの人々に、私の挨拶を届けたいと思います」とメッシは語った。「前回のエクアドル戦では、私は不快感を感じて途中交代せざるを得ませんでした。そのため、主催者およびクラブと協議し、今回の試合を中止することに決めました。再スケジュールが可能であれば、近いうちに皆さんと再会し、訪問できることを願っています」

    さらにファンへの理解に感謝の意を表明した。

    「皆さんの支援と愛情に心から感謝しています」と彼は語った。「チケットは既に販売され、全てが整っていたことは承知しています。どうか近いうちに実現できることを願っています。皆さんへ大きな抱擁を送ります」

  • Atletico Nacional v Inter MiamiGetty Images Sport

    インター・マイアミの次なる展開は？

    ヘロンズは2月21日、LAFC戦で今季初戦を迎える。チームにはゲルマン・ベルテラメら新たなスター選手が加わり、新時代におけるタイトル防衛の戦いを始める。

0