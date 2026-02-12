AFP
インター・マイアミ、リオネル・メッシの負傷を確認、プエルトリコでのインデペンディエンテ・デル・バジェ戦を延期
- Getty Images Sport
プエルトリコ親善試合が延期
インター・マイアミは、プエルトリコでのプレシーズン親善試合が当初2月13日（金）に設定されていたが、2月26日（木）に再スケジュールされたことを発表した。この変更はメッシの健康状態に関する最新情報を受けて行われた。
- AFP
メッシ、左ハムストリングの肉離れと診断される
クラブとバプティスト・ヘルスが発表した公式声明によると、メッシは左ハムストリングの筋肉の張りにより、2月11日（水）のトレーニングに参加しなかった。この負傷はエクアドルで行われたバルセロナSCとの試合中に発生し、その後も症状が続いている。追加の医学的検査で診断が確定し、完全なトレーニング復帰は今後数日間の臨床的・機能的な回復状況次第となる。
- Getty Images Sport
メッシがファンにメッセージを送る
メッシはその後、自身のインスタグラムストーリーで動画を共有し、プエルトリコのサポーターに向けて直接謝罪した。
「皆さん、こんにちは。トレーニングセッションと試合に参加予定だったプエルトリコの人々に、私の挨拶を届けたいと思います」とメッシは語った。「前回のエクアドル戦では、私は不快感を感じて途中交代せざるを得ませんでした。そのため、主催者およびクラブと協議し、今回の試合を中止することに決めました。再スケジュールが可能であれば、近いうちに皆さんと再会し、訪問できることを願っています」
さらにファンへの理解に感謝の意を表明した。
「皆さんの支援と愛情に心から感謝しています」と彼は語った。「チケットは既に販売され、全てが整っていたことは承知しています。どうか近いうちに実現できることを願っています。皆さんへ大きな抱擁を送ります」
- Getty Images Sport
インター・マイアミの次なる展開は？
ヘロンズは2月21日、LAFC戦で今季初戦を迎える。チームにはゲルマン・ベルテラメら新たなスター選手が加わり、新時代におけるタイトル防衛の戦いを始める。
GOAL-eによる自動翻訳
広告