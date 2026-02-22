マイアミは前半、なかなか足場を固めることができませんでした。メッシはほとんど関与せず、ところどころでわずかなタッチをするだけでした。38 分、LAFC が先制点を決めました。素早いカウンター攻撃の末、若手選手デビッド・マルティネスが見事なフィニッシュを決めました。前半終了間際、マイアミも チャンスを作りました。 メッシがペナルティエリア外から放ったカーブシュートは、わずかにゴールを外れました。

後半、マイアミはテンポを上げた。メッシはよりボールに触れるようになった。タデオ・アジェンデの投入により、さらに質が高まった。しかし、決定的なチャンスは決して訪れなかった。 一方、LAFC は決定力を見せた。73 分、ブアンガがディフェンスの裏に飛び込み、飛び出したデイン・セントクレアをかわしてヘディングで合わせ、空いたゴールにサイドフットで流し込んだ。91 分には、相手選手をかわしてネイサン・オルダスに完璧なパスを供給し、3 点目をアシストした。

マイアミにとっては不甲斐ない試合だった。ボール支配率は上回っていたが、それを生かせなかった。一方のLAFCは鋭く効果的だった。確かにヘロンズ（マイアミ）は次のギアを見つけるだろう。しかし、タイトル防衛のスタートとしては不本意な結果であり、明らかなMLSカップのライバルからの痛烈な一撃となった。

