Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

翻訳者：

インター・マイアミ対LAFC戦 選手評価：リオネル・メッシは沈黙、タイトル防衛戦は不発に終わる

リオネル・メッシは決定的なプレーを見せられず、インテル・マイアミは守備が機能せず、シーズン初戦をLAFCに0-3で落とした。ヘロンズは試合の流れに乗れず、ホームチームの3度の鋭いカウンター攻撃に屈した。LAFCは今年のMLSカップ優勝の有力候補となる可能性を示した。

マイアミは前半、なかなか足場を固めることができませんでした。メッシはほとんど関与せず、ところどころでわずかなタッチをするだけでした。38 分、LAFC が先制点を決めました。素早いカウンター攻撃の末、若手選手デビッド・マルティネスが見事なフィニッシュを決めました。前半終了間際、マイアミも チャンスを作りました。 メッシがペナルティエリア外から放ったカーブシュートは、わずかにゴールを外れました。

後半、マイアミはテンポを上げた。メッシはよりボールに触れるようになった。タデオ・アジェンデの投入により、さらに質が高まった。しかし、決定的なチャンスは決して訪れなかった。 一方、LAFC は決定力を見せた。73 分、ブアンガがディフェンスの裏に飛び込み、飛び出したデイン・セントクレアをかわしてヘディングで合わせ、空いたゴールにサイドフットで流し込んだ。91 分には、相手選手をかわしてネイサン・オルダスに完璧なパスを供給し、3 点目をアシストした。

マイアミにとっては不甲斐ない試合だった。ボール支配率は上回っていたが、それを生かせなかった。一方のLAFCは鋭く効果的だった。確かにヘロンズ（マイアミ）は次のギアを見つけるだろう。しかし、タイトル防衛のスタートとしては不本意な結果であり、明らかなMLSカップのライバルからの痛烈な一撃となった。

GOALがLAコロシアムでのインテル・マイアミ選手を採点...

  • Ian Fray Inter Miami 2026Getty

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    デイン・セントクレア (4/10):

    序盤に2度の好セーブを見せた。マルティネスのゴールは防ぎようがなかった。2点目は、ブーアンガに早すぎる飛び出しで翻弄された。

    イアン・フレイ（5/10）：

    前半は、動き回るブアンガに対してかなり貧弱なプレーを見せ、ハーフタイムで交代となった。

    マキシ・ファルコン (5/10):

    前半に笑えるようなイエローカードを受け、いつものように混乱したプレーで、あまり効果はなかった。

    ミカエル（5/10）：

    デビュー戦としては精彩を欠いた。ハイラインを数度崩され、タックルも数回失敗した。

    ノア・アレン（6/10）：

    4人のディフェンダーの中で最も良かった。マルティネスをうまく抑え込んだが、失点時に一瞬のミスがあった。

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    中盤

    ロドリゴ・デ・ポール（6/10）：

    中盤ではやや不安定なプレー。何度か突破を許す場面もあったが、最終ライン付近では効果的な働きを見せた。

    ヤニック・ブライト（7/10）：

    タックルを決め、ボールを動かし続けた。この夜、マイアミで2番目に優れたパフォーマンスを見せた。

    リオネル・メッシ（7/10）：

    大胆なパスを繰り出し、様々な角度からシュートを放ったがわずかに枠を外れた。前線との連携に欠ける部分があった。

  • Mateo Silvetti Inter MiamiGetty

    攻撃

    マテオ・シルヴェッティ (5/10):

    この試合で12本のパスを成功させたが、前線との連携はあまり見られなかった。

    ゲルマン・ベルテラメ（4/10）：

    デビュー戦としては著しく不甲斐ない内容。唯一の決定機でヘディングを外した。

    テラスコ・セゴビア（5/10）：

    多くの足運びを見せ、ボールに触れる機会も多かったが、それ以上の成果は得られなかった。

  • Javier Mascherano Inter Miami 2025Getty

    サブスクリプションとマネージャー

    ファクンド・ムラ (5/10):

    ペースについていけず、ブアンガのマークも甘かった。

    タデオ・アジェンデ（5/10）：

    ところどころで良いタッチを見せ、惜しくも阻まれたシュートもあった。

    ルイス・スアレス（評価なし）：

    影響を与える時間がなかった。

    ハビエル・マスチェラーノ（4/10）：

    前半はチームから十分なパフォーマンスを引き出せなかった。後半もさほど改善せず。シーズン開幕戦としては惨憺たる内容だった。

