インター・マイアミ対オルランド・シティの選手評価：リオネル・メッシとテラスコ・セゴビアが後半4得点の爆発的な逆転勝利に貢献

追い詰められた状況で、前年度MLSカップ王者チームは大きな反撃を見せた。

日曜日の夜、オルランドでのインテル・マイアミの試合は、まさにジキルとハイドのような展開でした。前半は精彩を欠き、シーズン開幕戦でロサンゼルスFCに0-3で敗れた試合を彷彿とさせる、もろい内容でした。しかし後半は、リオネル・メッシが率いる猛攻で、0-2の劣勢から4-2の逆転勝利へと流れを一変させました。

メッシはスペースを見つけて遠距離からシュートを決め、2-2 の同点に追いついた。セゴビアは、この 2 つの得点をアシストした後、85 分に自ら勝ち越しゴールを決めた。その直後、オルランド・シティの中盤選手、コリン・ガスケが退場処分となり、メッシがその後のフリーキックを決め、何が起こったのか理解できないままのオルランド・シティを事実上、打ち負かした。

これは、インター・マイアミの完璧なパフォーマンスではなかった。特に不安定だった前半の後、ディフェンスは依然として懸念事項である。オフシーズンに大型移籍した 2 人の選手、デイン・セントクレアとジャーマン・ベルテラメは、どちらも苦戦している。スター選手を擁しているにもかかわらず、マイアミには欠陥があるように見える。 

しかし、昨シーズンと同様、その低調さは、高調さが非常に高いため、実際には問題にはなりません。これは完璧なインター・マイアミの試合ではなかったかもしれませんが、インター・マイアミが、瞬く間に低迷から勢いを止められない状態へと変化し、待望の 3 ポイントを獲得した、その実力を完璧に披露した試合でした。

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    デイン・セントクレア (4/10):

    オルランドの先制点には手を伸ばしたが、おそらくそれを防ぐべきだった。2点目も、もっとうまく対応できたかもしれない。新しいクラブでのスタートとしては、彼が望んだものとは違っただろう。とはいえ、試合が進むにつれて彼は良くなっていった。

    ノア・アレン（4/10）：

    前半を通してスピードに乗ることができなかった。インテル・マイアミが戦術を変更したため、後半開始時に交代となった。

    ミカエル（5/10）：

    前半は、他のディフェンス陣、特にアレンとの連携が取れていないように見えた。フォーメーション変更後は良くなった。

    マキシ・ファルコン（5/10）：

    オルランドの2点目にはもう少し素早く反応できたはず。前半45分間は守備がまったく安定していなかったが、ミカエルと同様、後半は大幅に改善した。

    ファクンド・ムラ（6/10）：

    良い攻撃ポジションに入る場面もあったが、実際に脅威となることはなかった。

    中盤

    ロドリゴ・デ・ポール (5/10):

    先制点では致命的なボールロストと守備のミス。頻繁にイライラが募り、メッシに「少し落ち着け」と注意される場面も。

    ヤニック・ブライト（6/10）：

    空中戦のボールを誤判断した危険な場面があったが、それ以外はまずまずのプレーだった。

    テラスコ・セゴビア（9/10）：

    マイアミの最初の2得点をアシスト。得点者が主役だったが、彼の貢献は明らかだった。自身のフィニッシュでは完璧なシュートを決め、ネットを揺らして試合を事実上決着させた。

    タデオ・アジェンデ（7/10）：

    メッシが彼を見つけた度に、危険な場面を作り出した。得点者に影を潜めつつも、右サイドで重要な働きを見せた。

    攻撃

    リオネル・メッシ（9/10）：

    マイアミが魔法のような瞬間を必要とする時、それを提供できるのは彼以外に誰がいるだろうか？最初のゴールにはわずか半ヤードのスペースしか必要とせず、2点目はフリーキックを確実に決めた。そのフィニッシュの素晴らしさは言うまでもないが、彼がそれを成し遂げたことに誰も驚かなかった。

    ゲルマン・ベルテラメ（5/10）：

    マイアミの攻撃のほぼ全てから完全に孤立していた。攻撃陣との連携が再び途絶えており、明らかに新環境への適応にはまだ時間を要するようだ。

    サブスクリプションとマネージャー

    マテオ・シルヴェッティ (7/10):

    即効性とはまさにこのことだ。途中出場からわずか3分で得点を挙げ、マイアミを試合の流れに戻した。シルヴェッティの投入後、チームが明らかに良くなったのは疑いようもない。

    ゴンサロ・ルハン（評価なし）：

    ロスタイムに投入され、試合終了まで落ち着いてプレーした。

    ハビエル・マスチェラーノ (7/10):

    前半は完全に失敗したが、後半は完璧なプレーを見せた。チームを試合の流れに乗せるために必要な調整を行った点は評価に値する。

