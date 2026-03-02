インター・マイアミ対オルランド・シティの選手評価：リオネル・メッシとテラスコ・セゴビアが後半4得点の爆発的な逆転勝利に貢献

日曜日の夜、オルランドでのインテル・マイアミの試合は、まさにジキルとハイドのような展開でした。前半は精彩を欠き、シーズン開幕戦でロサンゼルスFCに0-3で敗れた試合を彷彿とさせる、もろい内容でした。しかし後半は、リオネル・メッシが率いる猛攻で、0-2の劣勢から4-2の逆転勝利へと流れを一変させました。

メッシはスペースを見つけて遠距離からシュートを決め、2-2 の同点に追いついた。セゴビアは、この 2 つの得点をアシストした後、85 分に自ら勝ち越しゴールを決めた。その直後、オルランド・シティの中盤選手、コリン・ガスケが退場処分となり、メッシがその後のフリーキックを決め、何が起こったのか理解できないままのオルランド・シティを事実上、打ち負かした。

これは、インター・マイアミの完璧なパフォーマンスではなかった。特に不安定だった前半の後、ディフェンスは依然として懸念事項である。オフシーズンに大型移籍した 2 人の選手、デイン・セントクレアとジャーマン・ベルテラメは、どちらも苦戦している。スター選手を擁しているにもかかわらず、マイアミには欠陥があるように見える。

しかし、昨シーズンと同様、その低調さは、高調さが非常に高いため、実際には問題にはなりません。これは完璧なインター・マイアミの試合ではなかったかもしれませんが、インター・マイアミが、瞬く間に低迷から勢いを止められない状態へと変化し、待望の 3 ポイントを獲得した、その実力を完璧に披露した試合でした。

