Getty Images
翻訳者：
「インスタでメッセージが来たんだ！」―デクラン・ライス、レアル・マドリード戦で驚異の2本のフリーキックを決めた直後に受けたデビッド・ベッカムからのDMを明かす
ライスが2本の素晴らしいフリーキックでレアル・マドリードを驚かせた
ライス選手は、シニアキャリアにおいてフリーキックのスペシャリストとして知られてはいませんでしたが、昨シーズン、レアル・マドリード戦で 2 本の見事なフリーキックを決め、ロンドン北部のヒーローとなりました。このゴールにより、アーセナルはチャンピオンズリーグ準々決勝の第 1 戦を 3-0 で勝利し、その後、ベルナベウでのアウェー戦を 2-1 で勝利し、合計 5-1 で勝利を決定づけました。
しかし、結局、優勝したパリ・サンジェルマンに準決勝で敗れ、アーセナルにとって優勝の年は訪れなかった。
今シーズンはフリーキックによる得点はなかったものの、ライス選手は、アーセナルが複数のトロフィーを獲得する上で重要な役割を果たし、またしても素晴らしいシーズンを過ごした。彼は、すべての大会で 4 ゴールを決め、8 回のアシストを記録し、コーナーキックからのパスは、相手ディフェンスに大混乱をもたらした。
- Getty Images Sport
イングランド代表選手がフリーキックの達人からのメッセージを明かす
ライスのレアル・マドリード戦での2本のフリーキックは今や伝説となっており、試合後にベッカムからメッセージを受け取ったことを明かした。
英紙ザ・サンとの独占インタビューで彼はこう語った。「彼［ベッカム］がインスタグラムでその件についてメッセージをくれたんだ。
「あれは本当に驚きだった。だって彼はフリーキックで史上最高の瞬間をいくつも生み出してきたんだ。
初めてベッカムに会ったのはカタールだった。選手全員が彼に近づいたんだ。ベッカムは神様みたいな存在だったからね。
「セットプレーでボールを置く時、全ては感覚だ。ボールをどこに置くか、どれだけのスピードを乗せるかを知っていることだ。
「『どうやって分かるんだ？』と言われるかもしれないが、本能に頼るしかない。
「混乱を招くこともあるのは承知しているが、それが我々の強みだ。今年も非常に効果を発揮しているのだから、このスタイルを続けていこう」
ライスはまだフリーキックで得点していない
レアル・マドリード戦で2得点を挙げたライスはこの試合で、チャンピオンズリーグ史上初めてノックアウトステージの1試合で直接フリーキックを2本決めた選手となったが、この2本が彼のキャリアで唯一のフリーキック得点である。
一方、ベッカムは真の専門家だった。マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードでプレーしたこの伝説的スターは、キャリアを通じて驚異的な65本のフリーキックを決めており、その多くはプレミアリーグ在籍時に記録されたものだ。イングランド代表でもセットプレーから得点を重ね、最も重要なゴールは2002年ワールドカップ出場を決めたギリシャ戦での一撃であった。
- Getty Images Sport
アーセナルはタイトル獲得への歩みを続ける
アーセナルは2020年以来となる初優勝に向けて好位置につけている。現在プレミアリーグ優勝争いで首位を走り、チャンピオンズリーグでもグループステージを首位通過して決勝トーナメント16強入りを果たしている。
しかし、今シーズン初のトロフィーは1か月足らず後に決まる。アーセナルがカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦するからだ。ライスはこの結果が、シーズン終盤にさらなるタイトル獲得を目指す上で、メンタル面で極めて重要になる可能性を認めている。
元ウェストハム・ユナイテッドのスター選手はこう続けた。「興奮している。これが我々が目指してきた全てだ。
「これは最初に獲得できるトロフィーだ。これを手にすれば、その後プレミアリーグで勢いを維持できる。
決勝進出という好位置につけた今、優勝のチャンスを掴める。
「しかも決勝が3月開催で、その後もプレミアリーグが2ヶ月残っている。まさに勢いを加速させる絶好の機会だ。だから我々は絶対に勝ちに行くつもりだ」
広告