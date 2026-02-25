ライスのレアル・マドリード戦での2本のフリーキックは今や伝説となっており、試合後にベッカムからメッセージを受け取ったことを明かした。

英紙ザ・サンとの独占インタビューで彼はこう語った。「彼［ベッカム］がインスタグラムでその件についてメッセージをくれたんだ。

「あれは本当に驚きだった。だって彼はフリーキックで史上最高の瞬間をいくつも生み出してきたんだ。

初めてベッカムに会ったのはカタールだった。選手全員が彼に近づいたんだ。ベッカムは神様みたいな存在だったからね。

「セットプレーでボールを置く時、全ては感覚だ。ボールをどこに置くか、どれだけのスピードを乗せるかを知っていることだ。

「『どうやって分かるんだ？』と言われるかもしれないが、本能に頼るしかない。

「混乱を招くこともあるのは承知しているが、それが我々の強みだ。今年も非常に効果を発揮しているのだから、このスタイルを続けていこう」