イングランド、2026年ワールドカップでリオネル・メッシ率いるアルゼンチンと共催都市にスリーライオンズ、大会前の親善試合日程を発表
イングランド、ワールドカップの拠点を選定
アメリカ、カナダ、メキシコで開催される大会を前に、イングランド代表は本拠地を決定した。チームはカンザスシティを拠点とし、前回優勝国のアルゼンチン代表も同地を本拠地として選んだ。 イングランド代表はグループリーグ戦を同市で行わないが、地理的に中心的な位置にあることから拠点に選んだ。イングランドは6月17日にダラスでクロアチアと対戦し、6月23日にボストンでガーナと、6月27日にニューヨークでパナマとそれぞれ対戦する。
アルゼンチン代表はスポーティングKCの施設を使用する一方、イングランド代表はスポーティングKC IIが使用する施設でトレーニングを行う。イングランド代表はフロリダ州南部でニュージーランド代表とコスタリカ代表との親善試合を2試合実施する。
声明文には次のように記されている：「トーマス・トゥヘル監督率いるチームは6月6日（土）にニュージーランドと、6月10日（水）にコスタリカと対戦する。両試合の会場は後日発表される。
大会期間中、イングランド代表はミズーリ州カンザスシティを拠点とする。スウォープ・サッカー・ビレッジがトレーニング拠点となり、2025年1月に実施された広範な調査を経てカンザスシティが優先候補地に選定された。
スウォープ・サッカー・ビレッジはスポーティング・カンザスシティのトレーニング施設の一つであり、現在同クラブのMLS NEXT ProおよびMLS NEXTチームのホームグラウンドとなっている。カンザスシティの歴史あるスウォープ公園の中心部に位置するこの複合施設は、2007年の開設以来、様々な代表チームやクラブチームを迎えてきた。」
イングランドの優勝トロフィー獲得への渇望
イングランドは60年にも及ぶ優勝の空白期間に終止符を打つことを目指している。トーマス・トゥヘル監督はアメリカでの大会制覇が自身の野望であることを明確に示した。
彼は昨年12月にこう語った。「そうだ。我々は成長したからだ。現地で特別なことを成し遂げようと挑むが、保証はできない」
誰もが優勝を約束できないことは承知しているが、観客はスタジアムで観戦するにせよテレビで観るにせよ、チームとしての結束力、全てを捧げ合い、互いのために戦うチームを見たいと望んでいる。
選手たちがそれを体現すれば、何事も可能だと信じている。我々は夢を見る勇気も、挑戦する勇気も持っている」
トゥヘル監督は既に先を見据えており、アメリカの酷暑を避けるため控え選手に控室待機を指示できるかとの問いにこう答えた。「試合終盤に投入した際にそれが有利になるなら、その可能性は検討する。
「誰も好まないことだ。選手にはピッチに出てエネルギーを感じ、ベンチからフィールドへエネルギーを注いでほしい。だが君の言いたいことは理解している。クラブワールドカップでチームや選手がそうしているのを見た。できれば避けたい。彼らが我々と共にある方が常に良い」
イングランドは「相応の敬意」を示す
トゥヘル監督は選手たちに、グループステージの対戦相手に対して「相応の敬意」を示すよう警告した。
彼は次のように語った。「我々のグループにはクロアチアとガーナ――ワールドカップ常連国――そしてパナマがいる。パナマについては詳しく知らないが、大会が始まれば全てが明らかになる。個人的には、チャンピオンズリーグでさえグループステージに集中すべきだ。グループステージは常に最も困難であり、我々は突破し、グループ首位を狙う。厳しい戦いになる。相手を過小評価してはならない。 もちろん、クロアチアは際立った存在であり、我々のグループに入ったポット2の最高ランクチームだ。クロアチアとの初戦は厳しい。ここから臨む。ガーナは常に才能に溢れ、常に驚きを与え、ワールドカップサッカーにおいて大きな歴史を持つ。また、パナマもアンダードッグの立場で最大限の力を尽くそうとするだろう。誰も軽視してはならない。全員が最大限の敬意に値し、我々はその姿勢を示すつもりだ」
次に何が来る？
イングランド代表は3月に2試合の親善試合を戦う。まずウルグアイと対戦し、その後日本代表と対戦する。両試合ともウェンブリーで行われる。
