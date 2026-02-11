イングランド、2026年ワールドカップでリオネル・メッシ率いるアルゼンチンと共催都市にスリーライオンズ、大会前の親善試合日程を発表

アメリカ、カナダ、メキシコで開催される大会を前に、イングランド代表は本拠地を決定した。チームはカンザスシティを拠点とし、前回優勝国のアルゼンチン代表も同地を本拠地として選んだ。 イングランド代表はグループリーグ戦を同市で行わないが、地理的に中心的な位置にあることから拠点に選んだ。イングランドは6月17日にダラスでクロアチアと対戦し、6月23日にボストンでガーナと、6月27日にニューヨークでパナマとそれぞれ対戦する。

アルゼンチン代表はスポーティングKCの施設を使用する一方、イングランド代表はスポーティングKC IIが使用する施設でトレーニングを行う。イングランド代表はフロリダ州南部でニュージーランド代表とコスタリカ代表との親善試合を2試合実施する。

声明文には次のように記されている：「トーマス・トゥヘル監督率いるチームは6月6日（土）にニュージーランドと、6月10日（水）にコスタリカと対戦する。両試合の会場は後日発表される。

大会期間中、イングランド代表はミズーリ州カンザスシティを拠点とする。スウォープ・サッカー・ビレッジがトレーニング拠点となり、2025年1月に実施された広範な調査を経てカンザスシティが優先候補地に選定された。

スウォープ・サッカー・ビレッジはスポーティング・カンザスシティのトレーニング施設の一つであり、現在同クラブのMLS NEXT ProおよびMLS NEXTチームのホームグラウンドとなっている。カンザスシティの歴史あるスウォープ公園の中心部に位置するこの複合施設は、2007年の開設以来、様々な代表チームやクラブチームを迎えてきた。」