Harry Sherlock

イングランド、ネーションズリーグのグループ分けが判明　リーグA復帰初戦で「三獅軍団」に過酷な組み合わせが降りかかる

イングランドはネーションズリーグのトップリーグ復帰にあたり、過酷な組み合わせを課せられた。トーマス・トゥヘル率いるチームは、今夏初のワールドカップ制覇を目指す中で、スペイン、クロアチア、チェコと対戦する。これはまさに「死の組」と呼ぶにふさわしいグループだ。

  • イングランドの厳しい引き分け

    イングランドはネーションズリーグのトップリーグに復帰し、前回欧州王者のスペイン、クロアチア、チェコを含むグループに組み込まれた。当然ながら、スリーライオンズは欧州選手権決勝でスペインと対戦し、2-1で敗れた。この試合がガレス・サウスゲート監督の最後の指揮となった。

    同じくリーグAに昇格したウェールズも厳しい戦いが待ち受ける。ネイションズリーグ王者ポルトガルに加え、アーリング・ハーランド率いるノルウェー、デンマークと対戦する。

    キリアン・エムバペ率いるフランスは、イタリアとベルギー、さらにトルコとの対戦が予想される。最終グループはドイツ、オランダ、セルビア、ギリシャで構成される。

    リーグAグループステージの組み合わせは以下の通り：

    グループA1：フランス、イタリア、ベルギー、トルコ

    グループA2：ドイツ、オランダ、セルビア、ギリシャ

    グループA3：スペイン、クロアチア、イングランド、チェコ

    グループA4：ポルトガル、デンマーク、ノルウェー、ウェールズ

  • Northern Ireland v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    アイルランドのチャンス

    北アイルランドはリーグBでハンガリー、ウクライナ、ジョージアと対戦。一方、アイルランド共和国はイスラエル、オーストリア、コソボと対戦する。スコットランドはスイス、スロベニア、北マケドニアと対戦する。

    残りの組み合わせは以下の通り：

    リーグB

    グループB1：スコットランド、スイス、スロベニア、北マケドニア

    グループB2：ハンガリー、ウクライナ、ジョージア、北アイルランド

    グループB3：イスラエル、オーストリア、アイルランド共和国、コソボ

    グループB4：ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、スウェーデン

    リーグ C

    グループ C1：アルバニア、フィンランド、ベラルーシ、サンマリノ

    グループ C2：モンテネグロ、アルメニア、キプロス、ジブラルタル/ラトビア*

    グループ C3：カザフスタン、スロバキア、フェロー諸島、モルドバ

    グループ C4：アイスランド、ブルガリア、エストニア、ルクセンブルク/マルタ*

    リーグ D

    グループ D1：ジブラルタル/ラトビア、ルクセンブルク/マルタ、アンドラ

    グループD2：リトアニア、アゼルバイジャン、リヒテンシュタイン

    *ジブラルタルとラトビア、ルクセンブルクとマルタは、3月のプレーオフでリーグCとDの出場権を争う。

  • アイルランドのイスラエル反対

    アイルランドサッカー協会（FAI）は以前、UEFAに対しイスラエルの大会出場禁止を求める決議案に署名した。

    しかし、試合開催には応じる構えを見せている。

    声明では次のように述べられている：「UEFA当局との協議は行われたものの、当協会はUEFA規定において、協会が試合を拒否した場合、その試合は不戦敗となり、さらに大会からの失格を含む追加の懲戒措置が科される可能性があることを認識している」

  • Thomas Tuchel(C)Getty Images

    次に何が来る？

    ネーションズリーグは9月に開幕し、試合日程は2026年11月まで行われる。

    トーマス・トゥヘル監督は木曜日に契約を2028年まで延長し、大会期間中もイングランド代表を指揮することになる。

    彼は次のように述べた。「イングランド代表との契約を延長でき、非常に嬉しく誇りに思う。

    選手やコーチ陣とのこれまでの仕事の一瞬一瞬を愛してきたことは誰にも隠すことではない。彼らをワールドカップへ導くことを心待ちにしている。

    これは信じられないほどの機会であり、我々は国を誇りに思わせるべく全力を尽くす」

    さらに2028年欧州選手権（ユーロ）までの指揮を執ることについて「マーク・ブリンガム（FA最高経営責任者）をはじめFAの同僚、そしてどこへ行っても応援してくれるファンから多大な支援を頂いている。この夢のような仕事を続けるよう求められた時、迷いはなかった」と語った。

    ユーロ2028は特別な大会となる。指導者として、最高の舞台で最強の相手と戦う以上に望むものはない」

