イングランド、ネーションズリーグのグループ分けが判明　リーグA復帰初戦で「三獅軍団」に過酷な組み合わせが降りかかる

イングランドはネーションズリーグのトップリーグに復帰し、前回欧州王者のスペイン、クロアチア、チェコを含むグループに組み込まれた。当然ながら、スリーライオンズは欧州選手権決勝でスペインと対戦し、2-1で敗れた。この試合がガレス・サウスゲート監督の最後の指揮となった。

同じくリーグAに昇格したウェールズも厳しい戦いが待ち受ける。ネイションズリーグ王者ポルトガルに加え、アーリング・ハーランド率いるノルウェー、デンマークと対戦する。

キリアン・エムバペ率いるフランスは、イタリアとベルギー、さらにトルコとの対戦が予想される。最終グループはドイツ、オランダ、セルビア、ギリシャで構成される。

リーグAグループステージの組み合わせは以下の通り：

グループA1：フランス、イタリア、ベルギー、トルコ

グループA2：ドイツ、オランダ、セルビア、ギリシャ

グループA3：スペイン、クロアチア、イングランド、チェコ

グループA4：ポルトガル、デンマーク、ノルウェー、ウェールズ