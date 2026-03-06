イングランド女子代表2027年W杯メンバー選考：来夏、サリナ・ウィグマン監督率いるライオンズに選ばれるのは誰か？

注目すべきは、現時点でウィーグマン監督がワールドカップに招集できる選手枠がどの程度になるか不明確だということだ。男子代表は2022年大会で26名に拡大され、2026年大会でもその枠が維持されている。また、その後開催された大陸選手権のほとんどでも選手枠の拡大が認められている。 しかし女子サッカーでは同様の動きは見られず、ウィグマン監督は2023年女子ワールドカップとユーロ2025において23名の選手枠に制限される。大会が近づくにつれ、この点に関する詳細情報が明らかになるだろう。

ウィグマンが選ぶべきゴールキーパーがあと1人いることは確実だ。選手層の他の選択肢はここ数ヶ月で安定した出場機会を得ておらず、それが最終的な決定要因となるだろう。キアラ・キーティングとエリー・ルーバックの争いになるように思われるが、負傷者が出た際にはソフィー・バガリーも最近招集されている。

ディフェンダーに関しては、2027 年の女子ワールドカップ代表候補となる選手たちの多くが、非常に多才であるため、ウィーグマン監督がどのグループを採用するかを予測することは常に困難です。現実的には、前述の 6 人がバックラインのすべてのポジションをカバーしているので、彼女がどのような他の資質や、どのような追加のポジションの深みを自分の指揮下に置きたいか、という点が重要になります。

ニアム・チャールズ、アヌーク・デントン、テイラー・ハインズはいずれも右サイドと左サイドの両方でプレーでき、ポピー・パティンソンは最近、問題のある左サイドバックのポジションに最適な選手として台頭しています。一方、センターバックのロッテ・ウッベン・モイは、ユーロ 2022、2023 年女子ワールドカップ、ユーロ 2025 の代表メンバーに選ばれており、それが彼女にとって大きな強みとなるでしょう。

中盤では、グレース・クリントンが夏のマンチェスター・シティ移籍以来、出場時間に苦しんでおり、それがイングランド代表での野心に悪影響を及ぼしている。一方、クラブのチームメイトであるローラ・ブリンキルデ・ブラウンは、女子スーパーリーグ首位のチームで活躍しているが、それがライオンズでの出場機会の増加にはまだつながっていない。

さらに20歳のFWフレイヤ・ゴッドフリーは、他のストライカーの負傷によりイングランド代表の過去2回の合宿に参加している。攻撃陣は層が厚いため、来夏の代表入りは欠場者の発生が条件となる可能性が高い。ただし、出場時間やコンディションに関しては、今からその時期までに大きく変化する余地も残されている。

総選手数：30名