Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

イングランド女子代表2027年W杯メンバー選考：来夏、サリナ・ウィグマン監督率いるライオンズに選ばれるのは誰か？

イングランド女子代表の2027年女子ワールドカップ予選が正式に幕を開けた。 ライオンネス（イングランド女子代表）は火曜日にウクライナを6-1で下し、土曜日にアイスランドをホームに迎える試合でブラジル大会出場権獲得への戦いを続ける。2023年大会準優勝チームとして、サリナ・ウィグマン監督率いるチームが同等の成果を上げることを期待しない者はほとんどいないだろう。しかし、南米で開催される大会に欧州王者として臨む代表メンバーを監督が誰を選ぶかは、やや不透明な状況だ。

もちろん、来年6月の最終メンバーに確実に名を連ねると確信できる選手は数多くいる。結局のところ、ウィグマンはイングランド代表監督として4年以上指揮を執っている。したがって、彼女が信頼する選手、大会でのスタメン構成の傾向、そして確実なメンバー以外の選手層に求めるタイプは把握している。

とはいえ、2027年女子ワールドカップに向けたライオンズ（イングランド女子代表）の全メンバーを予測するのは容易ではない。2025年の欧州選手権優勝以来、多くの新顔が台頭している一方、残念ながら長期離脱中の選手も数名存在する。

では、予選を開始したイングランドにおいて、ウィグマン監督の代表入りが確実視される選手は誰か？この過程で実証すべき課題を抱える選手は？そして代表落選の危機に瀕している選手は？来夏の大会を前に、ライオンセスの選手層の現状をGOALが徹底解説する...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    疑いようのない鍵

    ライオンズとウィグマンの長期にわたる指揮、そして過去の主要大会から得た情報から、来年の夏にブラジルへ飛び立つメンバーとして、怪我さえなければ確実に名簿に名を連ねる選手たちが数多くいる。

    キャプテンのリア・ウィリアムソンは、正ゴールキーパーのハンナ・ハンプトンと同様、間違いなくその一人です。ウィグマン監督が指揮を執る中で、その地位を確固たるものにした他の選手としては、ルーシー・ブロンズキーラ・ウォルシュジョージア・スタンウェイアレッシア・ルッソなどが挙げられます。この 6 人のうち、ブラジル大会に出場しない選手がいたとしたら、それはまったくの驚きでしょう。

    ローレン・ヘンプローレン・ジェームズも、このカテゴリーに入る。両者とも今シーズンは負傷しており、他の選手たちほどすぐに思い浮かぶ存在ではないが、ウィグマンがほぼ確実に常にスタメンに起用する選手であり、その意味で、代表チーム全体としては確実なメンバーである。

    総選手数：8名

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    ウィグマンの他の指導者たち

    次のグループに属する数人の選手は、上記の確定メンバーに含めるべきだと主張するのは容易ですが、他の選手たちほど確固たるスターティングメンバーではないため、彼らはより低いカテゴリーに分類されます。しかし、これらの選手たちが、ウィーグマン監督がブラジルでライオンズを代表するために選出するメンバーに入らなかった場合、それは大きな衝撃となるでしょう。なぜなら、彼女たちが指揮を執る中で、彼らは大物選手として、また重要なリーダーとしての地位を確立してきたからです。

    その中には、ジェス・カーターエスメ・モーガンアレックス・グリーンウッドがいます。彼女たちは、ウィーグマン監督がディフェンスをどのように構築するかによって、ラインナップのローテーションに入ることもありますが、現時点ではほぼ確実にイングランド代表に選出されるでしょう。3人とも、その質と経験に加え、貴重な多才さを備えており、2027年の代表チームの重要なメンバーとなるでしょう。

    エラ・トゥーンは、10番のポジションを争うライバルが多い中、ウィーグマン監督が常に第一候補として起用している選手である。一方、ベス・ミードクロエ・ケリーは、毎試合のスタメンではないものの、このチームにとって非常に重要なメンバーであることを証明している。3人とも、イングランドのこれまでの成功において決定的な瞬間をもたらしており、ブラジル行きの飛行機に乗ることが期待されている。

    総選手数：14名

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    好調に推移している

    この時点から先は確実性が低下する。とはいえ、このカテゴリーの選手たちはイングランド代表枠において好調を維持しており、その結果として来夏の代表入りが極めて確実視されている。

    アギー・ビーバー＝ジョーンズはこのグループの古参メンバーの一人であり、過去18ヶ月の大半をルッソの控えセンターフォワードとして過ごしてきた。しかし最近ではミシェル・アギェマンの台頭により状況がやや変化している。アギェマンはユーロ2025で何度か彼女より先にピッチに立った。 しかしビーバー＝ジョーンズは依然としてイングランド代表の総合的な序列で上位に位置し、アジェマングが負傷離脱中の現在はルッソの確実な控え選手としての立場に戻っている。

    一方、ジェス・パークマヤ・ル・ティシエルシア・ケンドールは、クラブレベルでの非常に印象的なパフォーマンスがライオンセスでの機会につながり、最近このグループに躍り出た選手たちだ。

    パークは2025-26シーズン、欧州で最も好調な攻撃的選手の一人であり、今や先発必須の存在だ。ル・ティシエはこれまでほぼ右サイドバックとして起用されてきたが、センターバックでの出場機会が増えつつある。一方ケンドールはユーロ2025後のイングランド代表親善試合で台頭した新星の一人である

    このグループで最後に挙げるのはアンナ・ムーアハウスだ。30歳の彼女は昨年11月にイングランド代表デビューを果たし、過去18ヶ月間ゴールキーパー陣で安定した存在感を示している。ハンプトンをバックアップするために招集された他の選手プール内の守護神たちとは異なり、彼女はクラブレベルで常に定期的に出場機会を得ており、ハンプトンに次ぐ選択肢の中で代表から外れる可能性が最も低い選手と言える。

    このカテゴリーに属する5選手全員がこのまま成長を続ければ、信頼できる控え選手として、あるいは効果的なインパクトのある交代要員として、2027年女子ワールドカップへ向けて重要な戦力となるはずだ。

    総選手数：19名

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    残りわずか

    注目すべきは、現時点でウィーグマン監督がワールドカップに招集できる選手枠がどの程度になるか不明確だということだ。男子代表は2022年大会で26名に拡大され、2026年大会でもその枠が維持されている。また、その後開催された大陸選手権のほとんどでも選手枠の拡大が認められている。 しかし女子サッカーでは同様の動きは見られず、ウィグマン監督は2023年女子ワールドカップとユーロ2025において23名の選手枠に制限される。大会が近づくにつれ、この点に関する詳細情報が明らかになるだろう。

    ウィグマンが選ぶべきゴールキーパーがあと1人いることは確実だ。選手層の他の選択肢はここ数ヶ月で安定した出場機会を得ておらず、それが最終的な決定要因となるだろう。キアラ・キーティングエリー・ルーバックの争いになるように思われるが、負傷者が出た際にはソフィー・バガリーも最近招集されている。

    ディフェンダーに関しては、2027 年の女子ワールドカップ代表候補となる選手たちの多くが、非常に多才であるため、ウィーグマン監督がどのグループを採用するかを予測することは常に困難です。現実的には、前述の 6 人がバックラインのすべてのポジションをカバーしているので、彼女がどのような他の資質や、どのような追加のポジションの深みを自分の指揮下に置きたいか、という点が重要になります。

    ニアム・チャールズアヌーク・デントンテイラー・ハインズはいずれも右サイドと左サイドの両方でプレーでき、ポピー・パティンソンは最近、問題のある左サイドバックのポジションに最適な選手として台頭しています。一方、センターバックのロッテ・ウッベン・モイは、ユーロ 2022、2023 年女子ワールドカップ、ユーロ 2025 の代表メンバーに選ばれており、それが彼女にとって大きな強みとなるでしょう。

    中盤では、グレース・クリントンが夏のマンチェスター・シティ移籍以来、出場時間に苦しんでおり、それがイングランド代表での野心に悪影響を及ぼしている。一方、クラブのチームメイトであるローラ・ブリンキルデ・ブラウンは、女子スーパーリーグ首位のチームで活躍しているが、それがライオンズでの出場機会の増加にはまだつながっていない。

    さらに20歳のFWフレイヤ・ゴッドフリーは、他のストライカーの負傷によりイングランド代表の過去2回の合宿に参加している。攻撃陣は層が厚いため、来夏の代表入りは欠場者の発生が条件となる可能性が高い。ただし、出場時間やコンディションに関しては、今からその時期までに大きく変化する余地も残されている。

    総選手数：30名

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    よそ者

    他に候補者はいるのか？不可能ではない。 ウィグマン監督は、長い間代表から遠ざかっていた選手を再び招集することに慣れている。2023年女子ワールドカップではローラ・クームズを招集し、マンチェスター・シティのスター選手が8年ぶりにイングランド代表に復帰した。また昨年には、2年以上代表から外れていたフォワードのニキータ・パリスを再び招集した（ただし彼女は最終的にユーロ2025の代表メンバーには選ばれなかった）。

    では、必要があれば、誰がその足跡をたどり、突然のようにこのイングランド代表チームに招集される可能性があるのだろうか？

    ミリー・ターナールーシー・パーカーは、ウィグマン監督の下、ライオンズ代表の候補選手として WSL でレギュラーとして活躍しており、センターバック陣に負傷者が出た場合、おそらく彼女たちが次点となるでしょう。

    中盤では、ルビー・メイスメイジー・サイモンズが、シニア代表に招集された有望な若手選手であり、クラブレベルとイングランド U-23 代表の両方で定期的にプレーしています。ウィーグマン監督は、他の選手が欠場した場合や、若手選手がステップアップするチャンスに値する場合、U-23 代表を定期的に活用してチームを補強してきました

    現状では、この 4 人が 2027 年に代表に選出される可能性は低いでしょう。実際、パーカーとサイモンズはシニア代表に選出されているにもかかわらず、代表デビューは果たしておらず、ターナーとメイスは代表デビューを 1 回しか経験していません。 しかし、彼女たちは皆、WSL でその実力を示しており、その環境にも慣れています。特に、メイスとサイモンズは、どちらもまだ非常に若く、今から来年の夏までに大きな進歩を遂げる可能性があるので、状況が変わるかもしれません。

    選手総数：34人

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    忘れられた女性たち

    ウィーグマンがこのチームを率いてきた4年半の間に、48人の異なる選手に代表招集の機会を与えた。そのうち6人は既に引退しているが、現在も現役でプレーしている選手は多く、イングランドサッカーのセカンドディビジョンで活躍する者も含まれる。彼女がその在任期間中に、いずれかの時点でイングランド代表構想に組み込んだ選手たちだ。

    その多くはベテラン選手で、クームズパリスベサニー・イングランドジョーダン・ノブスといった若手才能に代表の座を奪われている。また、ケイティ・ゼレムギャビー・ジョージも、チームで必要とされるポジションをプレーしていたにもかかわらず、合宿に参加した際、ウィグマンの注目を十分に集めることはできなかった。

    このカテゴリーには若手選手も数名含まれるが、イングランド代表入りを果たした後も飛躍できなかった。エボニー・サーモンは2023年2月以降招集されておらず、ここ数年安定した得点力に苦しんでいる。 一方ケイティ・ロビンソンはウィグマン監督のお気に入りであり、2023年女子ワールドカップ代表にも選出。当時20歳で最年少選手としてオーストラリア遠征を果たした。しかし同年9月以降、シニア代表には招集されていない。その後もU-23代表では長期間レギュラーを務めているにもかかわらずである。

    総選手数：42名

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    長期欠勤者

    この予測に水を差すのは、長期離脱中の数選手が2027年ワールドカップ開幕前に復帰する見込みである点だ。彼らは代表入りを十分に狙える立場にあるが、現状では起用が難しい状況にある。

    その中でも、アギェマングが来夏の代表入りが最も有力視されている。このフォワードは2025年に突如として頭角を現し、欧州選手権直前の代表入りを果たすと、ライオンネス（イングランド女子代表）デビュー戦開始わずか41秒でゴールを決める衝撃的なデビューを飾った。 スイス大会では決勝トーナメントで2得点を挙げ、大会最優秀若手選手に選出されたが、10月に前十字靭帯（ACL）を損傷。しかし今年後半には復帰予定で、中断前の好調さを取り戻し、ウィーグマン監督のセンターフォワード陣を強化することを期待されている。

    この代表チームの周辺には、さらに3人の選手が前十字靭帯損傷で離脱中だ。トッテナムFWジェシカ・ナズは2025年12月から離脱中で、6キャップを記録している。 10代のケイティ・リードは、まだシニア代表デビューは果たしていないが、11月に初めてライオンズに招集されたとき国内で最も好調なセンターバックの一人だった。しかし、その数日後に負傷のニュースが報じられた。エラ・モリスは、ユーロ2025直前に、右サイドバックの層の薄さを補う有望な選手として招集されたが、その合宿中に膝の負傷を負ってしまった。

    ミッシー・カーンズも欠場しますが、その理由はより嬉しいものです。アストン・ヴィラの中盤選手は、2026年3月に、9月に出産予定の第1子妊娠を発表しました。カーンズはユーロ2025の予備メンバーであり、年末のイングランドの親善試合2試合に出場し、ブリンキルデ・ブラウンやクリントンなどの選手よりも優先的に出場機会を得ました。

    合計：47

