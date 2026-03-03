Goal.com
イングランド代表 2026年ワールドカップ：アメリカ・メキシコ・カナダで開催される本大会に選ばれる選手は誰か？

2026 FIFAワールドカップイングランド代表チームについて知っておくべきすべてのこと

イングランドは間違いなく世界サッカーの強豪国の一つであり、数々の伝説的選手がスリーライオンズのユニフォームを着てきた。しかし運という点では、この欧州のチームはしばしば不運に見舞われてきた。歴史的な地位にもかかわらず、イングランドが主要タイトルを獲得したのはたった一度だけ。それははるか昔、1966年のワールドカップでドイツを破り、憧れの優勝杯を掲げた時である。

あの象徴的な勝利以来、イングランドは最大の舞台で数々の失望を味わってきた。2018年大会では決勝進出まであと一歩のところまで迫ったが、準決勝でクロアチアに敗退。先制点を奪いながらも逆転を許した。

2022年には準々決勝でフランスに敗退。ハリー・ケインが終了間際のPKで同点の決定的なチャンスを逃すという、まさに彼らしい失態が響いた。ワールドカップ同様、欧州選手権でもイングランドは同様の悲劇を経験している。

ユーロ優勝経験のないイングランドは、2021年と2024年の連続大会で決勝進出を果たすも、2021年はイタリア、2024年はスペインに阻まれ、ガレス・サウスゲート監督の三獅軍団指揮官としての任期に幕を閉じた。

今や決勝トーナメントのスペシャリスト、トーマス・トゥヘルが指揮を執る中、イングランドサポーターはついに数十年にわたる呪いを解き、2026年開催のFIFAワールドカップで象徴的なトロフィーを掲げられると楽観視している。ついに「ホームに帰ってくる」時が来るのか？ 彼らの戦力を詳細に分析し、優勝の可能性を検証しよう。

  • FBL-ENG-TRAININGAFP

    ゴールキーパー

    ゴールキーパーのポジションにおいて、イングランドはプレミアリーグ屈指の選手を擁している。ガレス・サウスゲート監督時代はエバートンのジョーダン・ピックフォードが筆頭候補だったが、トーマス・トゥヘル監督の下では状況が変わる可能性もある。

    ディーン・ヘンダーソンは今季クリスタル・パレスでの活躍で正GK候補としての存在感を示し、トゥヘル監督も秋の国際試合で彼に数試合の先発機会を与えた。しかし2025年後半にかけてはピックフォードが起用されるケースが依然として多く、元チェルシー監督が31歳のベテランを継続起用する意向を示唆している。

    ニューカッスル・ユナイテッドのニック・ポープとアーロン・ラムズデールも有力候補であり、トゥヘル監督のアメリカ・カナダ・メキシコでの大会に向けた計画に組み込まれる可能性がある。また、夏にマンチェスター・シティへ移籍したジェームズ・トラフォードも同様だ。

    選手クラブ 
    ジョーダン・ピックフォードエバートン
    ディーン・ヘンダーソンクリスタル・パレス
    ニック・ポープニューカッスル・ユナイテッド
    アーロン・ラムズデールニューカッスル
    ジェームズ・トラフォードマンチェスター・シティ
  • Nico O'ReillyGetty Images

    ディフェンダーズ

    ディフェンスでは、トゥヘル監督は大きな決断を下すことになるでしょう。イングランド代表チームは、質の高い選手たちが溢れているからです。その層の厚さを示す例としては、右サイドバックだけで、イングランドには 6 人のトッププレーヤーが争っていることが挙げられます。トレント・アレクサンダー＝アーノルド、カイル・ウォーカー、キアラン・トリッピアー、バレンティーノ・リブラメント、リース・ジェームズ、リコ・ルイスが、トゥヘル監督の下、右サイドのポジションを争っています。

    左サイドも同様の状況だが、それほど混雑はしていない。それでも、ルーク・ショー、ルイス・ホール、ニコ・オライリー、ジェド・スペンスが先発の座を争うなど、イングランドは注目すべき層の厚さを誇っている。

    ディフェンスの中心では、トゥヘル監督は再び、理想的なセンターバックの2人組を決定する上で、選手選択のジレンマに直面することになるだろう。ジョン・ストーンズ、ベン・ホワイト、ハリー・マグワイア、トレヴォ・チャロバ、マーク・ゲヒ、エズリ・コンサなど、数えきれないほどの有力候補が名を連ねている。数か月後に迫ったこの一大イベントを前に、ドイツ人監督が最終的にどのバックラインを決定するかが注目される。

    選手所属
    トレント・アレクサンダー＝アーノルドレアル・マドリード
    ベン・ホワイトアーセナル
    マーク・ゲヒクリスタル・パレス
    ダン・バーンニューカッスル・ユナイテッド
    ルイス・ホールニューカッスル・ユナイテッド
    レヴィ・コルウィルチェルシー
    フィカヨ・トモリACミラン
    ルーク・ショーマンチェスター・ユナイテッド
    ジョー・ゴメスリバプール
    リコ・ルイスマンチェスター・シティ
    リース・ジェームズチェルシー
    カイル・ウォーカーバーンリー
    トレヴォ・チャロバーチェルシー
    ニコ・オライリーマンチェスター・シティ
    ジャレル・クアンサバイエル・レバークーゼン
    マックス・キルマンウェストハム・ユナイテッド
    ヴァレンティーノ・リブラメントニューカッスル・ユナイテッド
    ジェド・スペンストッテナム・ホットスパー
    ジョン・ストーンズマンチェスター・シティ
    キーン・ルイス＝ポッターブレントフォード
    ベン・チルウェルストラスブール
    ハリー・マグワイアマンチェスター・ユナイテッド
    ジェームズ・ジャスティンレスター・シティ
    アーチー・グレイトッテナム・ホットスパー
    キエラン・トリッピアーニューカッスル・ユナイテッド
    マイルズ・ルイス＝スケリーアーセナル
  • Jude Bellingham Declan Rice EnglandGetty

    ミッドフィールダー

    中盤に移ると、イングランドは再びトップクラスの選択肢に恵まれている。デクラン・ライスはクラブと代表の両方で重要な役割を果たし、守備的ミッドフィルダーとして確固たる存在感を示している。一方、ジュード・ベリンガム、コール・パーマー、フィル・フォーデンらは攻撃的な才能の持ち主であり、特にトゥヘルのような戦術家の下では、来年の大会でイングランドの傑出した選手として台頭する可能性が高い。

    ジャック・グリーリッシュは、マンチェスター・シティからエバートンにレンタル移籍し、シーズンを好調なスタートで迎えたが、大きな怪我により、ワールドカップ出場への望みが危うくなっている。アストン・ヴィラの才能あるスター、モーガン・ロジャースが代表入りを狙っており、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されているアダム・ウォートンとエリオット・アンダーソンも同様だ。

    コナー・ギャラガーはトッテナムに移籍してイングランドに戻ったことで再び候補入りし、エベレチ・エゼ、ボーンマスのアレックス・スコット、ジョーダン・ヘンダーソンも候補として検討されるだろう。ジェームズ・マディソンはワールドカップを前に大きな年になることを期待していたが、プレシーズンに前十字靭帯を損傷し、アメリカでのイングランド代表としての夢はほぼ絶たれた。

    選手クラブ
    コール・パーマーチェルシー
    ジュード・ベリンガムレアル・マドリード
    フィル・フォーデンマンチェスター・シティ
    デクラン・ライスアーセナル
    ジャック・グリーリッシュエバートン
    ジェイコブ・ラムジーニューカッスル
    ハービー・エリオットアストン・ヴィラ
    コナー・ギャラガートッテナム・ホットスパー
    コビー・マイヌーマンチェスター・ユナイテッド
    エベレチ・エゼアーセナル
    カーティス・ジョーンズリヴァプール
    アレックス・スコットボーンマス
    モーガン・ロジャースアストン・ヴィラ
    ジェームズ・マカティーノッティンガム・フォレスト
    ジョーダン・ヘンダーソンブレントフォード
    エリオット・アンダーソンノッティンガム・フォレスト
    アダム・ワートンクリスタル・パレス
  • Harry Kane England 2024Getty

    攻撃者

    イングランドは中盤と守備の強さに加え、攻撃陣も厚みがある。歴代最多得点者であり現キャプテンのハリー・ケインが、今年もワールドカップでスリーライオンズの最前線を牽引すると期待されている。

    一方、アーセナルのブカヨ・サカはサイドで決定的な役割を果たす可能性を秘めたもう一つの脅威だ。シーズン開幕当初はオリー・ワトキンスがケインの自然な控えと見られていたが、調子の低下によりドミニク・ソランケ、ドミニク・カルバート＝ルーウィン、さらにはイヴァン・トーニーらにチャンスが巡ってきた。

    若手のアンソニー・ゴードンもトゥヘル監督の指導下で成長が期待される有望株だ。バルセロナへのレンタル移籍で印象を残したマーカス・ラッシュフォードも、最終メンバー入りを果たせば重要な役割を担う可能性がある。

    さらに、リアム・デラップとジャロッド・ボウエンは、多様性と脅威を備えた攻撃陣を構築するトゥヘル監督が検討すべき有力な選択肢だ。

    選手クラブ
    ハリー・ケインバイエルン・ミュンヘン
    ブカヨ・サカアーセナル
    アンソニー・ゴードンニューカッスル・ユナイテッド
    オリー・ワトキンスアストン・ヴィラ
    ドミニク・ソランケトッテナム・ホットスパー
    マーカス・ラッシュフォードバルセロナ
    ジャドン・サンチョアストン・ヴィラ
    リアム・デラップチェルシー
    ジャロッド・ボウエンウェストハム・ユナイテッド
    ハービー・バーンズニューカッスル・ユナイテッド
    ノニ・マドゥエケアーセナル
    ダニー・ウェルベックブライトン
    イーサン・ヌワネリアーセナル
    ドワイト・マクニールエバートン
    タミー・エイブラハムアストン・ヴィラ
    イヴァン・トーニーアル・アハリ
    ライス・ネルソンアーセナル
  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    イングランドのスター選手たち

    イングランド代表の戦力を見れば明らかなように、ピッチ上のどのポジションにもスター選手が不足しているわけではない。とはいえ、その中でも特に傑出した選手たちがおり、各ポジションで最高の存在だ。

    コール・パーマージュード・ベリンガムのような選手たちは、クラブと代表の両方で最高のパフォーマンスを発揮しており、来年のビッグイベントでイングランドの運命を決める上で再び重要な役割を担うだろう。前線では、ハリー・ケインブカヨ・サカが中心となる。ケインはバイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガのあらゆる記録を塗り替え、サカは若さにもかかわらずアーセナルでプレミアリーグを支配し続けている。

    守備的ミッドフィールダーのデクラン・ライスは、スリーライオンズの中盤を支えるキープレーヤーとなるでしょう。一方、マーク・ゲヒは、トゥヘル監督率いるチームのバックラインを率いる、頼もしいキープレーヤーとなることが期待されています。

    一方、トレント・アレクサンダー・アーノルドは、リヴァプールの一軍で9シーズンを過ごした後、この夏にレアル・マドリードへ移籍した。彼はいくつかの怪我に悩まされてきたが、イングランド代表の最も競争の激しいポジションを確保するために、リース・ジェームズとの厳しい戦いに直面している。

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    2026年ワールドカップ イングランド予想先発メンバー

    フォーメーションに関して言えば、トゥヘルは柔軟性で知られる。このドイツ人監督は状況に応じて布陣を適応させることができ、イングランド代表で手にする豊富な戦力を考慮すれば、今回も同様の対応が期待される。

    ゴールキーパーでは、ジョーダン・ピックフォードが正GKの座を維持すると見込まれる。ただし、ディーン・ヘンダーソンとニック・ポープも今後数ヶ月で存在感を示す可能性がある。

    ディフェンスでは、トゥヘル監督は左サイドバックにオライリーかショーのいずれかを選択する可能性が高い。ニューカッスルのルイス・ホールは、ルイス・スケリーやスペンスとの競争に勝ち抜ければ、ベンチから出場する興味深い選択肢となるだろう。 

    デクラン・ライスはスタメン入りが確実で、トゥヘル監督はこれまでアンダーソンをパートナーとして好んで起用している。その前線では、コール・パーマー、ジュード・ベリンガム、ブカヨ・サカの攻撃的トリオが、創造性、才能、得点力をもたらす。

    前線では、ハリー・ケインが再びスリーライオンズの主砲としてトップを張ることが予想される。

    イングランドの予想スタメン（4-2-3-1）：ピックフォード、ジェームズ、ゲヒ、コンサ、オライリー、ライス、アンダーソン、サカ、パーマー、ベリンガム、ケイン

