イングランド代表 2026年ワールドカップ：アメリカ・メキシコ・カナダで開催される本大会に選ばれる選手は誰か？

イングランドは間違いなく世界サッカーの強豪国の一つであり、数々の伝説的選手がスリーライオンズのユニフォームを着てきた。しかし運という点では、この欧州のチームはしばしば不運に見舞われてきた。歴史的な地位にもかかわらず、イングランドが主要タイトルを獲得したのはたった一度だけ。それははるか昔、1966年のワールドカップでドイツを破り、憧れの優勝杯を掲げた時である。

あの象徴的な勝利以来、イングランドは最大の舞台で数々の失望を味わってきた。2018年大会では決勝進出まであと一歩のところまで迫ったが、準決勝でクロアチアに敗退。先制点を奪いながらも逆転を許した。

2022年には準々決勝でフランスに敗退。ハリー・ケインが終了間際のPKで同点の決定的なチャンスを逃すという、まさに彼らしい失態が響いた。ワールドカップ同様、欧州選手権でもイングランドは同様の悲劇を経験している。

ユーロ優勝経験のないイングランドは、2021年と2024年の連続大会で決勝進出を果たすも、2021年はイタリア、2024年はスペインに阻まれ、ガレス・サウスゲート監督の三獅軍団指揮官としての任期に幕を閉じた。

今や決勝トーナメントのスペシャリスト、トーマス・トゥヘルが指揮を執る中、イングランドサポーターはついに数十年にわたる呪いを解き、2026年開催のFIFAワールドカップで象徴的なトロフィーを掲げられると楽観視している。ついに「ホームに帰ってくる」時が来るのか？ 彼らの戦力を詳細に分析し、優勝の可能性を検証しよう。