イングランド代表監督トーマス・トゥヘルが負傷したレアル・マドリードのスーパースターについて最新情報を発表する中、ジュード・ベリンガムは「時間との戦い」に直面している
肩の手術とハムストリングの問題：ベリンガムのフィットネス問題
ベリンガムは昨夏に肩の手術を受けたため、2025-26シーズンの序盤にイングランド代表戦を欠場した。この決断は長年の痛みを解消するためのもので、22歳の万能選手に再び身体の完全な快適さを取り戻させることを目的としていた。
リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの試合で輝きを放つ中で、ベリンガムはレアル・マドリードが国内外でさらなる主要タイトルを追う中、徐々に調子を上げていた。
しかしその進歩は2月1日、ラージョ・バジェカーノとのリーガ戦で10分も経たぬうちに突然の終焉を迎えた。ベリンガムは脚を押さえてピッチに崩れ落ち、涙を浮かべてピッチを後にせざるを得なかった。
当初、サンティアゴ・ベルナベウの「ガラクティコ」は約5週間の離脱で、3月の代表招集に間に合う可能性が示唆されていた。しかしスペインの報道によれば、ベリンガムは数ヶ月の離脱を余儀なくされる見通しだ。
トゥヘル監督、負傷したベリンガムについて最新情報を発表
トゥヘル監督は、イングランド代表がウルグアイと日本と対戦する際に、チームの象徴的存在を欠く可能性があると認めた。これはワールドカップ代表メンバー発表前の最後の試合となる。
新契約を結んだイングランド代表監督のトゥヘルは、UEFAネーションズリーグの抽選会でベリンガムについて問われるとこう語った。「クラブ（レアル・マドリード）は回復期間の見通しについてやや慎重な姿勢だ。ジュードは自ら回復を急いでいる。我々が知る彼らしく、強い意志とプロ意識を持っている。
「彼は3月の代表戦に間に合うよう全力を尽くすだろう。当然ながら我々は連絡を取り合っている。それは当然のことであり、彼の回復を願っている…我々にできることは何でも支援する。まさに時間との戦いだ」
ドイツ人指揮官はさらに、3月のウェンブリーでの試合が控え選手を視察する機会となることに触れ、「個人的には（ベリンガムの回復について）楽観的だ。だが確信は持てない」と語った。
イングランド代表の10番ポジション争い、誰が優勢か？
ベリンガムは11月のセルビア戦とアルバニア戦でイングランド代表として出場し、シニア代表キャップ数を46に伸ばした。10番ポジションではモーガン・ロジャース、コール・パーマー、フィル・フォーデン、モーガン・ギブス＝ホワイトらとの激しい競争に直面している。
元イングランド代表FWマイケル・オーウェンはGOALに対し、スリーライオンズの攻撃的ポジション争いと、トゥヘル監督が複数の創造的選手を先発に起用する可能性について語った。「モーガン・ロジャースが最有力候補だろう。最近トゥヘル監督のお気に入りだ。監督は彼を高く評価しているようだ」
「ジュード・ベリンガムが万全なら彼にも出場機会を与えるだろう。彼はイングランド最高の選手というだけでなく、世界最高峰の選手の一人だ。トゥヘルが10番の選手をワイドポジションに押し上げてでも彼らを起用するかどうかが鍵となる。
「左サイドで確実に先発する選手はいるか？候補は数名いる。もしこの10番タイプの選手のうち2人が非常に好調なら、誰かを左サイドに押し上げる可能性はあるか？
「全員が完全にフィットし、最高の状態でプレーしているなら、私にとってジュード・ベリンガムがそのポジションで国内最高の選手だ。だが、その前にいくつかの条件や懸念材料がある」
イングランド代表の試合日程：ワールドカップ開幕戦は6月17日
イングランド代表は、3月の国際試合に出場するか否かにかかわらず、ベリンガムを招集すると見られている。彼のこれまでの実績は、招集に値する十分な評価を得ているからだ。スリーライオンズはフロリダで2試合を消化し、6月17日のクロアチア戦を皮切りにワールドカップ優勝を目指す大会に向けた準備を整える。
