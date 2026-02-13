イングランド代表監督トーマス・トゥヘルが負傷したレアル・マドリードのスーパースターについて最新情報を発表する中、ジュード・ベリンガムは「時間との戦い」に直面している

ベリンガムは昨夏に肩の手術を受けたため、2025-26シーズンの序盤にイングランド代表戦を欠場した。この決断は長年の痛みを解消するためのもので、22歳の万能選手に再び身体の完全な快適さを取り戻させることを目的としていた。

リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの試合で輝きを放つ中で、ベリンガムはレアル・マドリードが国内外でさらなる主要タイトルを追う中、徐々に調子を上げていた。

しかしその進歩は2月1日、ラージョ・バジェカーノとのリーガ戦で10分も経たぬうちに突然の終焉を迎えた。ベリンガムは脚を押さえてピッチに崩れ落ち、涙を浮かべてピッチを後にせざるを得なかった。

当初、サンティアゴ・ベルナベウの「ガラクティコ」は約5週間の離脱で、3月の代表招集に間に合う可能性が示唆されていた。しかしスペインの報道によれば、ベリンガムは数ヶ月の離脱を余儀なくされる見通しだ。