イングランド代表およびアーセナルのスター選手、リア・ウィリアムソンが、選手の福祉に関する懸念からストライキの可能性について警告

イングランドの選手たちが相次いで負傷している状況から、火曜日の記者会見でウィリアムソンは、その原因についてどう考えているかを尋ねられた。 「確かなことはわからないが、スケジュールについて、楽しみのために反対する人はいないと思う」と彼女は答えた。「その背景には理由がある。選手たちの意見に耳を傾ければ、もちろん私たちはいつもプレーしたいと思っているが、成功すればするほど（このチームは大きな成功を収めている）、休息は少なくなり、負傷のリスクは高くなる。 それは蓄積されるものです。選手たちは、もちろん、ただ場に出てサッカーをしたいだけだと思います。しかし、私たちは声を上げ、上層部との対話に参加し、少なくとも私たちの視点を理解してもらうよう努めています。彼らがそれを聞くかどうかは、私たちの力ではどうにもならないことです。

選手たちがストライキなどのより抜本的な行動を検討するかどうかについて尋ねられたウィリアムソンは、「現時点ではこの件について話し合ったことはありませんが、ある集団が自分たちの意見が聞かれていないと感じた場合、歴史が示すように、それが彼らの意見を聞いてもらう唯一の方法となるでしょう。私はその可能性を絶対に排除することはありません。 しかし、現時点ではその段階には至っていないと思います。まだ、協力し、耳を傾け、教育できる段階にあると思います」