イングランド代表およびアーセナルのスター選手、リア・ウィリアムソンが、選手の福祉に関する懸念からストライキの可能性について警告
負傷者続出：欧州選手権2025以降、ライオンズ女子代表は欠場者続出に悩まされている
ウィリアムソンは、7 月の 2025 年欧州選手権で自国を優勝に導いて以来、今週、初めてイングランド代表に復帰しました。このディフェンダーは、その大会中に負った膝の負傷により手術が必要となり、シーズンを通してアーセナルで 3 試合しか出場できませんでした。
ユーロ以来、長期間戦線離脱しているライオンズ（イングランド女子代表）のスター選手は彼女だけではありません。 アレックス・グリーンウッド、ハンナ・ハンプトン、ローレン・ヘンプ、ローレン・ジェームズ、クロエ・ケリー、ミシェル・アギェマング、ニアム・チャールズ、エラ・トゥーンは、イングランドの欧州選手権連覇に貢献した後、少なくとも 6 週間は欠場しており、ルーシー・ブロンズ、キーラ・ウォルシュ、アギー・ビーバー・ジョーンズ、ベス・ミードなども、今シーズン、かなりの期間、戦線離脱を余儀なくされています。
なぜこれほど多くの負傷者が出るのか？ スケジュールは依然として論争の的となっている
このスケジュールは、特に女子サッカーにおける前十字靭帯損傷の発生率の高さを議論する際に、多くの負傷の原因としてこれまで繰り返し取り上げられてきました。2023年4月にウィリアムソン自身が前十字靭帯を損傷し、その年のワールドカップで代表チームのキャプテンを務めることができなくなったとき、彼女はスケジュール上の問題が要因のひとつであると確信を表明しました。 アーセナルのスター選手は、信じられないことに、ACLの負傷のために2023年の女子ワールドカップ出場を逃した37人の選手のうちの1人でした。
「現在では、10月になると、女子選手たちは『疲れている』と言うようになります。なぜなら、前シーズンから多くの負担を抱えているからです」と、彼女はリハビリ中に、適切なオフシーズンがないことを指摘し、テレグラフ紙に語りました。 「結局のところ、現在の女子サッカーの運営方法では、観戦する選手がいなくなるため、チケット価格の値上げもスタジアムの観客動員増も不可能になるでしょう。私たちは自らを消耗させているのです。スケジュールに関して早急に何らかの解決策を見出さなければ、持続不可能です」
「スケジュール策定の全てが根本的に間違っている。私はこうした会議にも出席し、プロセスを聞いてきたが、問題があるのに、なぜそれが真剣に受け止められないのか、今も理解できない。これは白黒はっきりした問題だ——負傷の唯一の原因ではないが、100％主要な要因の一つである。
FIFAやUEFAをはじめとする主要関係者がスケジュールを組む際、常に『休息を最優先』とすべきだ。 『プロアスリートが年間を通じて最高のパフォーマンスを発揮するには、シーズン終了後に4週間、プレシーズンに6週間の休みが必要だ。健康を損なわないために』と主張すべきだ。しかしワールドカップ終了後、決勝戦を戦った選手たちの中には、わずか5日間の休みしか与えられなかった者もいた。決勝戦を終えてたった5日間だ」
こうした懸念を表明したのは彼女だけではない。元アーセナルのチームメイト、ヴィヴィアン・ミエデマやイングランド代表監督のサリナ・ウィグマンらも以前、この問題について特に声を上げていた。
懸念から選手たちがストライキを起こす可能性は？ウィリアムソンは可能性を「否定しない」
イングランドの選手たちが相次いで負傷している状況から、火曜日の記者会見でウィリアムソンは、その原因についてどう考えているかを尋ねられた。 「確かなことはわからないが、スケジュールについて、楽しみのために反対する人はいないと思う」と彼女は答えた。「その背景には理由がある。選手たちの意見に耳を傾ければ、もちろん私たちはいつもプレーしたいと思っているが、成功すればするほど（このチームは大きな成功を収めている）、休息は少なくなり、負傷のリスクは高くなる。 それは蓄積されるものです。選手たちは、もちろん、ただ場に出てサッカーをしたいだけだと思います。しかし、私たちは声を上げ、上層部との対話に参加し、少なくとも私たちの視点を理解してもらうよう努めています。彼らがそれを聞くかどうかは、私たちの力ではどうにもならないことです。
選手たちがストライキなどのより抜本的な行動を検討するかどうかについて尋ねられたウィリアムソンは、「現時点ではこの件について話し合ったことはありませんが、ある集団が自分たちの意見が聞かれていないと感じた場合、歴史が示すように、それが彼らの意見を聞いてもらう唯一の方法となるでしょう。私はその可能性を絶対に排除することはありません。 しかし、現時点ではその段階には至っていないと思います。まだ、協力し、耳を傾け、教育できる段階にあると思います」
負傷によりイングランド代表はワールドカップ予選で主力選手を欠くこととなった
イングランドは来週、2027年女子ワールドカップ予選の最初の2試合でウクライナとアイスランドと対戦する。最近の負傷のため、ライオンズ監督のサリナ・ウィグマンは、ウィリアムソンをはじめとする一部の選手たちの出場時間に注意を払う必要があり、彼女たちは完全な体調回復に向けて回復を続けている。また、トゥーン、ミード、チャールズ、アギェマンなど、依然として重要な選手たちが欠場している。
しかし、欧州王者のイングランドは予選を好調なスタートで切り抜けるには十分な戦力を有しており、スペインも属するグループで首位に立ち、ブラジル大会への唯一の自動出場権を獲得するためには、そのスタートが不可欠となるだろう。
