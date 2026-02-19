イングランドとスコットランドのワールドカップ対戦が危ぶまれる　スリーライオンズ、スタジアム移転の可能性に直面

町政委員会のユクナ委員長は、この件に関する最新の会議で次のように述べた。「その施設を39日間連続で確保しなければならない。そこには多くの人員が必要だと考えている。だから我々が求めているのは、誰が担当するのかという答えを得るための協力だ」

同町が試合開催に向け3年間準備を進めてきたと主張し、彼は続けた。「我々の見通しでは4週間しか残されていない。必要な回答が得られず、早急に資材を発注しなければ、策定した計画の実施は不可能だ」

しかしFIFAの2026年ワールドカップ会場運営責任者ケビン・クラークは、資金調達の保証がサッカーの世界統括団体の責任であるという見解に異を唱えた。

クラーク氏は次のように述べた。「財政協定に関しては、スタジアムと開催都市双方の判断に委ねざるを得ません。我々は財政要件についてコメントする立場にありません」