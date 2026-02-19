Getty
翻訳者：
イングランドとスコットランドのワールドカップ対戦が危ぶまれる スリーライオンズ、スタジアム移転の可能性に直面
イングランドとスコットランドの対戦、スタジアム問題で実施が危ぶまれる
ワールドカップ開幕戦（6月11日・メキシコ開催）まで残り112日となったが、主要スタジアムの一つを巡る不透明感が浮上している。地元フォックスボロ当局との解決策が見出されない場合、ギレット・スタジアムで開催予定の全7試合が移転される可能性がある。
英紙ザ・サンが報じたところによると、ニューイングランド・ペイトリオッツの本拠地である同スタジアムの開催許可が未だ取得できていない。大会期間中の試合開催に伴う人件費・インフラ整備費として600万ポンド（約10億円）の負担をペイトリオッツのオーナーであるクラフト家が拒否したため、地元当局はFIFAに対し、必要な資金を4週間以内に拠出するよう期限を提示したと伝えられている。
フォックスボロ町政委員会のビル・ユクナ委員長は次のように述べた。「町は人件費と一部の資本・経費項目に対する資金要請を支持する。
「もしこれらが満たされない場合、本委員会が過去に議論した通り、ライセンスは付与されません。この点については非常に明確に伝えるつもりです」
- Getty
地方自治体とFIFAが対立
町政委員会のユクナ委員長は、この件に関する最新の会議で次のように述べた。「その施設を39日間連続で確保しなければならない。そこには多くの人員が必要だと考えている。だから我々が求めているのは、誰が担当するのかという答えを得るための協力だ」
同町が試合開催に向け3年間準備を進めてきたと主張し、彼は続けた。「我々の見通しでは4週間しか残されていない。必要な回答が得られず、早急に資材を発注しなければ、策定した計画の実施は不可能だ」
しかしFIFAの2026年ワールドカップ会場運営責任者ケビン・クラークは、資金調達の保証がサッカーの世界統括団体の責任であるという見解に異を唱えた。
クラーク氏は次のように述べた。「財政協定に関しては、スタジアムと開催都市双方の判断に委ねざるを得ません。我々は財政要件についてコメントする立場にありません」
イングランドとスコットランドの両国で、グループステージの試合が移動される可能性がある
フォックスボロ市議会のメンバーは大会開催に伴う費用に「激怒」していると伝えられており、FIFAとの紛争を解決するため、連邦政府に直接追加資金援助を要請する可能性があるという。必要とされる600万ポンドは、2026年度の同市予算全体の10％に相当すると報じられている。
ジレット・スタジアムではワールドカップ決勝トーナメントで7試合が開催予定で、イングランドのグループステージ第2戦（対ガーナ戦）と、スコットランドの開幕2試合（対ハイチ戦・対モロッコ戦）が含まれる。
同スタジアムでは計7試合が開催予定：グループステージ5試合（うち3試合はイングランドまたはスコットランドが関与）、決勝トーナメント1回戦1試合、準々決勝1試合。 フォックスボロはボストン南西22マイル（約35km）に位置しており、現段階で7試合を移設する場合、FIFAの大会運営計画に重大な支障をきたす。現在の開催地を前提に旅行計画を立て宿泊施設を予約済みのファンへの影響は言うまでもない。
- Getty Images
ワールドカップの期限が迫る中、当局は解決を図ろうとしている
関係各方面は、この問題が早期に解決されることを望んでいる。スタジアムの認可問題によりグループステージの試合が他会場へ移されることになれば、イングランドとスコットランドのサポーター双方に重大な影響が及ぶ可能性があるからだ。
待望の夏の大会が米国、カナダ、メキシコで開幕するまで4ヶ月を切った今、当局は北米全域で忘れられない大会を成功させるべく、大会準備期間中にさらなる問題が発生することを避けたいと考えている。
広告