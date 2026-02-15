ボストンでのワールドカップ開催は、すでにドナルド・トランプ米大統領によって疑問視されている。トランプ大統領は、同市の民主党市長ミシェル・ウー氏に対して反対の意を表明し、パレスチナ支持の抗議行動が暴徒化し、4人の警察官が負傷したことを受け、脅迫的な発言を行った。トランプ大統領はワールドカップの試合について、「開催地を変更することも可能だ。私はボストンの市民を愛しており、試合のチケットは完売していることも承知している。しかし、ボストンの市長は良くない」と述べた。

ウー市長の事務所は、「ボストンはワールドカップの試合を開催できることを光栄に思い、興奮しています。自由の揺籃の地であり、チャンピオンたちの街である、この美しい都市に世界中のファンをお迎えできることを楽しみにしています」という公式声明を発表しました。

トランプ氏は問題が発生した場合、どの開催都市でも「安全でない」と宣言できると表明している。 FIFAは開催権は大統領ではなく自らが決定すると反論したが、トランプ氏はジャンニ・インファンティーノFIFA会長との会談後、こう言い返した。「誰かが仕事を怠り、安全でない状況があると判断した場合、私はFIFAの素晴らしいトップであるジャンニに電話し『別の場所に移そう』と言うだろう。そうすれば彼らはそうするだろう」