イングランドとスコットランドのワールドカップグループリーグ戦、FIFAとの600万ポンドのスタジアム紛争で開催が危ぶまれる
なぜギレット・スタジアムはワールドカップの開催ライセンスを持っていないのか
スコットランドは開幕2試合（ハイチ戦とモロッコ戦）を米国東海岸で戦う予定だ。一方イングランドは6月23日、マサチューセッツ州の6万席収容会場でガーナと対戦する。
FIFAは代替案を検討せざるを得ない状況だ。国際サッカー連盟と各都市当局の間で対立が生じているためである。フォックスボロ市の当局者は、人件費とインフラ整備費を賄う600万ポンド（約800万ドル）の支払いをFIFAに要求している。
開催都市はワールドカップ決勝トーナメント期間中の警備・安全対策費用を負担する義務があり、その費用を賄うための支援を求める場合、米国連邦政府の資金が提供される。
クラフト家はFIFAに費用負担を求めている
ペイトリオッツを所有し、ジレット・スタジアムの運営を主導するクラフト家は、FIFAの主要大会開催中は同スタジアムがFIFAの管轄下にあると主張している。FIFAは人工芝ピッチから天然芝ピッチへの交換工事を監督する支援を行っている。
フォックスボロ町政委員会は、FIFAがその他の費用も負担すべきだと主張し、競技開催に必要な娯楽許可証について「資金が拠出されない限り発行しない」と断言している。
ビル・ユクナ委員長は次のように述べている。「町は人件費と一部の資本・経費項目に対する資金要求を支持する。これらが満たされない場合、本委員会が過去に議論した通り、許可は下りない。この点については明確に伝えるつもりだ」
トランプ氏は「安全でない」都市からスポーツイベントを撤退させると宣言した
ボストンでのワールドカップ開催は、すでにドナルド・トランプ米大統領によって疑問視されている。トランプ大統領は、同市の民主党市長ミシェル・ウー氏に対して反対の意を表明し、パレスチナ支持の抗議行動が暴徒化し、4人の警察官が負傷したことを受け、脅迫的な発言を行った。トランプ大統領はワールドカップの試合について、「開催地を変更することも可能だ。私はボストンの市民を愛しており、試合のチケットは完売していることも承知している。しかし、ボストンの市長は良くない」と述べた。
ウー市長の事務所は、「ボストンはワールドカップの試合を開催できることを光栄に思い、興奮しています。自由の揺籃の地であり、チャンピオンたちの街である、この美しい都市に世界中のファンをお迎えできることを楽しみにしています」という公式声明を発表しました。
トランプ氏は問題が発生した場合、どの開催都市でも「安全でない」と宣言できると表明している。 FIFAは開催権は大統領ではなく自らが決定すると反論したが、トランプ氏はジャンニ・インファンティーノFIFA会長との会談後、こう言い返した。「誰かが仕事を怠り、安全でない状況があると判断した場合、私はFIFAの素晴らしいトップであるジャンニに電話し『別の場所に移そう』と言うだろう。そうすれば彼らはそうするだろう」
ファンフェスト：FIFAが対処すべきさらなる課題
ボストンに関する問題は、12月に公式ワールドカップ日程が発表された時点で解決したように見えた。すべての関係者に適した妥協案がまとまるとの見方がある。
しかし既に、複数の開催都市が、世界中のサポーターに開放される大会公式「ファンフェスト」の開催日数を制限する可能性を示唆していることが明らかになっている。
FIFAは大会期間中、これらのゾーンを開放し、ファンが交流しながら試合を生観戦できると主張していたが、地元当局はこれに反論。ボストンの関係者は「最大16日間」の運営が可能だと述べている。
イングランドとスコットランドは、自国がギレット・スタジアムで戦う試合に先立ち、あらゆる問題が早期に解決されることを望んでいる。トーマス・トゥヘル率いるスリーライオンズは、北米の地で世界的な栄光を掴む有力候補と見なされている。
