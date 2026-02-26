ルーバックは2023-24シーズン中に後頭葉の梗塞を発症し、約6か月間サッカーをプレーできず、ジムでのトレーニングすら不可能となった。これは脳内の動脈閉塞による脳卒中の一種で、軽度の心臓欠陥が関連していた。その後手術を受けたゴールキーパーは、心臓に小さな穴があることを発見したが、この穴は最終的に自然に閉じた。

このためマンチェスター・シティでのシーズン残りを欠場し、11度のイングランド代表経験を持つ彼女の長い回復の道のりが始まった。彼女はユーロ2022優勝メンバーであり、2023年女子ワールドカップ決勝進出メンバーでもあった。後者の大会は、ルーバックの診断が明らかになるわずか数か月前に開催されていた。

「ワールドカップ直後に国内トップクラスのクラブでプレーしていたのに、こんな知らせを受けるなんて本当に狂ってた」と彼女は今週、イングランド代表に復帰した直近2年間についてイングランドサッカー協会誌に語った。「あの知らせは本当に辛かった。これからどうなるのか全く見通しが立たない状況に放り込まれたんだ。またサッカーができるのか？ それともできなくなるのか？」