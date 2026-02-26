Getty
「イングランドが、私が今もサッカーを続けている理由です」―エリー・ルーバックが24歳で脳卒中を患った苦悩、回復過程での疑念を乗り越え、そして「衝撃的」だったライオンセス（イングランド女子代表）復帰を語る
「またサッカーができるだろうか？」24歳で脳卒中を経験したルーバックが語る
ルーバックは2023-24シーズン中に後頭葉の梗塞を発症し、約6か月間サッカーをプレーできず、ジムでのトレーニングすら不可能となった。これは脳内の動脈閉塞による脳卒中の一種で、軽度の心臓欠陥が関連していた。その後手術を受けたゴールキーパーは、心臓に小さな穴があることを発見したが、この穴は最終的に自然に閉じた。
このためマンチェスター・シティでのシーズン残りを欠場し、11度のイングランド代表経験を持つ彼女の長い回復の道のりが始まった。彼女はユーロ2022優勝メンバーであり、2023年女子ワールドカップ決勝進出メンバーでもあった。後者の大会は、ルーバックの診断が明らかになるわずか数か月前に開催されていた。
「ワールドカップ直後に国内トップクラスのクラブでプレーしていたのに、こんな知らせを受けるなんて本当に狂ってた」と彼女は今週、イングランド代表に復帰した直近2年間についてイングランドサッカー協会誌に語った。「あの知らせは本当に辛かった。これからどうなるのか全く見通しが立たない状況に放り込まれたんだ。またサッカーができるのか？ それともできなくなるのか？」
早すぎる決断：バルサ移籍が「うまくいかなかった」理由をルーバックが語る
ルーバックは2023-24シーズン終了後にマンチェスター・シティを退団し、数々の困難を経験しながらも、3シーズンで2度目のチャンピオンズリーグ優勝を果たしたばかりのバルセロナと契約した。しかし、競技から離れていた期間と、それまでの出来事がもたらした心理的影響から、彼女は依然として復帰への戦いを続けていた。
「終わりのない闘いでした」と彼女は語る。「今でも『本当に価値があるのか』と考える瞬間はあります。でも、その考えを押し殺して前進し続けるしかないのです」 正直に言うと、本当に辛い週もあった。何よりもメンタル面の問題だった。おそらくそれがバルセロナ移籍がうまくいかなかった理由だろう。チャンピオンズリーグを戦うクラブにいるのに、精神的に十分な状態ではなかったんだ。負荷が早すぎて大きすぎたのかもしれない。でも夢だったから、全てを捧げたかった。 確かに、バルサでの最初の年を含め、再びあのレベルに到達できるか全く見通せない時期もあった。
その原動力：再びイングランド代表としてプレーすること
しかし、ルーバックがプレーを続け、疑念と戦い続ける原動力となった大きな要因が一つあった。それは祖国を代表することだった。「正直言って、それが私がサッカーをする理由です」と彼女は語った。「トロフィーやメダルを獲得することについて語れるけれど、この仲間たちと共に祖国を代表することこそが、私にとって最も特別な友人たちを得た瞬間から、最大の優先事項でした」
それが可能かどうかにかかわらず、おそらく私が今もサッカーを続けている理由は、祖国のためにプレーするためです。これは私のサッカー人生において最も重要なこと。最優先事項です」
イングランド代表の「衝撃的な」再招集がルーバックの「最大の功績」の一つである理由
ロエバックがイングランド代表に復帰した。昨夏移籍したアストン・ヴィラで先発出場を重ねた功績が認められ、ウィグマン監督が指揮を執る3月のウクライナ戦・アイスランド戦に向けた招集メンバーに名を連ねた。 26歳の彼女は昨年11月に負傷者代替として招集されたため、最近も代表環境にはいたが、2023年10月以来となるフル招集は今回が初めて。この知らせには「驚いた」としながらも、非常に誇りに思っているという。「予想外でした」とルーバックは認めた。「本当に嬉しくてたまらなかった」
「メダル獲得などあらゆる功績の中でも、この代表キャンプ復帰こそが最大の達成だと言える。過去2年半の苦労と周囲の人々への負担を私は知っている。毎日が順風満帆だったわけではない」
「これまでの経緯で特別扱いされるのは望まない。重要なのは実績だ。選考されること自体が全てを物語っている。サリナ（監督）がどれだけ高い水準での活躍を重視しているか理解している。だからこそ、この選出こそが最大の賛辞だ」
