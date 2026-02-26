Goal.com
イングランドがワールドカップ予選の戦いを始めるにあたり、リア・ウィリアムソンの復帰、ジェス・パークの役割、そして6人のライオンズ（女子代表）の話題について

昨夏の欧州選手権制覇以来となる初戦を、ライオンセス（イングランド女子代表）が火曜日にウクライナ戦で迎える。2027年女子ワールドカップ予選の幕開けとなる一戦だ。4日後にはアイスランドをホームに迎え撃ち、グループ唯一の自動出場権を懸けて世界王者スペインと争う中、完璧なスタートを切ることを目指す。

ライオンネスがグループ首位を逃しても、世界が終わるわけではない。仮にプレーオフ形式となった場合、サラナ・ウィグマン監督率いるチームは連覇中の欧州王者であり、前回ワールドカップの準優勝チームとして、圧倒的な優勝候補と見なされるだろう。 とはいえ、できるだけ早くブラジル行きを決めておけば、イングランドは早い段階で本大会に向けた準備に集中できる。つまり、予選の試合を数試合こなす必要がなくなり、世界各国の強豪との有益な親善試合を組む余裕が生まれるのだ。

今後数ヶ月、ライオンズとスペインは首位を争う激しい戦いを繰り広げ、両チームの対戦が勝敗を決定づける可能性が高いと予想される。しかし、ウクライナやアイスランドとの試合も、この2つの強豪のうち、6月に本大会出場権を獲得するのはどちらか、そしてどちらがプレーオフの道を歩むことになるかを決定する上で、非常に大きな役割を果たすだろう。

幸いなことに、ユーロ 2025 後の親善試合では多くのスター選手を欠きながらも、リー・ウィリアムソン、ローレン・ジェームズ、ハンナ・ハンプトンなどが復帰し、イングランド代表は今回の国際試合の休みに向けて、より強力な陣容を整えている。

ライオンズがワールドカップ予選を開始し、2023 年の決勝でスペインに敗れた雪辱を果たすための第一歩を踏み出すにあたり、GOAL、来週の試合で注目すべき 6 つのポイントを選びました。

    ウィリアムソンの復帰

    2025年の終わりにイングランドは多くの負傷者に悩まされていたため、ウィグマン監督が発表した最新の代表メンバーは当然大きく変更され、ハンプトンやジェームズらが復帰した。チェルシーの2人のスター選手は復帰後素晴らしい活躍を見せており、今週のライオンズに大きな力となるだろう。

    しかし、この休暇中にイングランド代表に復帰する最も注目すべき選手は、間違いなくキャプテンのウィリアムソンだろう。アーセナルのディフェンダーは、ユーロ以来代表戦に出場しておらず、ウクライナやアイスランドとの試合でライオンズ（イングランド女子代表）のバックラインが大きなプレッシャーを受けることは予想されないが、ウィリアムソンがボールを保持することで、低いブロックを敷く可能性が高い 2 チームを打ち破る上で重要な役割を果たすだろう。

    イングランドの主将は、2試合すべてに出場できるとは限らない。結局のところ、彼女は今シーズン、アーセナルで3試合しか先発出場しておらず、欠場期間を経て、まだ完全な体調を取り戻している最中である。しかし、出場時間がどれほど短くても、ボールの扱い、守備、そしてリーダーシップにおいて、彼女は重要な貢献をするだろう。ウィリアムソンがプレーしているとき、ライオンズは常に優れたチームとなる。

    センターバックの不確実性

    ウィリアムソンは、まだ最高の体調には戻っていないものの、ウィグマン監督が起用できる他のセンターバックの状況を考えると、彼女の復帰はさらに注目に値する。特に、ライオンズの主力選手であるジェス・カーターとエスメ・モーガンの2人は、現在シーズン中ではないためだ。

    両選手とも、米国トップリーグである NWSL でプレーしているが、2026 年のシーズンは 3 月半ばまで始まらない。つまり、両選手とも現在まだプレシーズン中であり、負荷と休息のバランスを取りながら、さらに、プレーの感覚が鈍っている可能性もある。

    昨年、GOAL のインタビューで、今年最初の合宿に向けて体調と鋭さを完全に整えることの難しさについて、カーターは NWSL への移籍後、「本当に苦労した」と認めた。「うまくいくこと、うまくいかないことを学んだので、今回はオフシーズンにそれを実践したいと思っています」と彼女は述べた。

    表面的には、ウィグマン監督はカーターとモーガンをあまり起用する必要がないほど十分な選手を擁していると思われるかもしれません。アレックス・グリーンウッドとマヤ・ル・ティシエ（昨年末にセンターバックとしてより多くの出場機会を得た）の両方が代表メンバー入りしており、ウィリアムソンとイングランドの若手有望選手ケイティ・リードの負傷により、ここ数ヶ月クラブレベルでより多くの出場時間を得ているアーセナルのディフェンダー、ロッテ・ウッベン・モイも代表メンバー入りしています。

    しかし、グリーンウッドとル・ティシエはフルバックとして必要になるかもしれない。ルーシー・ブロンズとテイラー・ハインズは怪我から復帰したばかりで、ニアム・チャールズは依然として欠場中だからだ。アヌーク・デントンは今回は代表入りを果たせず、代わりにウィグマンはポピー・パティンソンを初めて招集した。

    こうした状況により、センターバックの選択肢はすぐに狭まってしまう可能性があり、イングランド代表監督がこの状況をどのように管理するかが注目される。この期間、ディフェンダーたちがそれほど試されることはないと予想されるが、それは、発生するあらゆる危険に対処するために、より鋭敏で警戒を怠らない必要があることを意味している。 

    パークの役割

    イングランド代表で現在ジェス・パーク以上に好調な選手はいないと言えるだろう。24歳の彼女はマンチェスター・ユナイテッドで絶好調だ。レッドデビルズでは自由に動き回る役割を担い、その創造性にぴったり合い、最高のパフォーマンスを引き出している。問題は、それがイングランド代表でどう機能するかだ。ウィグマン監督が確実に頭を悩ませている点である。

    今週のライオンセス戦では、過去11試合中9試合で10番ポジションを任されてきたエラ・トゥーン欠場する。彼女に代わってパークが起用されても驚きではないが、パークがユナイテッドで成功しているのは、しばしばワイドポジションからスタートし、空いたスペースへ自由に流れ込める役割だからだ。パークを中央に起用する場合、ピッチ中央に縛られるのではなく、自由に動き回れる裁量を与える必要がある。

    パクの潜在的なポジションをさらに興味深いものにしているのが、ジェームズの復帰だ。彼女もまたチェルシーで最近フリーローミングの役割を楽しんでいる選手である。ウィーグマン監督は以前ジェームズを10番として起用したが、ユーロ2025ではワイドに配置し、それがチームにより良いバランスをもたらしたように見えた。

    イングランド代表の先発メンバーに、両者に同様の表現力を発揮させる余地はあるのか？ 今回の対戦では機能するかもしれない。しかしスペインのような相手に対しては、おそらく難しいだろう。これはヴィーグマン監督が今週検討すべき課題となる。

    ルッソに休息はないのか？

    イングランド代表は一部のポジションでは選択肢に恵まれているが、センターフォワードは例外だ。主力ストライカーのアレッシア・ルッソは好調を維持しており、アーセナルでの直近6試合で5得点を挙げてインターナショナルブレイクを迎えた。しかし、控え選手たちには同じことが言えない。

    ミシェル・アギェマンは昨年10月のオーストラリア戦で前十字靭帯を断裂して以来離脱しており、今シーズン中の復帰は見込めない。一方アギー・ビーバー＝ジョーンズはここ数週間足首の負傷に悩まされ、年明け以降のチェルシーでの出場はわずか3試合に留まっている。いずれも途中出場で、合計出場時間はわずか48分に過ぎない。

    朗報は、ルッソが最近クラブレベルで少し休養を得ていることだ。アーセナルの過去6試合のうち2試合でベンチ入りしており、元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手にとっては珍しいことだ。したがって、今週のイングランド代表2試合で先発出場しても、彼女の負担にはそれほど影響しないはずだ。

    しかし、これらの試合は別の9番選手にチャンスを与える機会でもあったかもしれない。残念ながら、負傷者やウィーグマン監督がそのポジションの選手を新たに招集していないため、選択肢は限られている。

    わずかな差

    多くの人が、今後数ヶ月の間にイングランドとスペインがウクライナとアイスランドをホーム＆アウェイで楽に破ると予想している。そうなれば、欧州女子サッカー界の二大勢力同士の対戦が、この予選グループの首位を争う決定的な戦いとなる可能性がある。 とはいえ、両国が2025年女子ネーションズリーグで対戦した際には、ホーム＆アウェイで1勝1敗の分け前となった。イングランドがウェンブリーで1-0で勝利した後、スペインがカタルーニャで2-1で勝利したため、これらの試合における得失点差も同点だった。

    つまり、このグループの優勝チームが勝ち点や直接対決の結果ではなく、得失点差で決まる可能性は決して否定できない。したがってイングランドはウクライナ戦とアイスランド戦で絶対に躓いてはならず、同時に得点を量産することも極めて重要となるだろう。

    幸い、ウィグマン監督体制下のライオンネス（女子代表）は、過去の体制と比べて大差での勝利を収める能力が格段に向上している。とはいえ、昨年ベルギーに敗れたりポルトガルと引き分けたりするなど、予想外の失態も見せている。

    もちろん最優先は勝ち点3の獲得だ。しかしイングランドが優位な立場に立てば、さらにペースを上げて一気に突き進むことも重要となるだろう。4月に初対戦を控える両チームが、この期間に記録するスコアの比較は興味深いものとなる。

    さらにデビュー？

    ウィグマン監督は、様々な理由から自チームがこれらの試合を楽に勝ち抜くことを望んでいる。その一つが、イングランド代表デビューを果たす新たな選手を輩出する道が開ける可能性があるからだ。今月のライオンズ代表メンバーには未出場の選手が2名おり、適切な機会があれば、スタッフ陣は新戦力がピッチでどのようなプレーを見せるか、その可能性を確かめたいと考えているに違いない。

    その一人であるフレイヤ・ゴッドフリーは、11月に初招集を受けて以来、イングランド代表に復帰した才能ある20歳のフォワードだ。今季ロンドン・シティ・ライオンセスで好調を維持しており、直近5試合で2得点1アシストを記録してキャンプに合流した。ベス・ミードが負傷し、クロエ・ケリーも復帰したばかりという状況では、サイドでの出場機会が巡ってくる可能性がある。

    もう一人の新戦力はパティンソンだ。ゴッドフリーのチームメイトである彼女は今季怪我に悩まされたが、ここ数週間で完全復帰を果たし、ロンドン・シティの直近6試合全てに先発出場している。 

    「彼女は非常に良いパフォーマンスを見せていると思う」と、ウィーグマン監督は先週、25歳のこの選手について語った。「彼女は左サイドバックで、非常に積極的で、サイド全体をカバーし、多くのイニシアチブを取る。また、私が本当に気に入っているのは、ボールを持つと、彼女は本当に前へ出たいと思っていることだ」

    ハインズは怪我から復帰したばかりで、チャールズは欠場、デントンは招集もされていないため、パティンソンはゴッドフリーと同様、2025年に7人もの選手をデビューさせた監督から出場機会を得る可能性もある。

