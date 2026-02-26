イングランドがワールドカップ予選の戦いを始めるにあたり、リア・ウィリアムソンの復帰、ジェス・パークの役割、そして6人のライオンズ（女子代表）の話題について

ライオンネスがグループ首位を逃しても、世界が終わるわけではない。仮にプレーオフ形式となった場合、サラナ・ウィグマン監督率いるチームは連覇中の欧州王者であり、前回ワールドカップの準優勝チームとして、圧倒的な優勝候補と見なされるだろう。 とはいえ、できるだけ早くブラジル行きを決めておけば、イングランドは早い段階で本大会に向けた準備に集中できる。つまり、予選の試合を数試合こなす必要がなくなり、世界各国の強豪との有益な親善試合を組む余裕が生まれるのだ。

今後数ヶ月、ライオンズとスペインは首位を争う激しい戦いを繰り広げ、両チームの対戦が勝敗を決定づける可能性が高いと予想される。しかし、ウクライナやアイスランドとの試合も、この2つの強豪のうち、6月に本大会出場権を獲得するのはどちらか、そしてどちらがプレーオフの道を歩むことになるかを決定する上で、非常に大きな役割を果たすだろう。

幸いなことに、ユーロ 2025 後の親善試合では多くのスター選手を欠きながらも、リー・ウィリアムソン、ローレン・ジェームズ、ハンナ・ハンプトンなどが復帰し、イングランド代表は今回の国際試合の休みに向けて、より強力な陣容を整えている。

ライオンズがワールドカップ予選を開始し、2023 年の決勝でスペインに敗れた雪辱を果たすための第一歩を踏み出すにあたり、GOALは、来週の試合で注目すべき 6 つのポイントを選びました。