イゴール・テュドールは、アーセナルとの初戦を前に、トッテナム監督としての立場を楽しんでいないと大胆に主張している。

テュドールはトッテナムでの初記者会見で記者団にこう語った。「楽しんではいない。楽しむためにここにいるのではない。働くためにここにいるのだ」 楽しむのは仕事が終わった後の最初の瞬間だ。以前も言った通り、この素晴らしいクラブに居られるのは特権だ。同時に、このクラブとチーム、そしてサポーターが必要とする正しいことを成し遂げることに集中している。私はそれに集中しており、君が私に楽しめと言ったことについてはあまり考えていない」

トゥドール監督はまた、アーセナル戦では13人の選手しか起用できないことを認めた。

彼は続けた：「ご存知の通り、10人の選手が負傷し、しかも重傷という非常に稀な状況下での特別な瞬間だ。13人でトレーニングを行った。これが現状だ。素晴らしい状況ではないが、この状況から抜け出し成功を収めることは、むしろより大きな挑戦となる。

「確実に13人で臨む。日曜日に目指すものを達成するには十分だ。もちろん、この試合の重要性は理解している。これはダービー、ノース・ロンドン・ダービーだ。誰もが我々に3ポイントを求めている。我々もその自覚はある。

「しかし最初の練習で私が目指したのは、チームとしての結束だ。正しい戦い方を持つチーム、苦しみを受け入れる覚悟のあるチームになること。戦うこと、走り抜けること、正しいメンタリティを持つこと。これが始まりだ。 多くのことを取り組んできた。全てではないが、サッカーだけではないからだ。我々が何を成し遂げたいのか、明確なビジョンが重要だ。ボールを持つ時、持たない時、プレスをかける時、守備を固める時——それぞれで実行すべき具体的な戦術がある。多くの練習を重ねるが、常に最初に重視するのはメンタリティだ。なぜなら、選手である前に人間が存在するのだから。」