イゴール・テュドールは、アーセナルとの初戦を前に、トッテナム監督としての立場を楽しんでいないと大胆に主張している。
チューダー、初勝利を大きく狙う
トッド・テューダーがトッテナムに雇われた明確な目的は一つ——クラブをプレミアリーグに残留させることだ。トーマス・フランクの悲惨な指揮下でチームは16位に急落し、降格圏との差はわずか5ポイント。まさに重大な意味を持つノースロンドン・ダービーを控えている。アーセナルはウルブズとの2-2の引き分けを経て、マンチェスター・シティに1試合多く消化しながら5ポイント差をつけている。
現在、テュドールは自身の責任の重さゆえに北ロンドンでの時間を「楽しめていない」と主張している。クラブは財政に壊滅的な打撃を与えかねない降格を回避することを目指しているのだ。
チューダーの率直な正直さ
テュドールはトッテナムでの初記者会見で記者団にこう語った。「楽しんではいない。楽しむためにここにいるのではない。働くためにここにいるのだ」 楽しむのは仕事が終わった後の最初の瞬間だ。以前も言った通り、この素晴らしいクラブに居られるのは特権だ。同時に、このクラブとチーム、そしてサポーターが必要とする正しいことを成し遂げることに集中している。私はそれに集中しており、君が私に楽しめと言ったことについてはあまり考えていない」
トゥドール監督はまた、アーセナル戦では13人の選手しか起用できないことを認めた。
彼は続けた：「ご存知の通り、10人の選手が負傷し、しかも重傷という非常に稀な状況下での特別な瞬間だ。13人でトレーニングを行った。これが現状だ。素晴らしい状況ではないが、この状況から抜け出し成功を収めることは、むしろより大きな挑戦となる。
「確実に13人で臨む。日曜日に目指すものを達成するには十分だ。もちろん、この試合の重要性は理解している。これはダービー、ノース・ロンドン・ダービーだ。誰もが我々に3ポイントを求めている。我々もその自覚はある。
「しかし最初の練習で私が目指したのは、チームとしての結束だ。正しい戦い方を持つチーム、苦しみを受け入れる覚悟のあるチームになること。戦うこと、走り抜けること、正しいメンタリティを持つこと。これが始まりだ。 多くのことを取り組んできた。全てではないが、サッカーだけではないからだ。我々が何を成し遂げたいのか、明確なビジョンが重要だ。ボールを持つ時、持たない時、プレスをかける時、守備を固める時——それぞれで実行すべき具体的な戦術がある。多くの練習を重ねるが、常に最初に重視するのはメンタリティだ。なぜなら、選手である前に人間が存在するのだから。」
チューダーは消防士として知られている
テュドールはイタリアでチームを窮地から救う手腕で一定の評判を得ており、北ロンドンでも同じことができると主張している。
彼はこう語った。「わからない。僕は自分の仕事をしているだけだ。特別なことじゃない。重要だと思うことを実行している。それ以上でも以下でもない。結果を出すためのスタイルは監督ごとに異なる。僕には最善と信じるスタイルがある。常に異なる特性、異なるクラブ、異なる文化が存在するから、同じ手法は通用しない。リーグだけでなくクラブ単位でさえ違う。あるクラブはこのスタイルのサッカーを好み、別のクラブは別のスタイルを好む。 問題は解決しなければならない。世界最高のクラブに行っても、そこには問題がないと思うかもしれないが、実際には三部リーグのクラブと同じように問題が存在する。重要なのは、いかに迅速に問題を解決するかだ。簡単ではないが、それでいい」
次に何が来る？
スパーズは日曜日にアーセナルと対戦し、テュドール監督は重要な勝利で即戦力としての手腕を発揮しようとする。次の試合はクレイヴン・コテージでのフラム戦となり、またしてもロンドン・ダービーとなる。
