イゴール・テュドールはトッテナムでの役割が自身のキャリア最大の挑戦だと認める。クロアチア人監督はスパーズを降格圏から救い出そうとしている。
テュードルは、仕事によってクラブの運命を変えられると信じている
トッテナムが北ロンドンのライバルに再び大敗を喫した試合で、テュドールが初めてベンチ入りした。ホームでのライバル・アーセナル戦での痛ましいデビュー敗戦により、トッテナムのリーグ戦無勝利記録は9試合に伸び、過去18試合でわずか2勝に留まった。 トーマス・フランク監督の退任後、クラブが流動的な状態にある中、テュドール監督起用には批判も存在した。元ユヴェントス指揮官は「予想以上に難しい役割だ」と認めつつも、日曜日のロンドン対抗戦であるフラム戦までに、トレーニンググラウンドでの取り組みがクラブの運命を好転させられると確信している。
「それはさらに大きな挑戦だ」
これが自身最大の救助任務かと問われると、テューダーはこう答えた。「おそらく、困難を認識しているなら、そうだろう。むしろ大きな挑戦であり、より強い動機付けとなる。我々はそれを成し遂げる」
厳しい見通しにもかかわらず、テュードルは断固たる態度を崩さずこう述べた。「おそらくそうだ。 非常に厳しい状況だが、以前も言った通り、私の見解は変わらない。現状を受け入れ、日々の仕事に集中し、必要な全ての要素——フィジカルコンディション、メンタル面での自信、パフォーマンス——を高め、選手たちの復帰を待つ。我々は他者への過度な関心を控え、自分たち自身とできることに集中すべきだ。それが常に正しい道であり、今後もそうあるだろう」
サバイバルミッション、開始
スパーズは現在16位に位置し、残り11試合で降格圏との差はわずか4ポイントに過ぎない。冬の間の不振により、ロンドンクラブは考えられないほどのチャンピオンシップ降格の危機に直面し、プレミアリーグ残留が危ぶまれている。テュドール監督は、チームが生き残りをかけた戦いに集中できるよう、外部からのあらゆる妨害を遮断する決意だ。
「我々は自分たち自身に集中すべきだ。自分たちにできることに注力し、他者のことは考えない。それが常に最善であり、今後も良い結果をもたらす」とテュドール監督は語った。
国内リーグで苦戦する一方、スパーズは金曜日にチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の対戦相手が決定する。しかしトゥドール監督は、アトレティコ・マドリードやガラタサライといった欧州の強豪との華やかな対戦の可能性にエネルギーを浪費せず、リーグ戦での不安定な立場を優先すると約束した。暫定指揮官は、残留が数学的に確定するまで視野を狭めて臨む方針だ。
「抽選についてはあまり考えていない。明日抽選があるか聞かれても、僕にとって何も変わらない」とテュドールは付け加えた。
ダンソとポロのクレイヴン・コテージ復帰
彼の優先事項は明確だ：国内トップリーグで勝ち点を積み重ねることである。クロアチア人監督は、日曜日にクレイヴン・コテージで行われる重要な一戦に向け、DFケヴィン・ダンソとSBペドロ・ポロの復帰により勢いづけられるだろう。苦戦する守備陣に待望の厚みをもたらすことになる。
復帰組はミッキー・ファン・デ・フェンと並んで起用される可能性がある。このオランダ人センターバックは今週、アーセナル戦での敗北時にトゥドール監督の「前線への押し上げ」指示を無視したとするSNS動画が拡散され批判を浴びていた。
トゥドール監督は、現在のチームが適応に苦しんでいるとはいえ、攻撃的なプレースタイルへのこだわりを改めて強調した。
「我々はハイプレスを主体とするこのスタイルを貫きたいからこそ昇格を目指す。しかし現時点では選手たちに負担が大きすぎる。だからこそ私は少し苛立ちを覚えたが、これも戦いの過程だ」と彼は締めくくった。
