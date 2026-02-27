イゴール・テュドールはトッテナムでの役割が自身のキャリア最大の挑戦だと認める。クロアチア人監督はスパーズを降格圏から救い出そうとしている。

スパーズは現在16位に位置し、残り11試合で降格圏との差はわずか4ポイントに過ぎない。冬の間の不振により、ロンドンクラブは考えられないほどのチャンピオンシップ降格の危機に直面し、プレミアリーグ残留が危ぶまれている。テュドール監督は、チームが生き残りをかけた戦いに集中できるよう、外部からのあらゆる妨害を遮断する決意だ。

「我々は自分たち自身に集中すべきだ。自分たちにできることに注力し、他者のことは考えない。それが常に最善であり、今後も良い結果をもたらす」とテュドール監督は語った。

国内リーグで苦戦する一方、スパーズは金曜日にチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の対戦相手が決定する。しかしトゥドール監督は、アトレティコ・マドリードやガラタサライといった欧州の強豪との華やかな対戦の可能性にエネルギーを浪費せず、リーグ戦での不安定な立場を優先すると約束した。暫定指揮官は、残留が数学的に確定するまで視野を狭めて臨む方針だ。

「抽選についてはあまり考えていない。明日抽選があるか聞かれても、僕にとって何も変わらない」とテュドールは付け加えた。