イアン・ライト、ブライトン戦を前に「緊張」を表明。「不安定な」アーセナルに重大な懸念を表明

ミケル・アルテタ監督はハーフタイムに、トッテナムとのノースロンドン・ダービーで4-1の大勝を収めた記憶を呼び起こし、選手たちを奮い立たせようとした。しかし後半のパフォーマンスはその水準には及ばなかった。スペイン人監督は試合終了後にロッカールームで伝えたメッセージを明かし、「我々は試合を非常に良くスタートさせ、前半は圧倒的に優位に立っていた。得点差はもっと広がるべきだったと思う」と語った。 しかしハーフタイムで1-1だった。勝負は続行中だ。7日前のトッテナム戦でも、まさに同じ状況だったと選手たちに思い出させた。『後半に何が起きたか見ろ——だから今度は同じことを繰り返すんだ』と伝えた。おそらく試合に勝つ権利を得るには、苦しい局面を乗り越える必要があった。我々は確かにそれを成し遂げた」

終盤、アーセナルはレイアの活躍に救われた。ゴールキーパーがアレハンドロ・ガルナチョのクロスがファーサイドに流れ込むのを阻止する驚異的なセーブを見せたのだ。 アルテタ監督は、このゴールキーパーの介入が自身のストレスレベルにとって命綱だったと認めた。「彼（ラヤ）は集中力を維持し、必要な時に試合を決める方法を知っているキーパーだ。時には全く出番がないのに、たった一つのプレーでそこにいなければならない。それは非常に、非常に難しいことだ」 最後のプレーでのあのセーブ…シュートではなくクロスだったのに、信じられないセーブを決めた。私は正しい角度で見ていて心臓が止まりかけたが、デイビッドの手がそれを蘇生させたんだ」