イアン・ライト、ブライトン戦を前に「緊張」を表明。「不安定な」アーセナルに重大な懸念を表明
アーセナル、10人となったチェルシーを接戦の末に下す
アーセナルが先制したのはウィリアム・サリバがコーナーキックからヘディングで決めた時だったが、ピエロ・ヒンカピエの不運なオウンゴールにより両チームは同点で前半を終えた。ユリアン・ティンバーが66分にヘディングで決勝点を奪ったものの、ホームチームにとって決して楽な試合運びではなかった。 アーセナルは混乱した終盤を乗り切らねばならず、リアム・デラップの同点ゴールはオフサイドで正しく取り消された。ライトは、ペドロ・ネトが2枚目のイエローカードで退場し10人となった後も、アウェイチームが終盤までデビッド・ラヤを激しく脅かし続けたと指摘した。
ライト、アーセナルの終盤の不安を懸念
プレミアリーグ・プロダクションズで語ったアーセナルのレジェンド、ライトは試合終盤の展開について遠慮なく評価した。「チェルシーは10人になった途端に動き出した。危なかった。アーセナルが試合終盤にあの緊張感、あの不安定な神経を見せるのは問題だ。早い段階でチャンスを決め、この局面で余裕を持てるようにすべきだ。今はとにかく勝つこと、特にホームゲームで勝つことが必要だ」 自信を大きく持てるような内容ではないが、勝利は勝利だ」
元イングランド代表FWは特に次節ブライトン戦を懸念し、同様の問題が再発する恐れを表明。不安を募らせながらこう語った。「後半戦ではアーセナルに隙が見える。 チェルシー戦では10人で戦っていたが、アーセナルの後半に何が起きているのか解明したい。結局は『仕事を完遂する』ことだ。今回は達成できて満足だが、後半に再び同じ現象が見られるため、次節は不安だ」
VAR論争と審判の判定
ライトの苛立ちに拍車をかけたのは、ペナルティエリア内でボールがデクラン・ライスの腕に当たったように見えた場面での、アーセナルに有利な物議を醸すVAR判定だった。ライトは、ライスがその時点でジョアン・ペドロを押さえつけていたように見えたと指摘しつつ、チェルシーにペナルティが与えられなかったことに衝撃を受けたと認めた。 「デク（ライス）は明らかに彼を押さえている。腕が上がっていて、さらに上に動いている。それを見た瞬間、PKが与えられると思った。でも審判団がどう判断するか分からない。今日のマンチェスター・ユナイテッドが得たPKを見れば、あれは間違いなくPKだ」
プレミアリーグ公式マッチセンターはソーシャルメディア声明でこの件を説明し、主審のプレー継続判断を擁護した。「主審のペナルティなしの判定はVARで確認され、ライスがボールが腕に当たった際に相手選手と競り合っていたため、罰則対象となるハンドボール違反はなかったと判断された」 説明の是非はさておき、この判定はエミレーツ・スタジアムの観客とライトを再び不安に陥れた。首位チームに対するリーグの統制力の欠如が、再び露呈した瞬間だった。
アルテタの戦術的メッセージとラヤの活躍
ミケル・アルテタ監督はハーフタイムに、トッテナムとのノースロンドン・ダービーで4-1の大勝を収めた記憶を呼び起こし、選手たちを奮い立たせようとした。しかし後半のパフォーマンスはその水準には及ばなかった。スペイン人監督は試合終了後にロッカールームで伝えたメッセージを明かし、「我々は試合を非常に良くスタートさせ、前半は圧倒的に優位に立っていた。得点差はもっと広がるべきだったと思う」と語った。 しかしハーフタイムで1-1だった。勝負は続行中だ。7日前のトッテナム戦でも、まさに同じ状況だったと選手たちに思い出させた。『後半に何が起きたか見ろ——だから今度は同じことを繰り返すんだ』と伝えた。おそらく試合に勝つ権利を得るには、苦しい局面を乗り越える必要があった。我々は確かにそれを成し遂げた」
終盤、アーセナルはレイアの活躍に救われた。ゴールキーパーがアレハンドロ・ガルナチョのクロスがファーサイドに流れ込むのを阻止する驚異的なセーブを見せたのだ。 アルテタ監督は、このゴールキーパーの介入が自身のストレスレベルにとって命綱だったと認めた。「彼（ラヤ）は集中力を維持し、必要な時に試合を決める方法を知っているキーパーだ。時には全く出番がないのに、たった一つのプレーでそこにいなければならない。それは非常に、非常に難しいことだ」 最後のプレーでのあのセーブ…シュートではなくクロスだったのに、信じられないセーブを決めた。私は正しい角度で見ていて心臓が止まりかけたが、デイビッドの手がそれを蘇生させたんだ」
