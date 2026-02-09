Getty/GOAL
イアン・ライトの解説を巡る確執が続く中、エニ・アルコがローラ・ウッズへの新たな声明で反撃
アルコが反撃する
アルコにとって驚くべき24時間となったが、彼女は再びアーセナルのレジェンド、ライトを標的にした。ライトが今もサッカー界での彼女の機会を阻んでいると信じているからだ。彼女は、女子ユーロ2025決勝戦において、BBCとITVの6つの解説席のうち2つが男性（ライトと元マンチェスター・シティDFネダム・オヌオハ）によって占められていたと不満を述べた。
彼女は『90s Baby Show』でこう語った。「昨年の女子ライオンズ決勝戦、私はスタンドに座っていた。決勝戦でITVの解説席にはいなかった。隣にはファラ・ウィリアムズがいた。彼女はイングランド代表で170キャップ（正しくは172キャップ）という途方もない記録を持つ、おそらく最多出場選手だ。そんな彼女がスタンドに座っていた。
「試合の放映権を持っていた2局――ITVとBBC――で、BBCにはエレン・ホワイト、ステフ・ホートン、ネダム・オヌオハがいた。ネダム・オヌオハに悪意はない、彼を非難するつもりもない。イングランド代表でプレーしたかどうかは知らないが、イングランド女子代表の決勝戦でメイン解説陣にいたんだ。
「ITV を見てみましょう。私は 105 回の代表出場経験を持つスタンドにいます。つまり、2 人の女性、私たち 2 人の代表出場経験は合わせて 290 回、これはばかばかしいことです。ITV を観ると、イアン・ライト、エマ・ヘイズ、そしてカズ（カレン）カーニーがいます。
6 人の解説者のうち、2 人は男性です。一方、スタンドには 290 キャップの選手たちが座っています。 イアンや彼らに対して悪意があるわけではない。ただ、大まかに言えば、このことに注意を払う必要があるということだ。なぜなら、限られた機会が男性によって占められ、私たちが男性の試合に参加して同じ機会を得ることができないような試合を構築しているなら、私たちは行き詰まっていることになるからだ」
最後にこう締めくくった。「イアンに対する私の懸念は、彼の立場なら私の主張を理解すべきだということだ」
ウッズ：「キャップは仕事で勝つものではない」
しかしITVの司会者ウッズはアルコの発言に反発し、放送局の判断は正しかったと主張した。「代表経験が自動的に仕事をもたらすわけでも、優れた解説者になるわけでもない。優れた解説者とは、コミュニケーション能力、表現力、リサーチ力、視聴者への情報提供力、好感度、そしてパネリストとの相性によって決まるのだ」
「女子サッカーは女性によって、女性のためにあるべきだ」という主張は、私が聞いた中で最も有害な言葉の一つだ。これは女子スポーツ全体を後退させるだけでなく、あらゆる形態の女子サッカー解説者という存在そのものを後退させるだろう。
「何かを成長させたいなら、門戸を閉ざしてはいけない。少女や女性だけでなく、少年や男性にも女子サッカーを観戦するよう促すべきだ。イアン・ライトのように真剣に向き合う姿を見れば、彼らは自然と追随する。それがスポーツを成長させる方法だ」
確執が続く
アルコは新たな激怒の中で自らを「女子サッカーの主役」と称し、ライトが意図的に退いて自身の活動を許すべきだと主張。さらに彼が「味方」としての役割を果たしていないと非難した。
月曜日に公開されたポッドキャストの新エピソードで彼女は語った。「ITVは男子ユーロ終了後、私に『契約延長はできない』と通告してきた」とアルコは述べた。「私はイアンの代理人と直接会ってコーヒーを飲みながら話し合った。 彼に会ってこう言ったの：『聞いて、これが現状よ。こんなことが起きるとは信じられない』って。そして『彼らはイアンが優先だと言ってきた。彼の契約が最優先だって。それにイアンが不在の時は、君が招集される可能性もあるって』とも伝えたの」
「だから私は『どう協力すれば私が試合に出続けられる？イアンが不在の時はどう協力する？君が私に連絡するとか、他に何ができる？』と尋ねたんだ」
「黒人として最高レベルで取るべき行動はこれだ。戦略を練り、互いに助け合う必要がある。我々は簡単に脇に追いやられる。私は彼に弱みを見せて訴えた。『頼む、君の助けが必要だ。イアンの影響力が必要なんだ』と」
「彼のエージェントと会ってから一ヶ月経っても進展がなく、『どうなってるんだ？』とメッセージを送った。『ITVとは話がつながったか？』と。彼は非常に冷淡で、助ける気もなく、『聞いてくれ、これは無理だ』という感じだった。イアンが影響力を使って私をこの業界に残してくれると確信していたのに。 彼は他の人々にもそうした手助けをしているのを見てきた。BBCのゲイリー・リネカーにもそうしたのだ。
「彼が私のためにそれをしないと思う理由など何もない。だって君は味方だ、君は『アンクル』なんだから。だから君に問いたい、なぜ私のためにそうしてくれなかったのか？ つまり言いたいのは、君は俺を助けようとしなかった。影響力を行使しようとしなかった。キャリアで最も苦しい時期に味方になろうとしなかった。それは構わない、問題ない。
「しかし9ヶ月後、私が画面から消えた後で、あなたが試合を続けて活躍しているのを見て思うのは、あなたにはこう言うだけの影響力があるということです：『全ての試合に出る必要はない。エニが女子サッカーに意味するものは、私が全ての試合に出ることよりもはるかに重要だ』と。 エニは女子サッカーの主役の一人だ。彼女にとってこれがより大きな意味を持つことは分かっている。男子サッカーでこの機会を得ることは彼女にとってより困難だろう」
「それが私が同盟者に求めるもの――犠牲だ。両立は不可能だ。『同盟者』を掲げるブランドと、実際の行動が一致しない。肝心な場面で、君は決して本気で取り組もうとしなかった」
次に何が来る？
アルコは昨年ライトを批判し後に謝罪したが、アーセナルのレジェンドは謝罪を受け入れなかった。今回の非難に対しては未だにコメントしていないが、彼が表舞台に立つかどうかは未知数だ。アルコはユーロ2025大会の解説を担当したが、イングランド代表の試合は担当せず、決勝戦の解説依頼も受けていない。
