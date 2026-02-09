イアン・ライトの解説を巡る確執が続く中、エニ・アルコがローラ・ウッズへの新たな声明で反撃

アルコは新たな激怒の中で自らを「女子サッカーの主役」と称し、ライトが意図的に退いて自身の活動を許すべきだと主張。さらに彼が「味方」としての役割を果たしていないと非難した。

月曜日に公開されたポッドキャストの新エピソードで彼女は語った。「ITVは男子ユーロ終了後、私に『契約延長はできない』と通告してきた」とアルコは述べた。「私はイアンの代理人と直接会ってコーヒーを飲みながら話し合った。 彼に会ってこう言ったの：『聞いて、これが現状よ。こんなことが起きるとは信じられない』って。そして『彼らはイアンが優先だと言ってきた。彼の契約が最優先だって。それにイアンが不在の時は、君が招集される可能性もあるって』とも伝えたの」

「だから私は『どう協力すれば私が試合に出続けられる？イアンが不在の時はどう協力する？君が私に連絡するとか、他に何ができる？』と尋ねたんだ」

「黒人として最高レベルで取るべき行動はこれだ。戦略を練り、互いに助け合う必要がある。我々は簡単に脇に追いやられる。私は彼に弱みを見せて訴えた。『頼む、君の助けが必要だ。イアンの影響力が必要なんだ』と」

「彼のエージェントと会ってから一ヶ月経っても進展がなく、『どうなってるんだ？』とメッセージを送った。『ITVとは話がつながったか？』と。彼は非常に冷淡で、助ける気もなく、『聞いてくれ、これは無理だ』という感じだった。イアンが影響力を使って私をこの業界に残してくれると確信していたのに。 彼は他の人々にもそうした手助けをしているのを見てきた。BBCのゲイリー・リネカーにもそうしたのだ。

「彼が私のためにそれをしないと思う理由など何もない。だって君は味方だ、君は『アンクル』なんだから。だから君に問いたい、なぜ私のためにそうしてくれなかったのか？ つまり言いたいのは、君は俺を助けようとしなかった。影響力を行使しようとしなかった。キャリアで最も苦しい時期に味方になろうとしなかった。それは構わない、問題ない。

「しかし9ヶ月後、私が画面から消えた後で、あなたが試合を続けて活躍しているのを見て思うのは、あなたにはこう言うだけの影響力があるということです：『全ての試合に出る必要はない。エニが女子サッカーに意味するものは、私が全ての試合に出ることよりもはるかに重要だ』と。 エニは女子サッカーの主役の一人だ。彼女にとってこれがより大きな意味を持つことは分かっている。男子サッカーでこの機会を得ることは彼女にとってより困難だろう」

「それが私が同盟者に求めるもの――犠牲だ。両立は不可能だ。『同盟者』を掲げるブランドと、実際の行動が一致しない。肝心な場面で、君は決して本気で取り組もうとしなかった」