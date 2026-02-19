AFP
翻訳者：
アーネ・スロット、リバプールのストライカー、アレクサンダー・イサクが復帰を目指す中、有望な負傷最新情報を発表
イサクは脚と足首の骨折の手術を受けた
イサクは2025年夏、ニューカッスルからリヴァプールへ移籍する際、英国移籍金記録となる1億2500万ポンド（約168億円）を費やした。プレシーズンを経験せずにマージーサイドに加入した26歳のストライカーは、常にフィットネス面で遅れを取り戻す状況に置かれていた。
トッテナムのディフェンダー、ミッキー・ファン・デ・ヴェンによる激しいタックルを受けた際、ついに負傷した。イサクは腓骨と足首の骨折を負い、手術を受けることとなった。
2ヶ月の離脱を経て、イサクは軽いトレーニングを再開し回復を加速させている。不必要なリスクを避けるため、ファーストチームへの復帰は段階的に進められる見込みだ。
- Getty
イサクはいつまたプレーするのか？復帰時期のヒント
スロット監督は、復帰まであと数週間とほのめかしている。「アレックスは今週初めてピッチに立った。サッカーシューズではなくランニングシューズでだ。だからそこにも時間がかかるだろう」と記者団に語った。
「具体的な時期は言わないが、今季の計画通りに進めば復帰は確実だ。3月末から4月初め頃にはチームに合流できる見込みだが、それは試合出場可能という意味ではなく、ましてやスタメン起用はなおさらだ」
「ご存知かもしれませんが、選手たちはピッチに立つ前、一日中ベッドで寝ているわけではありません。トレーニング場に来て、ジムワークやリハビリを行っています。
「ピッチに立つのは彼にとっても、我々が見られるのも嬉しいことだ。まだやるべきことは残っているが、選手としてリハビリの最終段階に差し掛かっていることは分かっている。ジムにいてピッチに立てないのは、決して楽しい時間ではない。
「次の段階はボールを使った練習だ。これはどの選手も最も楽しみにしている。その次はチーム練習への合流で、実際にプレーできる状態になるまでにはまだ時間がかかる。しかしリハビリが順調に進んでいるのは喜ばしいことだ。これは彼自身と我々の医療スタッフの功績だ」
イサクはリヴァプールで何ゴール決めたのか？
イサクは負傷離脱前までの16試合でわずか3得点に留まっていたが、リバプールはスウェーデン人選手が完全復帰すれば十分な価値を発揮すると見込んでいる。
スロット監督は、実績あるプレミアリーグ選手が最高のパフォーマンスを発揮するにはさらなるサポートが必要かとの問いにこう答えた。「彼にとって本当に挑戦的で困難な時期だったと思う。
「新クラブに加入する際、通常は——彼も当然ながら——非常に興奮し、自身の持つ全ての資質をすぐに示したいと思うものだ。しかし今回はそれが単純に不可能だった」
おそらく誰も理解していないだろうが、チームと真剣なレベルで3～4ヶ月間トレーニングせず、このリーグでプレーするとなると…このリーグでは試合に影響を与えるには最高の状態である必要がある。
「彼をその状態に持っていくには、我々も承知していた通り数ヶ月を要した。プレシーズンがなく、試合、試合、試合が続いたからだ。
「トレーニング時間はほとんどなかった。だから彼には時間がかかることは最初から分かっていた。だからこそ、今負傷しているのは本当に不運だ。ウェストハム戦でのゴール、そしてこのトッテナム戦でのゴールを見れば、彼がニューカッスル時代の姿にどんどん近づいていたことは誰の目にも明らかだったのだから」
- Getty Images Sport
リバプールがトロフィー獲得とトップ4入りを狙う
イサクは2025-26シーズンのリバプールが重要な局面を迎える時期に復帰する可能性がある。スロット監督率いるチームはFAカップとチャンピオンズリーグのタイトル争いを続ける一方、トップ4入りも目指している。プレミアリーグでは日曜日にノッティンガム・フォレスト戦を控えている。
広告