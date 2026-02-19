アーネ・スロット、リバプールのストライカー、アレクサンダー・イサクが復帰を目指す中、有望な負傷最新情報を発表

スロット監督は、復帰まであと数週間とほのめかしている。「アレックスは今週初めてピッチに立った。サッカーシューズではなくランニングシューズでだ。だからそこにも時間がかかるだろう」と記者団に語った。

「具体的な時期は言わないが、今季の計画通りに進めば復帰は確実だ。3月末から4月初め頃にはチームに合流できる見込みだが、それは試合出場可能という意味ではなく、ましてやスタメン起用はなおさらだ」

「ご存知かもしれませんが、選手たちはピッチに立つ前、一日中ベッドで寝ているわけではありません。トレーニング場に来て、ジムワークやリハビリを行っています。

「ピッチに立つのは彼にとっても、我々が見られるのも嬉しいことだ。まだやるべきことは残っているが、選手としてリハビリの最終段階に差し掛かっていることは分かっている。ジムにいてピッチに立てないのは、決して楽しい時間ではない。

「次の段階はボールを使った練習だ。これはどの選手も最も楽しみにしている。その次はチーム練習への合流で、実際にプレーできる状態になるまでにはまだ時間がかかる。しかしリハビリが順調に進んでいるのは喜ばしいことだ。これは彼自身と我々の医療スタッフの功績だ」